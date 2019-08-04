Массовые расстрелы в США

Кучно то как.1. В Эль-Пасо (штат Техас) отморозок зашел в супермаркет Walmart и начал расстреливать из автомата Калашникова случайных людей. Убил 20, ранил 26. Был задержан полицией Персонаж таким образом решил "бороться с мигрантами" и выразить солидарность организаторам расстрела мусульман в Новой Зеландии. При этом латиносов в числе убитых оказалось только трое. Вот такие вот борцы-дегенераты с мигрантами.2. В этот же день в Дейтоне (штат Огайо) еще один отморозок зашел в бар и начал расстреливать случайных людей. Убил 8, ранил 15. Был застрелен полицией. Так как стрелка завалили, пока не ясно – была ли это бытовуха или же он тоже с кем-то был солидарен.Вполне очевидна, что тема расстрелов в людных местах и ограничения на покупку оружия будут одной из центральных тем избирательной кампании 2020. Демократическая пресса уже вовсю раскручивает тезис необходимости ограничения продажи оружия, косвенно обвиняя Трампа в поддержке NRA. Разумеется, когда такие же расстрелы проходили при Обаме, они молчали в тряпочку, да и сейчас, как-то неудобно объяснять, почему Обама за 2 срока ничего не сделал в этом вопросе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5182738.html