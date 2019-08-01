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Что наверху, то и внизу

13:33. 1 августа 2019 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:
Красивые и порою неожиданные картинки микромира. Плюс попытка раскрытия тезиса „что наверху, то и внизу”.


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4585078.html

Метки: биология, космос, планета, философия

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