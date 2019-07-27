Немецкие полицейские задержали двух пьяных ёжиков.

Животных обнаружили на детской площадке

В немецком городе Эрфурте местная жительница нашла на детской площадке двух ежей. Ей показалось, что они странно себя ведут, и она вызвала полицейских. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили зверей «практически обездвиженными», а рядом с ними лежала разбитая бутылка ликёра.

- Очевидно, что их опьянение и последующая отключка связаны с разбитой бутылкой отличного яичного ликера, — говорится в сообщении полиции.Полицейские предполагают, что ежи всю ночь лакали яичный ликёр .

Сотрудники отнеслись с юмором к происшествию и даже шутили на тему того, что было «крайне сложно установить личности пьяниц, ведь их воспоминания были очень размытыми».

Колючие пьяницы не держались на лапках, не говоря уже о том, чтобы ходить прямо, и страдали от жестокого похмелья.

Оказалось, что ведут себя пьяные ёжики практически так же, как и люди в нетрезвом виде. Да и помочь им можно вполне человеческими средствами.

Ежиков аккуратно завернули в ткань и отвезли в зоопарк, где им была оказана помощь. На природу их выпустят после того, как они оба придут в себя.

Несмотря на комичность истории, полицейские настоятельно рекомендуют выбрасывать весь мусор в мусорные баки. Ведь последствия могут быть намного серьёзнее.

Полицейские выразили надежду на то, что ёжики вскоре проспятся и вернутся в свои дома.

Пьяные ёжики — обычное, если не сказать частое явление. Иногда они хмелеют, наевшись забродивших фруктов.