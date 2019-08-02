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Уязвленные чувства японских граждан

11:28. 2 августа 2019 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:


В догонку к вчерашнему материалу https://colonelcassad.livejournal.com/5174682.html про военную инфраструктуру РФ на Курилах и визиту Медведева на острова.

"Подобный визит  уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным" (с) МИД Японии

Мы конечно очень волнуемся за уязвленные чувства японских граждан (на самом деле нет). На деле, японским гражданам надо почаще напоминать, чья это земля и как она оказалась в составе России.
Лучший способ красиво напомнить об этом – деятельно отметить День Победы над Японией 2 сентября, повысив уровень праздника и информационное его освещение. Ну а в следующем году и вовсе будет круглая дата – 75 лет победы над Японией.
Не надо бояться обидеть слишком чувствительных японских партнеров.
Само собой, символические акции никак не должны отменять необходимости укрепления военной инфраструктуры РФ на Курильских островах и экономического их развития.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5177720.html

Метки: курилы, медведев, юмор, Япония

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