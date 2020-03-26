«Германия, а не Советский Союз виновна в массовом убийстве под Смоленском, известном как Катынский расстрел», — еще раз заявил американский профессор Ферр

«Тайна Катынского расстрела: доказательства, решение» — так называется новая книга американского ученого, профессора университета Монтклер штат Нью-Джерси Гровера Ферра, которую подготовили к изданию на русском языке переводчики из Твери. В ближайшее время состоится её презентация. Книга включает 14 глав и ряд приложений.

Максим Кормушкин, общественный деятель и издатель первой книги Гровера Ферра «Катынский расстрел. Опровержение «официальной» версии» (2016 г.), сказал мне, что новая книга — «это также всенародный и даже международный проект». В нем приняли участие жители России — от Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга до Волгограда, Пензы, Петрозаводска, Новосибирска, Тюмени, а также из разных стран — США, Германии, Болгарии и Франции». «Через Интернет они присылали нам деньги. Значит, катынская тема их волнует, — подчеркнул Максим Кормушкин и уточнил: — В наше время люди не так просто дают деньги на проекты, которые напрямую их не касаются… Наиболее крупные суммы перевели москвичи — любитель истории инженер-строитель Александр Ланкин и хорошо известный тверичам телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман».

В интервью, которое Кормушкин взял у профессора Ферра, тверитянин заручился согласием на издание этой книги. «По объему она гораздо больше, чем первая. В ней представлено много документов, фотографий, схем. Автор хорошо владеет предметом, представляет доказательства, опровергает лжесвидетелей», — сказал мой собеседник.

Некоторые читатели поинтересуются: «Зачем ещё одна книга о Катынском расстреле? И почему, собственно, она называется «тайна»? Что касается тайны (так они думают) — если она когда-нибудь была — то давно раскрыта, в начале 90-х, когда советское, а потом российское правительство признало вину и подготовило документы-улики из «Закрытого пакета № 1», первоисточника доказательств вины Советского Союза в этом преступлении. Я тоже так думал. Когда прочитал в New York Times, что президент СССР Михаил Горбачев признал вину сталинского режима в Катыни, то у меня не было причин в этом сомневаться. Через два года из этой же газеты я узнал, что президент России Борис Ельцин передал эти «документы-улики» Леху Валенсе, президенту Польши… — пишет американский ученый, профессор университета Монтклер штат Нью-Джерси Гровер Ферр в предисловии к своей новой книге

Напомню, что согласно «официальной» версии, польских военнопленных интернировали в три лагеря — Козельск, Старобельск и Осташков. Оттуда их перевезли в Смоленск, Харьков и Калинин /теперь Тверь/, где они были убиты и захоронены в Козельске, Пятихатках и Медном соответственно. Вот почему все события, связанные с казнью поляков в разных регионах бывшего СССР, объединены одним названием «Катынский расстрел».

Ферр напомнил, что «эта книга написана для студентов-историков, которые хотят знать правду, даже если она «разочаровывает» и заставляет изменить собственные иллюзии и мнение». Профессор продолжает опровергать «официальную» версию о массовых расстрелах советским режимом в апреле-мае 1940 года польских военнопленных — пограничников, полицейских, жандармов, военных капелланов, судейских и тюремных служащих, захваченных Красной Армией в 1939 году во время похода на Западную Украину и Западную Белоруссию.

К такому же выводу пришли и российские исследователи, среди которых Сергей Стрыгин, Владислав Швед, Валентин Сахаров, Елена Прудникова и Иван Чигирин.

После победы советских войск под Сталинградом в феврале 1943 года стало очевидно: Германия неизбежно проиграет войну, если какое-либо событие не разделит союзников. Очевидная цель нацистов была — вбить клин между ними и СССР. И они нашли его в Катыни.

В апреле-мае 1943-го в лесу под Смоленском нацисты откопали тела польских офицеров. Тогда и началась акция «Катынь», организованная главным пропагандистом Третьего рейха Йозефом Геббельсом. В своем дневнике он записал: «Большевики в этом месте просто застрелили и закопали в общих могилах около 10 тысяч польских пленных…» — о чем публично информировал всех. Данную версию сразу приняло польское правительство в изгнании, в Лондоне, известное своими антикоммунистическими настроениями. «Катынь» стала своеобразным политическим паролем «холодной» войны. Страны Запада поддержали версию нацистов.

Что же есть в списке доказательств такое, что нельзя было подделать и поэтому позволяет нам разгадать тайну Катыни? Найденные стреляные гильзы были немецкими. Немцы никогда бы не сфабриковали и не придумали это. В своем дневнике доктор Геббельс выражал тревогу по поводу данного факта. И в этом случае у немцев возникли бы трудности для аргументации того, что советский режим использовал немецкие пули.

Польские военнопленные, чьи тела были захоронены в Катыни, предположительно, находились в советском лагере в Козельске недалеко от Смоленска. Но в списке польских военнопленных, чьи тела, по утверждению немцев, были эксгумированы в Катыни, фактически находились фамилии людей из лагерей Старобельска и Осташкова. Немцы не убрали их фамилии из списков. Может быть, они торопились при подготовке доклада и у них не было на это времени. А может, потому что другие, включая польских наблюдателей, уже видели эти фамилии; или же они не придали значения факту, что польские военнопленные из Старобельска и Осташкова были обнаружены в Катыни; или потому, что просто не знали, что эти люди были в Старобельске и в Осташкове; либо по каким-то другим причинам.

Главное из этого: немцы никогда не «подделывали», не выдумывали эти фамилии. Сегодня обе стороны признают тот факт, что наличие в Катыни польских военнопленных из Старобельска и Осташкова подрывают «официальную» версию в виновности советского режима.

Ферр считает, что «существует всемирный антикоммунистический сговор, чтобы скрыть правду о Катыни и о других предполагаемых «преступлениях Сталина».

Российские исследователи, критикующие «официальную» версию полностью игнорируются. Их работы доступны только на русском языке. О них редко упоминают даже в российских медиа, и почти никогда — за пределами России». Так, британский профессор Джордж Санфорд не посвящает ни одного параграфа российским исследователям, которые отрицают вину советской стороны. Он отвергает их аргументы, как «метод, связанный с Холокостом ревизиониста Дэвида Ирвинга» и утверждает, что сомневаться в вине советской стороны после признания Горбачева и обнародования Ельциным доказательств вины НКВД было бы извращенной и политически мотивированной попыткой смягчить сталинскую вину. Позиция Санфорда несостоятельная и нечестная, — так считает Ферр

Обратим внимание на такой факт. В немецком докладе «Официальные материалы о массовых убийствах в Катыни» и сторонниками «официальной» версии подчеркивалось, что немцы не нашли насекомых в массовых захоронениях с момента погребения. Они использовали это, чтобы подчеркнуть: убийства имели место весной — в апреле-мае — и таким образом были совершены советским режимом. Настаивали: если бы расстрелы проводились осенью, и это было делом рук немцев, в захоронениях должны были находиться насекомые.

«Ни насекомых, ни их остатков, которые могли быть на трупах с момента их погребения, вообще не было». В немецком докладе допускается, что фрагменты жуков были найдены в виде личинок. Они вылупляются из яиц, оставленных летающими насекомыми. Доктор Оршош из Венгрии, медицинский эксперт, открыто выступающий на стороне немцев, писал, что он не обнаружил наличия насекомых ни на одном из осмотренных им трупов.

Доктор Пальмиери, итальянец, член медицинской команды, привезенной в Катынь немцами, нашел наличие насекомых. В одежде большое количество мертвых личинок. Они развиваются из яиц, оставленных мухами. Таким образом, были мухи! Во время свидетельских показаний в Нюрнберге доктор Марков из Болгарии подчеркнул это противоречие в немецком докладе: «Что касается насекомых и их личинок, утверждение в докладе того, что их не было обнаружено, находится в очевидном противоречии с заключениями профессора Пальмиери, сделанного во время беглого смотра трупа, который он лично вскрывал. В протоколе, опубликованном в той же немецкой «Белой книге», говорится, что были обнаружены следы насекомых и их личинок во ртах трупов. (См. материалы Нюрнбергского трибунала).

В своей книге Ферр рассматривает исследования профессора Валентина Сахарова из МГУ. «Я никогда не видел, чтобы кто-либо из сторонников «официальной» версии их признавал, изучал или критиковал. Причина такого молчания об исследованиях Сахарова в том, что они наносят ещё один серьезный удар по авторитету немецкого доклада», — пишет Ферр. В частности, он рассматривает статью Сахарова «Секреты Катыни». В ней разговор идет о городе Львов или «Лемберг» — так его именовали немцы.

По-русски — Львов, по-украински — Львiв. Этот город отошел Польше по Рижскому договору в марте 1921 года после польско-советской войны 1919-1921 гг. Город был освобожден Красной Армией 22 сентября 1939-го и возвращен Украинской ССР в октябре по итогам Договора о ненападении между Германией и СССР. Львов опять был переименован немцами в «Лемберг» после вторжения в Советский Союз в июне 1941-го. Согласно «официальной» версии и немецкому докладу польские военнопленные были расстреляны НКВД более чем за год до этого, в апреле-мае 1940 года. Следовательно, у них не должно быть никаких документов, которые нашли в массовых захоронениях с названием Лемберг. Но, согласно немецкому докладу, такие документы были обнаружены.

Как бы то ни было, само появление слова «Лемберг» в нем доказывает, что эти документы нельзя считать подлинными.

В расследовании Ферра интерес вызывает письмо Кэтлин Гарриман — дочери посла США в СССР Аверелла Гарримана. 28 января 1944 года она написала о поездке в Катынь своей сестре Мэри и Памеле Черчилль.

Катынский лес оказался маленьким, жалким сосновым лесом. Нам показали, как работает известный советский врач, который был похож на повара в белом колпаке, белом фартуке и резиновых перчатках. Затем мы начали обход каждой из семи могил… Самым интересным и убедительным доказательством было то, что каждый поляк был убит в затылок одной пулей. У некоторых были связаны руки за спиной, все это типично для немцев… Видишь ли, немцы говорят, что русские убили поляков в 40-м, а русские утверждают, что поляки не были убиты до осени 41-го. Хотя немцы разорвали карманы поляков, они пропустили некоторые письменные документы. Пока я наблюдала, они нашли одно письмо, датированное летом 41-го, которое является чертовски хорошим доказательством… — дочь посла США в СССР Кэтлин Гарриман

Во время слушаний Комиссии Мэддена в Конгрессе в 1952 году, настроенной антикоммунистически и целью которой было только доказать вину Советского Союза, Кэтлин Гарриман (по мужу Кэтлин Х. Мортимер) отказалась подтвердить, что она лично видела, как изымается документ из одежды трупа…

Гровер Ферр остановился ещё на одном факте из истории Катынского расстрела. Подтверждения того, что немцы привозили в Катынь трупы из других мест, дано Комиссии Бурденко тремя свидетелями. Это подтверждено архивными документами, о них упоминает Валентин Сахаров. Партизаны и бежавшие из плена красноармейцы показали, что немцы откапывали тела похороненных на Смоленском кладбище, включая красноармейцев, погибших при обороне Смоленска в 1941-м, и привозили их в Катынь. Они являются подтверждающими доказательствами того, что немецкие документы серьезно подделаны и не являются обоснованными для «официальной» версии Катыни.

Особое внимание в книге Ферра заслуживают показания трех давно вышедших на пенсию сотрудников НКВД, которые так или иначе были связаны с польскими военнопленными. Среди них бывший и.о. начальника Управления НКВД по Калининской области генерал Дмитрий Токарев. Он напрямую отвечал за тюрьму в Калинине (Тверская область), в которую из Осташковского лагеря перевезли польских военнопленных.

Токарев дважды заявлял, что знал о том, что 6 тысяч польских полицейских были расстреляны в Калинине… Известно, что много военнопленных из Осташковского лагеря, которых привезли в НКВД в Калинин, не были расстреляны здесь, потому что их тела были обнаружены во время немецкой эксгумации в Катыни и польских раскопок во Владимире-Волынском на Украине. Значит, Токарев лгал, дабы угодить следователям, настаивавшим, что все осташковские военнопленные были расстреляны в Калинине и захоронены в Медном, — Гровер Ферр

Здесь Ферра снова поддерживает Владислав Швед. По его словам, «мой коллега Сергей Стрыгин с фотоаппаратом в руках прошел этот, так называемый скорбный путь жертвы в здании медуниверситета, в соответствии с показаниями Токарева. Это позволило ему заявить, что изложенный маршрут является вымыслом. Токарев придумал его и несуществующие подробности процесса расстрела поляков под силовым давлением Анатолия Яблокова, старшего военного прокурора ГВП СССР».

Под одной обложкой с книгой Ферра опубликован доклад американца для «круглого стола», состоявшегося в Твери в апреле 2019 года по теме «Мифы Великой Отечественной войны». В своем обращении к его участникам Гровер Ферр подчеркнул: «Я признателен вам, коллегам и патриотам в Твери за Вашу борьбу с ложью, за вашу настойчивость по отстаиванию правды. Вместе мы победим. Ложь о советской вине в Катыни, которую большая часть в мире теперь воспринимает, как правду, будет признана одной из величайших фальсификаций не только Второй мировой войны, но и в истории всего ХХ века. Спасибо Вам!».

Источник: https://nstarikov.ru/germanija-a-ne-sovetskij-sojuz-vinovna-v-massovom-ubijstve-pod-smolenskom-izvestnom-kak-katynskij-rasstrel-eshhe-raz-zajavil-amerikanskij-professor-ferr-114204