Главная » Аналитика, История, Мировоззрение, Наука

Виталий Сундаков. Тезисы к размышлению

22:55. 9 августа 2019 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:

Виталий СУНДАКОВ, известный российский путешественник, философ, хозяин "русского кремля" и просто хороший человек, высказывает свои взгляды на жизнь. Тезисы к размышлению: кто такие русские; значение бороды; божьи внуки, сворожьи дети, копное право; Египет - кладбище ведической империи; расы; мессианство; этнос, или территория; Ра - слова произошедшие от этого корня; русский язык, Бехтерев, системные языки - русский и арабский; арабист Вашкевич; пирамиды - сокровищницы, храмы, а не гробницы; новый год - что такое; Египет - кладбище «нашей» империи; Фараон - Похорон; экспертиза Рамзеса-2; религия - как идеология; иероглифы - выдавлены на бетоне; лингамная культура, купола; крещение огнём, баба—яга, перепекание судьбы, печка - символ вагины; свастики; макош; колесницы, лошади; конюший - главком; троянский конь; устройство колесниц; железный и бронзовый век; стальной египетский клинок; обработка сапфира; погрешности сравнительной датировки в истории - всего этого бегло касается Виталий в частной беседе с друзьями 17.11.2008 г.
 

 

 

 

 

Источник: https://youtu.be/YWdsTQon-IY

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Хозяин Кремля. Виталий Сундаков
...профессиональный российский путешественник-исследователь, Виталий Сундаков, гражданин мира. Человек ...колыбельным цивилизациям планеты, Виталий Сундаков организовал и провел научно...прочее, прочее…Известный путешественник Виталий Сундаков: «Нам говорят о ...
Виталий Сундаков - семь сторон света...
...Ведагором (Трехлебовым Алексеем). В Сундаков Говорим на плохом языке,...непроходимый совок! Сундаков как всегда - умничка! Виталий Сундаков пожалуй самый практический..., помогаю распространять его материалы. Виталий Сундаков - ВТОРАЯ неШУТОЧНАЯ ЛЕКЦИЯ "РОЗОВЫЕ...
Почему каннибалы не едят людей? Виталий Сундаков
Какие племена открыл Виталий Сундаков на самом деле? Почему многие ... их съели после смерти? Почему Сундаков отказывается от съёмок на ТВ... в экспедицию? Великий русский путешественник Виталий Сундаков раскрывает многочисленные секреты своей профессиональной...
Чрезвычайно важные факты нашей истории. Виталий Сундаков
... путешественник, этнограф, антрополог и писатель Виталий Сундаков о том, на какие вещи... мы поймём миссию своей расы? Виталий Сундаков: Если три единых божества, которые...
Переступить горизонт. Виталий Сундаков
..., в начале 1990-х годов, Виталий Сундаков открыл два неизвестных мировому сообществу...-Аты превратился в великого путешественника Виталия Сундакова. Источник: http://dostoyanieplaneti.ru...
Великий путешественник XXI века [Виталий Сундаков]
...человек есть. Это русский путешественник Виталий Сундаков - человек, который уже в... широкой общественности сторонах биографии Виталия Сундакова, демонстрируются уникальные кадры...Славянского Кремля. Кроме того, Виталий Владимирович впервые открывает суровые ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)