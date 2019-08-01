О диванных пожарных

Это так мило. Вся мировая общественность переживает по поводу российских лесов. Американцы даже готовы их спасать.А я очень переживаю за американские леса. Например, в прошлом году пожар Camp Fire в округе Бьютт в Северной Калифорнии унес жизни 85 человек. В этом районе сгорели около 19 тыс. зданий. Площадь пожара составила около 62 тыс. га. Он полностью уничтожил город Парадайс, четверть населения которого составляли пенсионеры. По оценкам властей, Camp Fire — самый разрушительный пожар в США за последние 100 лет.Жертвами пожара Woolsey Fire, охватившего округа Вентура и Лос-Анджелес в Южной Калифорнии, стали 3 человека. Огонь уничтожил свыше 1,5 тыс. зданий. Площадь пожара превысила 39 тыс. га.А в предыдущем 2017 году в США в результате пожаров выгорело четыре миллионы гектаров леса.Почему по этому поводу не переживает украинская общественность? Почему украинских патриотов волнуют лесные пожары лишь в России? Всё, говорят, капец России! Ура! Она почти вся сгорела. Нет чтобы как галичане, взять все вырубить и продать до Эвропы.Дорогие украинские патриоты, не волнуйтесь! Площадь леса в России непрерывно увеличивается. За последние 20 лет она увеличилась на 79 миллионов гектаров. И это несмотря на пожары, катаклизмы а также злорадный имбицилизм укропатриотов.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9055054.html