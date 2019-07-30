Пятый Рейх. Стихотворение Гюнтера Грасса.
4 апреля 2012 года произошло знаменательное событие: было опубликовано стихотворение Гюнтера Грасса «То, что должно быть сказано». В стихотворении резко критикуется Израиль, он ставится на одну доску с Ираном. Но самое важное не это, а места одновременной публикации. Их сразу четыре: «Зюддойче Цайтунг» (Германия), «Репубблика» (Италия), «Эль Паис» (Испания) и «Нью-Йорк Таймс» (США). Ясно, что решение об одновременной публикации стихотворения с такой идейно-политической направленностью на Западе может приниматься только на уровне наднациональных структур мирового согласования и управления. Главное в стихотворении – не критика Израиля по ближневосточному вопросу, а тот факт, что впервые с 1945 года немцы получили право критиковать евреев и еврейское государство – рушится доминанта «непреходящей вины немцев перед евреями». А косвенно и Израилю указывают его место в новом ближневосточном раскладе. Показательна фигура автора – нобелевский лауреат по литературе, в 1944–45-м служивший в «Ваффен СС», – это тоже символ и некое послание. 13 апреля 2015 года в г. Любек скончался Гюнтер Грасс — личность неординарная и неоднозначная.
Началом этого процесса можно условно считать 3 октября 2010 года, когда произошло символическое событие: Германия завершила выплату гигантских репараций по итогам Первой мировой войны (эти репарации суммарно эквивалентны 100 тысячам тонн золота).
Немного истории. Родившийся в 1927 г. в Данциге в семье торговцев (отец — немец, мать – кашубка, из западнославянской этнической группы, проживающей на севере Польши), Гюнтер Грасс в 15 лет был призван в гитлерюгенд. Он вступил в ряды армии и был отправлен в зенитную батарею, затем отбыл трудовую повинность и в октябре 1944 г. был зачислен в танковую дивизию Ваффен-СС. Немцы говорят о «поколении ПВО», называя так молодых людей, родившихся в конце 1920-х годов, которые в юности попали в гитлерюгенд. В конце войны Гюнтер Грасс попал в плен к американцам. Освобожден в 1946. Он остался в Западной Германии, где вел богемную жизнь. Поездив по Европе и пройдя обучение пластическим искусствам в Дюссельдорфе и Западном Берлине, он зарабатывал на жизнь, занимаясь скульптурой и гравюрой. График, иллюстратор и художник, он пробует себя еще и в писательстве. До 1960 г. он жил в Париже, где написал свой первый роман «Жестяной барабан», который моментально завоевал успех у критиков и читателей. В немецкой армии служило всё поколение Гюнтера Грасса — и все немецкие политики, приезжавшие с визитами дружбы в Израиль. Канцлер Гельмут Коль был призван в ПВО. Канцлер Гельмут Шмидт, незаконнорожденный сын еврейского коммерсанта, в 1936 году в 18 лет, будучи школьником, участвовал в марше Адольфа Гитлера из Гамбурга в Нюрнберг на Нюрнбергский партийный съезд, будучи, по словам историка Генриха Винклера, впечатлён «социалистической» и «солидаристской» составляющей нацистской пропаганды. В «Воспоминаниях детства» сам Шмидт пишет, что его происхождение повлияло на неприятие национал-социализма в целом. Во время Второй мировой войны участвовал в противовоздушной обороне Бремена, воевал на Восточном фронте, затем работал в министерстве авиационной промышленности, с 1944 служил артиллеристом на Западном фронте, в марте 1945 попал в плен к союзникам и пробыл там до августа. Курт Георг Кизингер, третий бундесканцлер ФРГ, был членом НСДАП с 1933 г., он, бывший всегда хорошим оратором, работал в министерстве пропаганды Третьего рейха. Собственно говоря, сам Гюнтер Грасс в одной из своих последних книг «Луковица памяти» подробно описывает свою жизнь — от детства до написания книги «Жестяной барабан» — «Die Blechtrommel». Всех, кого интересует именно биография писателя и ничего больше, я отсылаю к этой книге. Гюнтер Грасс всю свою жизнь был не только писателем, но и активно участвовал в немецкой политике. Симпатизирующий левым антилиберал, враждебно настроенный к Америке, Гюнтер Грасс в 1960-е годы участвовал в предвыборных кампаниях Социал-демократической партии (СДПГ). Разъезжая по ФРГ с группой поддержки Вилли Брандта в преддверии выборов 1969 г., он организовал несколько митингов. После отставки Вилли Брандта Грасс вернулся к литературе, выпустив в 1977 г. роман «Камбала», второй по известности после «Жестяного барабана». С первым же романом «Жестяной барабан» Гюнтер Грасс получил мировую известность. Впервые после второй мировой войны немецкий писатель получил международное признание. В 1999 году в возрасте 72 лет Гюнтер Грасс был удостоен Нобелевской премии в области литературы.
Текст самого стихотворения. Гюнтер Грасс. О чем нужно говорить. Перевод Михаила Ошерова.
Почему я молчу,
Почему скрываю слишком долго
то, что очевидно и при планировании практикуется
мы, выжившие в конце, станем примечаниями.
Утверждается, что есть право на первый удар
возможных жертв от хулиганов
и на организацию великого праздника (Гюнтер Грасс здесь использует древненемецкое слово Jubel, пришедшее в немецкий язык из иврита Библии)
направленного на возможное уничтожение иранского народа,
потому, что он подозревается в строительстве атомной бомбы.
Но почему я говорю себе:
Есть и другие страны, которых называют поименно,
Которые в последние годы, хотя это и держится в секрете,
Нарастили свой ядерный потенциал,
Но недоступны для контроля, потому что невозможно их проверить?
Общее сокрытие этих фактов подчинило мое молчание.
Я чувствую, как обременительны ложь и принуждение,
когда они мной будут игнорироваться.
Мне в перспективе маячит штраф (наказание);
Вердикт «антисемитизм» мне знаком.
Но сейчас, когда к моей стране,
собственные преступления которой не имеют сравнения,
Снова и снова ставятся вопросы и требования, они ставятся на чисто коммерческой основе, когда также с проворными губами объявляют о реституции,
Следующая подводная лодка
должна быть доставлена в Израиль
Ее специальность состоит в том, чтобы доставлять разрушительные боеголовки (до цели) (в страну), где существование даже одной атомной бомбы не доказано,
но страх используется как доказательство.
Я говорю, что (это) должно быть сказано.
Но почему я молчал до сих пор?
Как я уже говорил, в моем прошлом есть один недостаток,
Который запрещает мне это, как и запрещено говорить правду о Земле Израиля,
С которой я связан и хочу оставаться на связи.
Почему я говорю только сейчас,
состарившийся и с последними чернилами:
Ядерное оружие Израиля опасно для
и без того хрупкого мира во всем мире?
Потому что надо сказать,
что завтра может быть слишком поздно;
И потому, что мы — как немцы и как поставщики (оружия) можем стать соучастниками преступления,
которое предсказуемо, поэтому наше соучастие нельзя оправдать ни одним из обычных оправданий.
И да, я считаю, потому что я устал от лицемерия Запада;
и можно надеяться
что многие освободятся от молчания
(что многие) по причине очевидной опасности будут настаивать отказаться от насилия и призывать к неограниченному и постоянному контролю
ядерного потенциала Израиля
ядерных объектов Ирана
международным органом, (который — контроль) будет
одобрен правительствами обеих стран.
Только тогда все враждебные (друг другу) израильтяне и палестинцы,
Более того, все люди, остающиеся в этой
оккупированной области, будут жить бок о бок,
и в конечном счете помогут нам (жить спокойно).
Анализ ситуации Андрея Фурсова. Еврейским СМИ поэт наступил на любимый мозоль и санкции не заставили себя долго ждать. Писатель Гюнтер Грасс стал персоной нон грата в Израиле. Еще одна вещь. С 2004-го года в ООН ежегодно голосуется документ о недопустимости определенных видов практики: ксенофобии, расизма. Отдельной строкой говорится в нем о недопустимости героизации нацизма. Каждый год США голосует «против», естественно. Евросоюзовские страны воздерживались. Вдруг в 2011-м году происходит нечто странное. Только 17 из 27 Евросоюзовских стран проголосовали против этого документа, то есть можно героизировать нацизм, получается, по логике их голосования. Недавно в прессе было сообщение о том, что через два или три года в Германии будет издана «Mein Kampf». Издатель объяснил, что не издавали «Mein Kampf» не по каким-то идеологическим причинам, а просто по немецкому законодательству, если человек не оставил после себя наследников, то 70 лет его работы не издаются и вот теперь эти 70 лет проходят. Однако сказано было, что не издают книгу, а вот цитатник из нее должны издать уже в 2012-м году. Мы должны ясно понимать, что если Пятый Рейх оформится в том или ином виде, он может иметь внешне демократический, очень демократический вид, оформится с немецким ядром, то скорее всего, роль Гитлера, Третьего Рейха в истории Европы и мира будет пересмотрена. Я не исключаю, что сделано это будет на основе демонизации СССР и Сталина. Мы должны быть готовы к идеологическим столкновениям на этой почве. Я полагаю, что мы такие вещи должны пресекать очень и очень жестко.
Источник: https://skysay.ru/sobytiya-segodnya/pyatyj-rejx-stixotvorenie-gyuntera-grassa/
Считаю, что не нужно воевать с немцами в Германии.
Считаю, что не нужно заставлять немцев ни с кем воевать.
Считаю, что они имеют право жить так, как решат они сами.
Считаю, что не нужно их боятся заранее, что они будут мстить
Ваше послание адресовано мировому сионизму?
Великая Отечественная Война, это великая трагедия Русского Народа! В этой войне Русские люди, служившие в гитлеровской армии убивали Русских людей, живших в СССР и на всей территории Европы! Также и Русские люди, служившие в совеской армии убивали Русских людей, живших в Германии и на всей территории Европы! А заправляли этой бойней жыды, окопавшихся в руководстве воюющих стран!
Мы Русичи должны осознать события тех лет и понять в чём кроется причина бед Русского Народа!