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Массовые расстрелы в США

12:39. 4 августа 2019 Просмотров - 213 Один комментарий Опубликовал:


Кучно то как.

1. В Эль-Пасо (штат Техас) отморозок зашел в супермаркет Walmart и начал расстреливать из автомата Калашникова случайных людей. Убил 20, ранил 26. Был задержан полицией Персонаж таким образом решил "бороться с мигрантами" и выразить солидарность организаторам расстрела мусульман в Новой Зеландии. При этом латиносов в числе убитых оказалось только трое. Вот такие вот борцы-дегенераты с мигрантами.

2. В этот же день в Дейтоне (штат Огайо) еще один отморозок зашел в бар и начал расстреливать случайных людей. Убил 8, ранил 15. Был застрелен полицией. Так как стрелка завалили, пока не ясно – была ли это бытовуха или же он тоже с кем-то был солидарен.

Вполне очевидна, что тема расстрелов в людных местах и ограничения на покупку оружия будут одной из центральных тем избирательной кампании 2020. Демократическая пресса уже вовсю раскручивает тезис необходимости ограничения продажи оружия, косвенно обвиняя Трампа в поддержке NRA. Разумеется, когда такие же расстрелы проходили при Обаме, они молчали в тряпочку, да и сейчас, как-то неудобно объяснять, почему Обама за 2 срока ничего не сделал в этом вопросе.











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5182738.html

Метки: криминал, национализм, США, терроризм

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