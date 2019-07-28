“Пневмотранзит” – подземный тоннель для пневматических поездов

Вы когда-нибудь задумывались зачем нужно было строить метро по всему миру почти двести лет назад? Ведь на поверхности не было транспортных пробок, а Генри Форд еще даже не запустил свой первый конвейер? Никто тогда и поверить не мог, что автомобиль станет доступен каждому, а метро уже было построено. А, возможно, его никто и не строил, а просто откопали?

Одним из интересных фактов, доказывающих что метро не строили, а откапывали является история строительства первого пневматического метро. Вот что говорят официальные источники по этому поводу.

В 1868 году компания “Пневмотранзит” во главе с изобретателем Альфредом Бичем начинает строить подземный тоннель для пневматических поездов.

Для постройки тоннеля он арендует подвал магазина одежды в Нью-Йорке, а работы ведутся ночью, так как официального разрешения от властей не было. Они убеждают всех, что строится маленький тоннель для пневмопочты. Для постройки они использовали, так называемый, проходческий щит Альфреда Бича, который соорудил сам изобретатель.

И уже через два года первые посетители зашли на подземную станцию.

Тоннель построили за очень короткий срок, всего за 2 года, за это время они пробурили 100 метров под землей, обложили все это кирпичом, построили подземную станцию с хорошей отделкой, установили 50 тонный компрессор и стали возить людей.

Но сроки слишком маленькие, даже по меркам современности. Илон Маск бы позавидовал такой скорости строительства. При том, что в основном работу делали ночью.

Станцию освещали кислородно-водородные газовые лампы, деревянная отделка, рояль, длина тоннеля 95 метров, за первый год работы метро перевезло 400 тыс. человек, потом Альфред все-таки получает разрешение на строительство такого метро под всем городом, но фондовый рынок падает, магазин горит, а про метро благополучно забывают.

Вспомнили про него только через 40 лет и то ненадолго. Тогда рабочие бродвейского метро случайно натолкнулись на этот тоннель, там находился проходческий щит, ржавые рельсы и вагончик.

Что не так в официальной версии:

Как можно было забыть за это время про такой грандиозный проект и даже потерять все чертежи и план тоннелей?

Как проходческий щит попал в подвал магазина, что за подвал должен быть с заездом под паровоз, скорее всего магазин был построен на готовом допотопном тоннеле.

Обнаружили уникальное сооружение прошлого века, почему не сделали музей – это ведь первое американское метро, обновили бы вагончики, было бы красиво и прибыльно, почему так быстро постарались забыть, щит в итоге пропал, вагончики тоже.

В Англии строителя первого метро, Брюнеля, не забывают, а его первые наброски очень напоминают американское метро, сделал он их еще до американского метро и американец тоже их видеть не мог, так как они никогда не публиковались. Как они задумали одно и тоже одновременно.

Какое может быть объяснение? В Америке могли найти реальный туннель с оборудованием, с компрессором, с вагончиками, расчистили старые тоннели, такая версия объясняет все странности:

и короткий срок строительства

и желание властей забыть о проекте.

А вот старейший Канадский тоннель, который используется как канализация, тоже напоминает первое забытое метро.

А в Лондоне такую канализацию построили в 19 веке и строили тоже как первое метро Нью-Йорка.

А вот фотографии 1904 года, открытие метро в Нью-Йорке.

Здесь бросается в глаза огромный тоннель и убогая тележка, 50 лет до этого Альфред Бич использовал вагоны почти современные, но в 1904 году они строят убогие тележки.

А вот план метрополитена, сложнейший современный проект.

А на втором фото мы видим как реализован этот проект, современный план и древняя каменная кладка. Опять сложные технологичные вещи идут рука об руку с какими-то отсталыми технологиями.

По фотографиям метро в Париже видно как откапывают старое и приспосабливают под новое. Опять такие же тоннели.

Возникает ощущение, что была зачистка старых тоннелей. Для фактической проходки щит должен быть диаметром внешней кладки кирпича а не внутренней.

В Москве с 1933 по 1935 построили целую линию, а сейчас несколько лет одну станцию строят, причём неглубокого залегания, на многих старых станциях арочные своды как в старинных зданиях. Первые станции красивые как дворцы.

Что же произошло с планетой, метро, статуи, пирамиды, церкви-приемники атмосферного электричества, а памяти нет.

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