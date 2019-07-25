Как Росстат российскую экономику шатал!

Ниже я процитирую вам несколько новостей от Росстата. Про зарплаты дорогих россиян и про их же расходы. Подчеркну, мы не будем лезть в давние разборки, когда статистическое ведомство России нашло внезапный рост нашей экономики, мы просто поглядим как шарахает из стороны в сторону одну госконтору.



Итак, что понравилось больше всего креаклам? Разумеется, новости о том, как плохо живут простые жители "этой страны". Две новости подряд.



1. Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тыс. рублей. Таков модальный (то есть встречающийся чаще всего) показатель заработка в стране по предварительным данным Росстата за апрель этого года. Большинство опрошенных «Известиями» экспертов сошлись во мнении, что именно это значение наиболее объективно отражает уровень доходов населения, в отличие от популярного у чиновников среднего показателя, который, по данным все той же Федеральной службы госстатистики, в апреле 2019-го достиг 47,7 тыс. рублей. <...> Зарплату в 23,5 тыс. рублей получают около 15–20% всех работников в России, оценила проректор по научной деятельности Государственного университета управления Ксения Екимова. То, что модальное значение всё еще составляет 49,3% от средней, говорит о сохраняющемся в обществе неравенстве, пояснила она.



2. Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат. По данным ведомства, за два года этот показатель вырос на 38 процентов. При этом "миллионеры" составляют менее 0,1 процента от общего числа работающих россиян.



Ужас, ужас? Конечно! Ведь кто будет разбираться, что такое модальная зарплата, средняя или еще какая. Что характерно, на всех ресурсах, что я читал новости, комментаторы, если это не хомячки Навального, удивляются - потому что они зарабатывают больше. И, действительно, я не знаю людей, кто получают такую зарплату среди своих знакомых, ЕСЛИ ОНИ РАБОТАЮТ ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ И 5 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ. А не по какому-то экзотическому графику или на должности, которая объективно низкооплачиваемая. Если вы увидите техничку, которая моет пол за 500 000 рублей в месяц, сообщите мне, как туда устроится, я даже покажу диплом.



И, безусловно, вторая новость, которая также порадовала наших оппозиционеров. Причем прихватили еще и товарища Чемезова, который дескать, сотни миллионов получает, пока большинство россиян последнего ежа доедают. Никто, правда, не хочет брать на себя ответственность товарища Чемезова, работать, сколько он в этой жизни, учиться, нервничать, принимать решения и тд.



Впрочем, после такой радости от Росстата, давайте перейдем к поражениям. Пока еще мне никто не смог объяснять, как первые две новости коррелируют со следующими двумя:



1. В бюджете россиян стало больше свободных денег - за год и месяц их прибавилось более чем на 11 процентов, показало очередное исследование "Ромир". Только по итогам июня таких денег у россиян оказалось около 33,1 тысячи рублей.

"Это самый высокий показатель за все время наблюдений за исключением декабря 2018 года. Среднегодовое значение Индекса "свободных денег" с учетом первых шести месяцев года вышло на отметку в 27,2 тысячи рублей, что значительно превосходит показатели всех предыдущих лет", - отмечают аналитики.



2. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.

Выяснилось, что реальные располагаемые доходы россиян в этот промежуток времени снизились не столь заметно, как о том сообщалось ранее. По сравнению с 2013 годом этот показатель упал на 8,3 процента, а не на 10,9 процента, как утверждалось.

"Таким образом, в 2016-2018 годах доходы россиян оказались почти на 1,75 триллиона рублей (на 1,05 процента) выше, чем при прежнем расчете", - сообщает Росстат.



С одной стороны, первую новость нам предоставил "Ромир", но все равно - интересно. Креаклы ноют, что россияне получают чуть больше 20 т.р., а тут бац - и нашлись "лишние" 33 тысячи. Даю подсказку, нереально запредельное число, например, американцев люто закредитованы, живут от ЗП до ЗП и не имеют и заначки в 400 баксов, что по курсу - даже меньше, чем то, что "Ромир" нашел у россиян.



А вот, кстати, еще одно интересное наблюдение. Уже сам Росстат нашел у нас - кучу денег. Да, изменив способ подсчета, но - во время прочтения предыдущих двух новостей, как мы тут плохо живем, как считаете - сколько оппозиционеров также критично отнеслись к данным публикациям, как и я? Разумеется, почти никто - и "почти" я включаю лишь для того, чтобы быть более-менее объективным.



Все эти "новости" я читаю последние пару месяцев и балдею, как они на "ура", ну, кто бы сомневался, заходят "критикам" режима и как они же не видят две другие цитаты - что я вам привел. Потому что жить надо не по лжи, а жизнь борьба - правильно? Кстати, мы же хотим еще трешачка? Да, легко!



Россияне скоро перестанут платить по долгам. Такое предсказание выдал глава Минэкономразвития Максим Орешкин. По его словам, ждать осталось недолго. Через пару лет в стране может начаться кризис, причиной которому станет закредитованность россиян. Сейчас общий объем долга составляет 16 трлн. рублей. За прошлый год он вырос на 25%. - Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее. Наши оценки говорят, что в 2021 году она в любом случае взорвется, до 2022 года мы уже не дотянем, - пояснил Орешкин в интервью радио «Эхо Москвы»



146% не дотянем. Правда, не факт, что все. Верный признак, если чиновник дает такие интервью радио "Эхо Москвы" - он скоро перейдет в ряды оппозиционеров и безработных. Господа Каспаров, Илларионов, Касьянов, Белых - и другие видные некогда чиновники - часто-часто рассказывают теперь на волнах главной информационной радиопомойке страны - о том, что нам скоро конец, а Путин должен уйти. Это было и в 2008 году, и в 2009 году, и в 2014 году и - никогда не было и вот опять.



Во-первых, после таких заявлений некоторые, не будем показывать пальцем, харакири должны делать или бежать подавать в отставку. А, во-вторых, слушайте, кредитная нагрузка это еще не конец вопроса. Потому что есть понятие просрочек по кредитам. Нам что, не говорили эти же либеральные эксперты, что жизнь в кредит это правильно, у США дескать, вообще триллионы долгов и все живут нормально? Я что-то забыл или это, традиционно, совсем другое? 146% не дотянем. Правда, не факт, что все. Верный признак, если чиновник дает такие интервью радио "Эхо Москвы" - он скоро перейдет в ряды оппозиционеров и безработных. Господа Каспаров, Илларионов, Касьянов, Белых - и другие видные некогда чиновники - часто-часто рассказывают теперь на волнах главной информационной радиопомойке страны - о том, что нам скоро конец, а Путин должен уйти. Это было и в 2008 году, и в 2009 году, и в 2014 году и - никогда не было и вот опять.Во-первых, после таких заявлений некоторые, не будем показывать пальцем, харакири должны делать или бежать подавать в отставку. А, во-вторых, слушайте, кредитная нагрузка это еще не конец вопроса. Потому что есть понятие просрочек по кредитам. Нам что, не говорили эти же либеральные эксперты, что жизнь в кредит это правильно, у США дескать, вообще триллионы долгов и все живут нормально? Я что-то забыл или это, традиционно, совсем другое?



В России доля просроченной задолженности по потребительским кредитам снижается четвертый квартал подряд — показатель сократился на 1,7 п. п, в 1 кв. 2018 года — 21,9%. Такие данные представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) .



Ой, правда? И это я не экономист и даже не министр. Хотя, совершенно не отрицаю, что в стране есть проблемы. Другое дело сегодня с подругой разговаривали, у нее торговый бизнес, она как я, испытывает проблемы, но. Говорит - у знакомых турагенство - так все продается со свистом! И фишка в том, что и у меня есть такие знакомые и это не одни и те же люди. И там - такая же картина. С одной стороны, первую новость нам предоставил "Ромир", но все равно - интересно. Креаклы ноют, что россияне получают чуть больше 20 т.р., а тут бац - и нашлись "лишние" 33 тысячи. Даю подсказку, нереально запредельное число, например, американцев люто закредитованы, живут от ЗП до ЗП и не имеют и заначки в 400 баксов, что по курсу - даже меньше, чем то, что "Ромир" нашел у россиян.А вот, кстати, еще одно интересное наблюдение. Уже сам Росстат нашел у нас - кучу денег. Да, изменив способ подсчета, но - во время прочтения предыдущих двух новостей, как мы тут плохо живем, как считаете - сколько оппозиционеров также критично отнеслись к данным публикациям, как и я? Разумеется, почти никто - и "почти" я включаю лишь для того, чтобы быть более-менее объективным.Все эти "новости" я читаю последние пару месяцев и балдею, как они на "ура", ну, кто бы сомневался, заходят "критикам" режима и как они же не видят две другие цитаты - что я вам привел. Потому что жить надо не по лжи, а жизнь борьба - правильно? Кстати, мы же хотим еще трешачка? Да, легко!



Все, как всегда в деталях. Кто-то стал жить лучше, кто-то хуже. Кто-то купил квартиру, а кто-то ездит в отпуск или делает ремонт. Стабильность только у креаклиата, который день за днем выдает сенсации, как плохо мы живем. Кстати:



Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Росстата Александра Суринова. Распоряжение об этом опубликовано на сайте правительства. Решение принято по просьбе самого Суринова, отмечается в документе.



Теорий, почему потерял кресло чиновник, который, если верно помню, работал в Росстате еще с середины 70-х годов, когда это и Росстатом-то еще не было - много, можете поискать сами. Либералы, традиционно пишут, что это расплата за "честные цифры", но другие граждане очень справедливо указывают, что Росстат стал слишком много себе позволять, подсиживая другие структуры. Яркий пример подобной практики мы постоянно наблюдаем в выступлениях господина Кудрина. Впрочем, кадровые дела - вопрос темный.



Но, как видите, если не переживать за всех, а попытаться разобраться, то мы найдем массу нестыковок и ровно попытки ровно либеральных экспертов манипулировать цифрами. И потом обвинить в этом Путина - дескать, страны не знает и сказки рассказывает.



Я же предпочту смотреть по общей обстановке в стране. Голодных нет, машины в пробках стоят, люди ездят в отпуска, а количество ресторанов приготовления и доставки суши, если я верно посмотрел сегодня в 2Гисе, только в Томске - больше 100 шт. Больших и маленьких, с разным числом точек выдачи, но - как есть.



А я вот помню, приехав в 99-м году учиться, увидел один типа китайский ресторан и после моего Темиртау - долго искал челюсть на асфальте, как дух захватило. Так что да, не поспоришь, при Ельцине - такого не было!

Ну а некоторые наши блохеры и пейсатели прежде чем выпустить в свет свой очередной опус обязательно помолятся на свою икону:

Москва под управлением первых независимых кандидатов. Святые 90-е.

Источник: https://uspehrussia.ru/821169.html