Катимся в хаос. Антитеррорист о срыве нападения на воинскую часть.

ФСБ пресекла попытку группы террористов совершить нападение на одну из воинских частей во Владимирской области. Известно, что злоумышленники намеревались захватить в воинской части оружие и боеприпасы. Группой руководил житель Владимирской области.

Бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак в эфире НСН заявил, что такие нападения могут свидетельствовать о радикализации населения на фоне ухудшения уровня жизни.

«Они (нападения) происходят от оперативной обстановки, которая складывается во всех регионах и в целом по стране. Просто так напасть на воинскую часть – это надо быть отморозком. Любой преступник смотрит, изучает, чем это может обернуться. Очевидно, что он где-то нашел изъяны какие-то, расхлябанность, халатность, и решил этим воспользоваться. В целом в стране у нас складывается неблагоприятная оперативная ситуация. Давайте прямо скажем: меньше воровать надо. Надо работать на благо страны и общества, какие-то социальные вещи проводить. Депутатский корпус, исполнительная власть в каком-то ступоре. На том фоне общем, что происходит в стране, мы видим даже по тем же органам безопасности, какие там негативные вещи происходят, оперативная обстановка напряженная и ведет к хаосу. Нужны коренные преобразования в стране. Страна буквально в каком-то болоте, застое сидит. Все эти вещи негативные, понижение социального и прожиточного минимума, безалаберное и преступное отношение к населению своему – все это накапливается. Это серьезный сигнал о том, что если власть не будет предпринимать никаких мер – то народ, естественно, будет потихоньку вооружаться», - сказал он.

Источник: https://nsn.fm/policy/katimsya-v-haos-antiterrorist-o-sryve-napadeniya-na-voinskuu-chast?utm_referrer=httpszen.yandex.com