Москва: Силовики готовы к попыткам «майдана», Гоблин предупреждает «революционеров» (ФОТО, ВИДЕО)

В Москве силовики готовы к попыткам «оппозиционеров» устроить майдан. В центр столицы стянуты силы правопорядка, для особо оголтелых «активистов» на Тверской уже приготовлены автозаки.

Напомним, сегодня представители российской оппозиции собирают народ на несанкционированные мероприятия у мэрии Москвы. В полиции граждан призвали не поддаваться на провокационные призывы и напомнили об ответственности за участие в незаконных собраниях.

В ночь на 27 июля в Москве прошли обыски у ряда оппозиционных деятелей.

Известный российский писатель, переводчик и блогер, бывший сотрудник МВД Дмитрий Пучков (Гоблин) очень ёмко описал, что ждёт сторонников либеральной оппозиции, если они решат поиграть в «революционеров».

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На видео – с 20:44