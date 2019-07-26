«Мстители» обошли «Аватар». Это хорошо или плохо?

Сегодня в СМИ получила широкую огласку новость про то, что фильм «Мстители: Финал» по кассовым сборам опередил «Аватар» Джеймса Кэмерона, который занимал верхнюю строчку в этом рейтинге последние десять лет. Сборы нового фильма вселенной Marvel составили $2,7902 млрд, побив рекорд 2009 года фильма «Аватар» — $2,7897 млрд.

Так как это событие в мире кинематографа достаточно знаковое, то любопытно будет сравнить посыл названных фильмов массовой аудитории, чтобы понять, какое кино лидировало в мировом прокате 10 лет назад, и какое кино сегодня возглавило этот процесс. С сайтом КиноЦензор сделать это достаточно просто. Для этого надо лишь перейти на страницы фильмов и посмотреть результаты оценки, представленные на ресурсе.

Влияние фильма «Аватар» (2009 год)

Результаты фильма «Аватар» доступны по ссылке и в кратком виде выглядят так – после 22 голосований на сайте КиноЦензор картина получила 8,00 баллов:

Итоги блока голосования «Чему учит» (+121 / -23):

Доброта 14 / Эгоизм 3

Трудолюбие 10 / Лень 0

Совестливость 15 / Бесстыдство 1

Честность 13 / Лживость 3

Скромность 7 / Распущенность 0

Дружелюбие 12 / Агрессивность 8

Ответственность 15 / Безответственность 0

Воля 20 / Безволие 0

Щедрость 5 / Алчность 5

Мудрость 10 / Глупость 3

Оценка зрительских симпатий: 9,3 балла

Наличие эротических сцен: Есть 3 / Нет 19

Сцены с алкоголем, табаком и другими наркотиками: Есть 3 / Нет 19

Пошлый юмор или обсуждение пошлых тем героями: Есть 0 / Нет 22

Уровень сцен насилия и жестокости: 4.1 баллов

В разделе «Вредная пропаганда» ни один пункт голосования не преодолел рубеж 30%, а за категорию отсутствует проголосовало 68%. Тем не менее, категория «Пропаганда эгоизма и индивидуализма, потребительского отношения к людям» набрала 27%.

Таким образом, фильм «Аватар» не только зрелищный, но и по своему воспитательному посылу несёт зрителям явно положительный заряд практически по всем пунктам. В частности, фильм учит быть добрым, трудолюбивым, совестливым, честным, скромным, ответственным, волевым, мудрым. Также в нём отсутствует пошлость, алкоголь, эротика, а уровень агрессии ниже среднего.

– Оценка фильма «Аватар» на сайте Киноцензор

Влияние фильма «Мстители: Финал» (2019 год)

Теперь обратим внимание на фильм «Мстители: Финал». По итогам 44 голосований на сайте КиноЦензор он набрал 5,48 баллов. Результаты оценки доступны по ссылке и в кратком виде выглядят так:

Итоги блока голосования «Чему учит» (+ 129 / -134):

Доброта 19 / Эгоизм 16

Трудолюбие 10 / Лень 14

Совестливость 12 / Бесстыдство 10

Честность 12 / Лживость 8

Скромность 2 / Распущенность 11

Дружелюбие 5 / Агрессивность 29

Ответственность 29 / Безответственность 10

Воля 29 / Безволие 7

Щедрость 3 / Алчность 7

Мудрость 8 / Глупость 22

Результаты блока «Чему учит» свидетельствуют о том, что фильм «Мстители: Финал» не обладает ярко выраженным положительным воспитательным потенциалом (из заметных плюсов – только «воля» и «ответственность»). А вот по негативным моментам – с большим перевесом лидирует: распущенность, агрессивность, алчность и глупость.

Оценка зрительских симпатий: 7,4 баллов

Сцены с алкоголем, табаком и другими наркотиками: Есть 29 / Нет 15

Наличие эротических сцен: Есть 3 / Нет 41

Пошлый юмор или обсуждение пошлых тем героями: Есть 33 / Нет 11

Уровень сцен насилия и жестокости: 6,1 баллов

Также стоит обратить внимание и на результат голосования в разделе «Вредная пропаганда». За блок «отсутствует» проголосовали только 23% зрителей, и целых 4 пункта набрали в районе 50% голосов:

Пропаганда преступного образа жизни, девиантного и аморального поведения – 45%

Пропаганда культа внешности и вещей для достижения успеха, социального признания – 50%

Пропаганда глупости и инфантилизма – 61%

Пропаганда эгоизма и индивидуализма, потребительского отношения к людям – 45%

Таким образом, в сравнении со своим предшественником новый лидер мирового проката – фильм «Мстители: Финал» – выделяется явно в худшую сторону. Он не только лишён полезного воспитательного потенциала, но и содержит деструктивную пропаганду, пошлый юмор, сцены с алкоголем и его уровень насилия выше среднего.

– Оценка фильма «Мстители: Финал» на сайте Киноцензор

Итоги сравнения

Кто-то, возможно, скажет, что сравнивать такие разные фильмы некорректно. С точки зрения сопоставления их сюжета, это было бы действительно неправильно. Но ведь в рамках проекта КиноЦензор зрители оценивают влияние фильмов на массовую аудиторию. И именно по этому критерию и произведено сопоставление картин между собой.

И следует признать, что результаты этого анализа печальны: мировой кинематограф деградирует усиленными темпами, а под его влиянием неизбежно деградирует и общество. Конечно, фильм «Мстители: Финал» нельзя назвать откровенно аморальным, но что будет ещё через 10 лет? Какое кино возглавит мировой прокат в 2029 году? Быть может, пора менять тенденции в массовом кинематографе?

Источник: Группа ВК КиноЦензор

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Изучая комментарии к видеообзорам и рецензиям проекта «Научи хорошему», мы периодически сталкиваемся с непониманием нашей позиции со стороны отдельных читателей. Их мнение обычно сводится к тому, что проект «почему-то ругает хорошие фильмы и хвалит плохие».

И действительно, при беглом знакомстве с нашими статьями можно увидеть кардинальное расхождение в оценке большинства фильмов между официальными критиками и экспертами и оценкой проекта. Как так получается, что многие картины, которые получают международные премии и кинонаграды и даже собирают полные залы, мы, не стесняясь, называем убогостью и пошлостью и присваиваем отрицательную оценку?

На самом деле никакого противоречия в этой ситуации нет – просто у нас и у официальных критиков разная система оценок. Но чтобы объяснить эту мысль подробно, надо разобраться в том, как устроена современная система кинематографа. Начнём с кинопремий. За что их дают, и зачем они нужны?

Источник: https://whatisgood.ru/tv/films/mstiteli-final-oboshli-avatar/