Из Москвы в США на поезде. Россия делает невероятное
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Можете ли вы представить, что сев на поезд в Москве или любом другом городе Европы, человек будет способен доехать до США без пересадок на воздушный или морской транспорт? Такой невероятный транспортный замысел существует, и вчера Россия сделала шаг к его реализации. Расскажем какой и почему без России осуществить его невозможно – в этом выпуске.
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НАФИГА???????????????
Путин Севморпуть закрывает, а эти… трибунала на них нету.
Ну, тоннель под Ла-Маншем давно есть, так почему бы и не сделать ещё один тоннель, и даже и покруче? Сверхглубокие скважины и льды Антарктиды делались ранее, и гораздо ранее, проблем там вряд ли было меньше, так что если есть деньги и желание, то народ всё сделает за ваши деньги и удовлетворит все ваши капризы.