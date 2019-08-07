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Волга – священная река ариев

13:15. 7 августа 2019 Просмотров - 221 Нет комментариев Опубликовал:
В священных текстах индоариев и иранцев имеются многочисленные упоминания о реке, которая на индоарийском языке называется Раса (rasā́-), а на иранском авестийском – Рангха (raŋhā-). Общий индоиранский архетип этого названия восстанавливается как Rasā, и рекой, которая первоначально им обозначалась, является Волга. В пользу такого отождествления говорят как языковые данные, так и сведения, содержащиеся в «Авесте».



На известной карте мира Клавдия Птолемея (II в. н.э.) Волга носит название Ῥᾶ. Это греческое слово должно передавать скифо-сарм. *Rahā, которое (с закономерным переходом в иранском s > h) точно соответствует индоир. Rasā. К этому же слову восходят названия Волги в мордовских языках – Рав, Рава, Раво. По происхождению оно родственно индоар. rása- «сок, жидкость», лат. rōs «роса, влага, жидкость», лит. rasà «роса» и рус. роса. Русское название Волги («Влага») может быть переводом её иранского названия.

В «Ригведе» Раса упоминается 7 раз. В соответствии с присущим им обычаем переносить названия известных им рек на реки новых мест своего обитания индоарии назвали Расой один из верхних правых притоков Инда, который «Ригведа» упоминает 2 раза: «Приезжайте, о Маруты, с неба, / Из воздушного пространства, а также из дому! / Не задерживайтесь в далёких краях! / Да не (удержит) вас Раса, Анитабха, Кубха, Круму! / Да не удержит вас Синдху! / Да не преградит вам путь Сараю, дарящая богатство!» (РВ 5.53.8-9); «Соединяясь для бега сначала с Триштамой, / (Затем) с Сусарту, Расой (и) этой Шветьей, / Ты, Синдху, с Кубхой (направляешься) к Гомати…» (РВ 10.75.6).


Во всех остальных случаях «Ригведа» называет Расой космическую реку, текущую вокруг земли и неба: «Теки кругом со всех сторон / Со своим защищающим нас потоком, / О сома, как Раса (вокруг) вершины!» (pári ṇaḥ śarmayántiyā / dhā́rayā soma viśvátaḥ / sárā raséva viṣṭápam) (РВ 9.41.6); «Какими (силами) вы (т.е. Ашвины) наполнили Расу водой стремнины?» (yā́bhī rasā́ṃ kṣódasodnáḥ pipinváthur) (РВ 1.112.12); «Да поможет мать, великая Раса, нам вместе с / Покровителями (жертвы), (она) с праведной рукой, праведная (сама)!» (síṣaktu mātā́ mahī́ rasā́ naḥ / smát sūríbhir r̥juhásta rjuvániḥ) (РВ 5.41.15).

В ригведийском гимне «Сарама и Пани» приводится один из вариантов мифа о завоевании Индрой коров. Демоны Пани похитили коров и спрятали их в скале на краю мира. Собака Индры Сарама нашла их, перебравшись по пути через воды Расы (10.108.1-2). В более поздних индоарийских текстах («Махабхарате», Пуранах и пр.) говорится, что Раса течёт в преисподней.

Более реалистичны сведения о Рангхе, сохранённые священными текстами иранцев. Они сообщают, что эта река «широкая» (Яшт V, 63, 81), что в ней водится рыба Кара (возможно, осётр) (Яшт XIV, 29), что страну в её истоках Ахура Мазда сотворил шестнадцатой из «мест и областей наилучших», но Злой Дух наслал на неё морозы (Видевдат I, 19). Важнейшим из таких текстов является авестийский гимн «Ардвисур-яшт», посвящённый женскому божеству Арэдви Суре («Влага Сильная»), которое, как станет ясно далее, олицетворяет собой Рангху:

Молись великой, славной,
Величиною равной
Всем водам, взятым вместе,
Текущим по земле.
Молись текущей мощно
От высоты Хукарья
До моря Ворукаша.

Из края в край волнуется
Всё море Ворукаша
И волны в середине
Вздымаются, когда
Свои вливает воды,
В него впадая, Ардви
Всей тысячью протоков
И тысячью озёр…

Молился Ардви-Суре
Творец Ахура-Мазда
На Арианам-Вайджа
У Датии благой,
Там почитал он Ардви
И хаомой молочной,
И прутьями барсмана.

Молюсь горе Хукарья,
Преславной, золотой,
Что поднялась высоко
В рост тысячи мужей,
С которой к нам стекает
Благая Ардви-Сура,
Она стремится мощно
И столько счастья носит,
Сколько все эти воды,
Что по земле текут.

И четырёх ей создал
Ахура жеребцов,
Те кони – Дождь, и Ветер,
И Облако, и Град.
Они ей постоянно
Льют влагу, о Спитама,
Поят её росою,
Числом неисчислимым
Ей сыплют снег и град.

Она явилась зрима,
Благая Ардви-Сура,
Прекрасной юной девой,
Могучею и стройной,
Высокой и прямой,
Блестящей, благородной,
В наряде с рукавами
Расшитом, золотом.

Бобровую накидку
Надела Ардви-Сура
Из шкур трёхсот бобрих,
Четырежды родивших
(Когда они шерстистей,
Когда их гуще мех),
Так сделанную, чтобы
Смотрящему казалась
Она покрытой золотом
И полной серебром.

(Яшт V, 3, 4, 17, 96, 120, 126, 129)
(Перевод И.М. Стеблин-Каменского)

«Ардвисур-яшт» сообщает, что Арэдви Сура протекает по Арианам-Вайджа («Арийскому простору», т.е. прародине ариев) рядом с рекой Ванхви (т.е. Благая) Датия, на берегу которой пророк Заратуштра получил своё откровение (Яшт V, 17, 104). Кормчий Парва, которого герой Траэтаона забросил в небо, обещает ей за своё спасение принести жертвы на реке Рангхе (из чего следует, что на ней он и трудился кормчим) (Яшт V, 61-63). Герой Йойшт приносит ей жертвы «у бурных вод на острове Рангхи» для победы в словесном состязании (Яшт V, 81).

Арэдви Сура впадает в море Ворукаша «тысячью протоков и тысячью озёр», т.е. образует дельту (Яшт V, 13, 4, 15, 96, 101, 121). Море Ворукаша («Широкозаливное») должно быть отождествлено с Каспийским. В него Арэдви Сура течёт с «золотой» горы Хукарья, имеющей «рост тысячи мужей». В древности истоком Волги считали реку Белая, которая на карте Птолемея течёт с «Римийских гор» (Rhymici montes). Исток Белой находится на горе Иремель, которая является одной из двух самых высоких вершин Южного Урала и до недавнего времени считалась самой высокой. Она и должна быть отождествлена с Хукарьей. Определение «золотая» может быть объяснено тем, что в окрестностях Иремеля уже с андроновских времён известны золотые рудники.

Арэдви Сура питается снегом и градом (Яшт V, 120) и одета в шубу из шкур трёхсот бобрих (Яшт V, 129). Бобры не водятся и никогда не водились на реках Ирана и Средней Азии, зато являются животными, искони обычными для Волги. Всё это позволяет с уверенностью признать Арэдви Суру воплощением реки Рангхи, а последнюю (как и индоарийскую Расу) отождествить с Волгой.



Тысяча протоков и тысяча озёр, которыми Арэдви Сура – Рангха вливается в море Ворукаша (Каспийское)



Гора Хукарья (Иремель)


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9074159.html

Метки: индоевропейцы, ккк

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