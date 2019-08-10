Взрыв на полигоне в Неноксе
01:53. 10 августа 2019 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Росатом выпустил официальное сообщение для прессы по поводу взрыва на военном полигоне в Архангельской области.
Всего погибло не 2 (как сообщалось ранее), а 5 человек. Еще 3 получили ранения. В СМИ сообщалось о 16 (но там видимо пострадали не только сотрудники госкорпорации).
В результате происшествия на военном полигоне в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки погибли пять сотрудников Госкорпорации «Росатом». Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести.
Трагедия произошла в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на жидкостной двигательной установке.
В данный момент все пострадавшие доставлены в специализированное медицинское учреждение, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
От имени огромного коллектива Росатома выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь и поддержка.
Светлая память о наших товарищах навсегда сохранится в наших сердцах.
https://www.rosatom.ru/journalist/news/zayavlenie-departamenta-kommunikatsiy-goskorporatsii-rosatom/ – цинк
1. Вполне очевидно, что секретный характер испытаний обуславливает достаточно скупой характер официальной информации. Давали и давать будут необходимый минимум, особенно если это касается вопросов связанных с разработкой ракетно-ядерных вооружений.
2. Аварии при разработке и испытаниях новых вооружений периодически случаются. Были они и в СССР, где их также без лишней нужды не афишировали. Хотелось бы, чтобы обходилось без аварий и прочих ЧП, но…
Не будут афишировать и сейчас, особенно если речь идет о новейших образцах ракетно-ядерных вооружений. Все обстоятельства аварии вряд ли станут известны в ближайшее время, хотя, возможно, некий отчет для общественности все же будет предоставлен, но строго в рамках ограничений наложенных законом о государственной тайне.
3. Если, как уверяют, причиной аварии стал взрыв ракеты с ядерным двигателем, то наличие костюмов антирадиационной защиты (которые отмечались на фотографиях) вполне логично, как минимум в рамках элементарной предосторожности. Вопрос в том, насколько серьезным был выброс радиации, если он действительно произошел. Пока что на этот счет нет полной ясности. В прессе периодически идут вбросы на тему повышения радиационного фона, но военные заявляют, что он в пределах нормы.
4. Само собой, сообщения о выбросе радиации породили легкую панику связанную с скупкой йода и тучу сопутствующих фейков в соц.сетях на тему "Архангельского Чернобыля". Если там действительно было что-то серьезное, то долго скрывать это или же манипулировать фактором этой неопределенности не получится.
Мир праху погибших.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5195998.html