Главная » Видео, Мировоззрение, Политика, Творчество

Из Москвы в США на поезде. Россия делает невероятное

21:57. 28 июля 2019 Просмотров - 155 2 коммент. Опубликовал:

Генеральный партнёр проекта доменная зона .рус
Переходи на .рус!
Сайт регистратора: http://я.рус

Можете ли вы представить, что сев на поезд в Москве или любом другом городе Европы, человек будет способен доехать до США без пересадок на воздушный или морской транспорт? Такой невероятный транспортный замысел существует, и вчера Россия сделала шаг к его реализации. Расскажем какой и почему без России осуществить его невозможно – в этом выпуске.

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

Видео о высотке ВДНХ: https://youtu.be/qS0Lo33P8mk

Время-вперёд! №354 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/sKmJutxkhYk
Мы в соцсетях:
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://zen.yandex.ru/vremya
https://www.facebook.com/groups/12576…
https://www.ok.ru/vremyavp

Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

В выпусках используется музыка В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd

Поддержи проект и попади в финальные титры!

Спонсорство на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzQ0…
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580
Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview
paypal.me/Vremya

(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sKmJutxkhYk

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Масонская закулиса США и Британии против России
..., который представлял в США петроградского банкира Дмитрия Рубинштейна...вспомнить его шикарный личный поезд, колесивший по фронтам гражданской... грубейшее вмешательство во внутренние дела России. Все свои действия, ... против царя. В Москве британский консул Б. ...
Шокирующая поездка по бывшей Украине: через Львов на Донбасс и в Крым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
...братьев в Европе и США гораздо чаще соотечественников. ...налажено под Екатеринбургом, корейский поезд целиком покупается за границей....ФСБ. 2. Оппозиционеры в России делятся на два лагеря: те,...на борту самолета Стамбул – Москва. Вот времена настали! Пересечение...
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
...политиков Петербурга и Москвы... В качестве ...помощи. И тут Россия делает то, что совсем... республики и добились невероятных, почти немыслимых привилегий... надводном положении обстреливали поезда Сочи -Адлер, ... неминуемо отвернется от США и... начнет звать...
Впечатления о поездке в США: слишком много грязи и разрухи
... туалета, на рельсах мусор. Поезда ходят раз в 10-20... которые делают только здесь, а не в Китае или не в России... возвращаюсь в Москву - буду её еще больше ценить: Москва после США - красавица ...ни малейшего желания жить в США - в Москве всё (абсолютно всё) ...
Полный список всех военных преступлений США
... отделившимся от России территориям - ...США либо защищаться от нашего нападения”... Но героические усилия советского народа, невероятное...без согласия Москвы...). Операция ... давлением общественности. Делаем соответствующие выводы. ...или подрывают поезд, можно не...
Пока есть человек - есть Бог. «ДЕТСТВО 2030» и «РОССИЯ 2045» - Человек это не модно
...раза в год в России и в США. Кроме того, ... страны и из них делаем вывод: параллельно стремительному старению...из России, США, Европы и др. Штаб-квартира движения расположена в Москве (Россия).... современники успевают в этот поезд. Далее хочу познакомить Вас...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 22864 15171
    Ликвидатор 28 июля 2019 в 22:24

    НАФИГА???????????????
    Путин Севморпуть закрывает, а эти… трибунала на них нету.

    Ответить
       
  • 3153 2105
    Сергей 28 июля 2019 в 22:49

    Ну, тоннель под Ла-Маншем давно есть, так почему бы и не сделать ещё один тоннель, и даже и покруче? Сверхглубокие скважины и льды Антарктиды делались ранее, и гораздо ранее, проблем там вряд ли было меньше, так что если есть деньги и желание, то народ всё сделает за ваши деньги и удовлетворит все ваши капризы.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)