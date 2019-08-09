Виталий Сундаков. Тезисы к размышлению

Виталий СУНДАКОВ, известный российский путешественник, философ, хозяин "русского кремля" и просто хороший человек, высказывает свои взгляды на жизнь. Тезисы к размышлению: кто такие русские; значение бороды; божьи внуки, сворожьи дети, копное право; Египет - кладбище ведической империи; расы; мессианство; этнос, или территория; Ра - слова произошедшие от этого корня; русский язык, Бехтерев, системные языки - русский и арабский; арабист Вашкевич; пирамиды - сокровищницы, храмы, а не гробницы; новый год - что такое; Египет - кладбище «нашей» империи; Фараон - Похорон; экспертиза Рамзеса-2; религия - как идеология; иероглифы - выдавлены на бетоне; лингамная культура, купола; крещение огнём, баба—яга, перепекание судьбы, печка - символ вагины; свастики; макош; колесницы, лошади; конюший - главком; троянский конь; устройство колесниц; железный и бронзовый век; стальной египетский клинок; обработка сапфира; погрешности сравнительной датировки в истории - всего этого бегло касается Виталий в частной беседе с друзьями 17.11.2008 г.