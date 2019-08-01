Что наверху, то и внизу

...всегда можно найти способ взобраться наверх. Я посмотрел на Рудольфа... ли влезть наверх. Он ответил… Впрочем, первое, что вы слышите ... бы. Итак, я карабкаюсь наверх. Пока лезу, касаюсь гладкой ...минут. Представляется, что люди внизу даже не заметили, что я там ...
...такой формы. Почти, потому что дырочки внизу не до косой палочки (как...от нас веревками поднимают наверх. А теперь представим что первая колонна уже... не понятна. Ну и внизу в правом углу картинки мы...просело и эта колона полетела вниз. Да она снесет всё ...
... о том, что «хорошо бы оказаться наверху, посмотреть оттуда ...показал мне вселенную. Смотрел вниз, видел под ногами облака..., взлетел так высоко что лес внизу казался небольшим садиком, ..., почувствовал что моё стремительное падение замедляется, внизу всё так...
...Вы здесь виртуально упадёте вниз, но предполагая, что останетесь стоять на ...Кона Соответствий и принципа: чтонаверху, то и внизу. Имея в распоряжении ...Кону соответствий, который гласит: чтонаверху, то и внизу, можно управлять любой реальностью...
...Вы здесь виртуально упадёте вниз, но предполагая, что останетесь стоять на ...Кона Соответствий и принципа: чтонаверху, то и внизу. Имея в распоряжении ...Кону соответствий, который гласит: чтонаверху, то и внизу, можно управлять любой реальностью...
... о том, чтонаверху, в Небе, Бог, а внизу, под ногами,... дьявол и преисподняя. Следовательно, имеется в виду, что...«низость поступка» - это дорога вниз, в ад, в Преисподнюю. ... – она внизу Солнца или наверху от него? Очевидно, что и так,...