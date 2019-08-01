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О диванных пожарных

20:23. 1 августа 2019 Просмотров - 174 4 коммент. Опубликовал:
Андрей Ваджра

Это так мило. Вся мировая общественность переживает по поводу российских лесов. Американцы даже готовы их спасать.

А я очень переживаю за американские леса. Например, в прошлом году пожар Camp Fire в округе Бьютт в Северной Калифорнии унес жизни 85 человек. В этом районе сгорели около 19 тыс. зданий. Площадь пожара составила около 62 тыс. га. Он полностью уничтожил город Парадайс, четверть населения которого составляли пенсионеры. По оценкам властей, Camp Fire — самый разрушительный пожар в США за последние 100 лет.

Жертвами пожара Woolsey Fire, охватившего округа Вентура и Лос-Анджелес в Южной Калифорнии, стали 3 человека. Огонь уничтожил свыше 1,5 тыс. зданий. Площадь пожара превысила 39 тыс. га.

А в предыдущем 2017 году в США в результате пожаров выгорело четыре миллионы гектаров леса.

Почему по этому поводу не переживает украинская общественность? Почему украинских патриотов волнуют лесные пожары лишь в России? Всё, говорят, капец России! Ура! Она почти вся сгорела. Нет чтобы как галичане, взять все вырубить и продать до Эвропы.


Дорогие украинские патриоты, не волнуйтесь! Площадь леса в России непрерывно увеличивается. За последние 20 лет она увеличилась на 79 миллионов гектаров. И это несмотря на пожары, катаклизмы а также злорадный имбицилизм укропатриотов.






Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9055054.html

Метки: пожар, сибирь

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 3283 2449
    Oleg 1 августа 2019 в 20:46

    “Площадь леса в России непрерывно увеличивается. За последние 20 лет она увеличилась на 79 миллионов гектаров”.

    Поэтому тушить не надо? Пожары нужно тушить вначале, а не тогда, когда пальцем будут тыкать американцы и “украинские патриоты”.

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    2
  • 22987 11701
    Ursus 1 августа 2019 в 21:36

    ну слава Бг, этот хлебосос всё разъяснил, можно не тушить и вырубать дальше

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    -2
  • 34303 17463
    Степаныч 1 августа 2019 в 21:50

    И вот как теперь страдать парижским хлебососкам скажите на милость.)))Оказывется пожары затрагивают какие то доли процента от общей площади,и в целом растет больше чем горит и вырубают.А ведь делов то погуглить даже школьнику,а потом сопоставить и понять что весь этот хай поднят провокаторами,большинство которых даже не у нас проживают.И ведь какая выгодная тема,знай себе хлебосось из порижа рашенлохам про проданную Сибирь китайцам,глядишь на хранцузкую булку за день и заработал.)))

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  • 11 -1
    BlackCat 1 августа 2019 в 21:58

    Статистика – вещь упрямая. А пожары тушатся.

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    1

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