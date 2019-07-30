Пятый Рейх. Стихотворение Гюнтера Грасса.

4 апреля 2012 года произошло знаменательное событие: было опубликовано стихотворение Гюнтера Грасса «То, что должно быть сказано». В стихотворении резко критикуется Израиль, он ставится на одну доску с Ираном. Но самое важное не это, а места одновременной публикации. Их сразу четыре: «Зюддойче Цайтунг» (Германия), «Репубблика» (Италия), «Эль Паис» (Испания) и «Нью-Йорк Таймс» (США). Ясно, что решение об одновременной публикации стихотворения с такой идейно-политической направленностью на Западе может приниматься только на уровне наднациональных структур мирового согласования и управления. Главное в стихотворении – не критика Израиля по ближневосточному вопросу, а тот факт, что впервые с 1945 года немцы получили право критиковать евреев и еврейское государство – рушится доминанта «непреходящей вины немцев перед евреями». А косвенно и Израилю указывают его место в новом ближневосточном раскладе. Показательна фигура автора – нобелевский лауреат по литературе, в 1944–45-м служивший в «Ваффен СС», – это тоже символ и некое послание. 13 апреля 2015 года в г. Любек скончался Гюнтер Грасс — личность неординарная и неоднозначная.

Началом этого процесса можно условно считать 3 октября 2010 года, когда произошло символическое событие: Германия завершила выплату гигантских репараций по итогам Первой мировой войны (эти репарации суммарно эквивалентны 100 тысячам тонн золота).

Немного истории. Родившийся в 1927 г. в Данциге в семье торговцев (отец — немец, мать – кашубка, из западнославянской этнической группы, проживающей на севере Польши), Гюнтер Грасс в 15 лет был призван в гитлерюгенд. Он вступил в ряды армии и был отправлен в зенитную батарею, затем отбыл трудовую повинность и в октябре 1944 г. был зачислен в танковую дивизию Ваффен-СС. Немцы говорят о «поколении ПВО», называя так молодых людей, родившихся в конце 1920-х годов, которые в юности попали в гитлерюгенд. В конце войны Гюнтер Грасс попал в плен к американцам. Освобожден в 1946. Он остался в Западной Германии, где вел богемную жизнь. Поездив по Европе и пройдя обучение пластическим искусствам в Дюссельдорфе и Западном Берлине, он зарабатывал на жизнь, занимаясь скульптурой и гравюрой. График, иллюстратор и художник, он пробует себя еще и в писательстве. До 1960 г. он жил в Париже, где написал свой первый роман «Жестяной барабан», который моментально завоевал успех у критиков и читателей. В немецкой армии служило всё поколение Гюнтера Грасса — и все немецкие политики, приезжавшие с визитами дружбы в Израиль. Канцлер Гельмут Коль был призван в ПВО. Канцлер Гельмут Шмидт, незаконнорожденный сын еврейского коммерсанта, в 1936 году в 18 лет, будучи школьником, участвовал в марше Адольфа Гитлера из Гамбурга в Нюрнберг на Нюрнбергский партийный съезд, будучи, по словам историка Генриха Винклера, впечатлён «социалистической» и «солидаристской» составляющей нацистской пропаганды. В «Воспоминаниях детства» сам Шмидт пишет, что его происхождение повлияло на неприятие национал-социализма в целом. Во время Второй мировой войны участвовал в противовоздушной обороне Бремена, воевал на Восточном фронте, затем работал в министерстве авиационной промышленности, с 1944 служил артиллеристом на Западном фронте, в марте 1945 попал в плен к союзникам и пробыл там до августа. Курт Георг Кизингер, третий бундесканцлер ФРГ, был членом НСДАП с 1933 г., он, бывший всегда хорошим оратором, работал в министерстве пропаганды Третьего рейха. Собственно говоря, сам Гюнтер Грасс в одной из своих последних книг «Луковица памяти» подробно описывает свою жизнь — от детства до написания книги «Жестяной барабан» — «Die Blechtrommel». Всех, кого интересует именно биография писателя и ничего больше, я отсылаю к этой книге. Гюнтер Грасс всю свою жизнь был не только писателем, но и активно участвовал в немецкой политике. Симпатизирующий левым антилиберал, враждебно настроенный к Америке, Гюнтер Грасс в 1960-е годы участвовал в предвыборных кампаниях Социал-демократической партии (СДПГ). Разъезжая по ФРГ с группой поддержки Вилли Брандта в преддверии выборов 1969 г., он организовал несколько митингов. После отставки Вилли Брандта Грасс вернулся к литературе, выпустив в 1977 г. роман «Камбала», второй по известности после «Жестяного барабана». С первым же романом «Жестяной барабан» Гюнтер Грасс получил мировую известность. Впервые после второй мировой войны немецкий писатель получил международное признание. В 1999 году в возрасте 72 лет Гюнтер Грасс был удостоен Нобелевской премии в области литературы.

Текст самого стихотворения. Гюнтер Грасс. О чем нужно говорить. Перевод Михаила Ошерова.

Почему я молчу,

Почему скрываю слишком долго

то, что очевидно и при планировании практикуется

мы, выжившие в конце, станем примечаниями.

Утверждается, что есть право на первый удар

возможных жертв от хулиганов

и на организацию великого праздника (Гюнтер Грасс здесь использует древненемецкое слово Jubel, пришедшее в немецкий язык из иврита Библии)

направленного на возможное уничтожение иранского народа,

потому, что он подозревается в строительстве атомной бомбы.

Но почему я говорю себе:

Есть и другие страны, которых называют поименно,

Которые в последние годы, хотя это и держится в секрете,

Нарастили свой ядерный потенциал,

Но недоступны для контроля, потому что невозможно их проверить?

Общее сокрытие этих фактов подчинило мое молчание.

Я чувствую, как обременительны ложь и принуждение,

когда они мной будут игнорироваться.

Мне в перспективе маячит штраф (наказание);

Вердикт «антисемитизм» мне знаком.

Но сейчас, когда к моей стране,

собственные преступления которой не имеют сравнения,

Снова и снова ставятся вопросы и требования, они ставятся на чисто коммерческой основе, когда также с проворными губами объявляют о реституции,

Следующая подводная лодка

должна быть доставлена в Израиль

Ее специальность состоит в том, чтобы доставлять разрушительные боеголовки (до цели) (в страну), где существование даже одной атомной бомбы не доказано,

но страх используется как доказательство.

Я говорю, что (это) должно быть сказано.

Но почему я молчал до сих пор?

Как я уже говорил, в моем прошлом есть один недостаток,

Который запрещает мне это, как и запрещено говорить правду о Земле Израиля,

С которой я связан и хочу оставаться на связи.

Почему я говорю только сейчас,

состарившийся и с последними чернилами:

Ядерное оружие Израиля опасно для

и без того хрупкого мира во всем мире?

Потому что надо сказать,

что завтра может быть слишком поздно;

И потому, что мы — как немцы и как поставщики (оружия) можем стать соучастниками преступления,

которое предсказуемо, поэтому наше соучастие нельзя оправдать ни одним из обычных оправданий.

И да, я считаю, потому что я устал от лицемерия Запада;

и можно надеяться

что многие освободятся от молчания

(что многие) по причине очевидной опасности будут настаивать отказаться от насилия и призывать к неограниченному и постоянному контролю

ядерного потенциала Израиля

ядерных объектов Ирана

международным органом, (который — контроль) будет

одобрен правительствами обеих стран.

Только тогда все враждебные (друг другу) израильтяне и палестинцы,

Более того, все люди, остающиеся в этой

оккупированной области, будут жить бок о бок,

и в конечном счете помогут нам (жить спокойно).

Анализ ситуации Андрея Фурсова. Еврейским СМИ поэт наступил на любимый мозоль и санкции не заставили себя долго ждать. Писатель Гюнтер Грасс стал персоной нон грата в Израиле. Еще одна вещь. С 2004-го года в ООН ежегодно голосуется документ о недопустимости определенных видов практики: ксенофобии, расизма. Отдельной строкой говорится в нем о недопустимости героизации нацизма. Каждый год США голосует «против», естественно. Евросоюзовские страны воздерживались. Вдруг в 2011-м году происходит нечто странное. Только 17 из 27 Евросоюзовских стран проголосовали против этого документа, то есть можно героизировать нацизм, получается, по логике их голосования. Недавно в прессе было сообщение о том, что через два или три года в Германии будет издана «Mein Kampf». Издатель объяснил, что не издавали «Mein Kampf» не по каким-то идеологическим причинам, а просто по немецкому законодательству, если человек не оставил после себя наследников, то 70 лет его работы не издаются и вот теперь эти 70 лет проходят. Однако сказано было, что не издают книгу, а вот цитатник из нее должны издать уже в 2012-м году. Мы должны ясно понимать, что если Пятый Рейх оформится в том или ином виде, он может иметь внешне демократический, очень демократический вид, оформится с немецким ядром, то скорее всего, роль Гитлера, Третьего Рейха в истории Европы и мира будет пересмотрена. Я не исключаю, что сделано это будет на основе демонизации СССР и Сталина. Мы должны быть готовы к идеологическим столкновениям на этой почве. Я полагаю, что мы такие вещи должны пресекать очень и очень жестко.

Источник: https://skysay.ru/sobytiya-segodnya/pyatyj-rejx-stixotvorenie-gyuntera-grassa/