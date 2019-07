Спам за демократию

Защитники американского экспансионизма часто выставляют вмешательство США в дела других стран как «борьбу против тирании» в интересах абстрактных «свободы и демократии во всем мире». В реальности любые внешнеполитические шаги Вашингтона служат исключительно его собственным геополитическим интересам, а высокопарные лозунги используются лишь как прикрытие для достижения цели. И если ради этой цели необходимо приструнить саму демократию, Штаты идут и на это.

Наиболее полно в новейшей истории это проявилось сразу после окончания Второй мировой войны, когда перед Америкой встал вопрос о возвращении контроля над Западной Европой местным суверенным правительствам. Формально этот регион считался наиболее демократическим в мире, практически же весь он оказался в 1940-е годы отравлен зернами коллаборационизма, а то и открытого нацизма. При этом, после победы СССР в войне, популярность советского пути развития в Старом Свете росла как на дрожжах.

Одна из наиболее трудных ситуаций для США сложилась в послевоенной Италии.

Страна классического фашизма

После падения фашистского режима Бенито Муссолини авторитет итальянских коммунистов был непререкаем — как минимум, среди половины населения страны. Коммунисты являлись едва ли не единственной антифашистской силой в Италии на протяжении долгого фашистского правления. Они же понесли реальные потери — как в результате безжалостного преследования со стороны режима дуче, так и в результате активного участия в партизанском движении. Словом, это были настоящие коммунисты, каких больше не делают…

Подобные жертвы, впрочем, окупились сторицей. За 1944–45 годы вышедшая из подполья Итальянская коммунистическая партия (ИКП) увеличила численность своих членов с 500 тысяч до 1,7 миллиона человек, а имя ее лидера, Пальмиро Тольятти, гремело на весь мир.

Как результат, на первых послевоенных выборах 1946 года ИКП, в союзе с Итальянской социалистической партией (ИСП), превзошла по количеству полученных в Учредительном собрании мест формально победивших христианских демократов, которых изо всех сил поддерживали Штаты и «соседи по Европе».

Стоит заметить, что, в отличие от широко известной денацификации в послевоенной Германии, в Италии «дефашизация» не проводилась. В ряде «быстрых» процессов после освобождения страны были осуждены только военные преступники и ряд членов правительства Муссолини. В результате такого половинчатого подхода в Христианско-демократической партии и в других правых итальянских партиях оставалось огромное количество бывших коллаборационистов, открытых монархистов и совершенно откровенных фашистов.

Такая ситуация отражала существовавший раскол в послевоенном итальянском обществе — несмотря на формальное осуждение периода Муссолини, для значительной части итальянцев он оказался отнюдь не столь уж трагическим, а идеология итальянского фашизма даже после своего поражения продолжала казаться им весьма привлекательной.

Тем не менее, быстрый рост популярности итальянских коммунистов поставил перед Вашингтоном серьезную проблему: он угрожал увенчаться скорой потерей Италии для геополитического влияния США, причем самым что ни на есть демократическим путем. И это была не пустая угроза. Для участия в апрельских выборах 1948 года ИКП и ИСП объединились в Народно-демократический фронт (НДФ) и в феврале выиграли ряд муниципальных выборов, получив на 10% больше голосов, чем двумя годами ранее.

В такой ситуации Штаты посчитали необходимым задействовать весь законный и полузаконный арсенал средств воздействия на выборы, который находился в их распоряжении, чтобы привести к победе своих марионеток, христианских демократов, всячески добиваясь исключения коммунистов из политического процесса.

Вмешательство по всем фронтам

Судя по всему, решение о вмешательстве в итальянские выборы 1948 года было принято во время визита в США премьер-министра Италии Альчиде Де Гаспери, представлявшего как раз христианских демократов, в середине 1947 года.

Де Гаспери воспользовался тем, что ИКП и ИСП не смогли договориться между собой о единой политике, в силу чего выдвинули в правительство различных кандидатов и смогли претендовать только на несколько министерских портфелей в коалиционном правительстве. В результате такого политического просчета премьер-министром Италии и стал христианский демократ.

Спустя три дня после возвращения из США Де Гаспери перевел государственную власть в режим «ручного управления», неожиданно распустив собственное правительство, в которое входили несколько коммунистов и социалистов. В результате ИКП и ИСП утратили влияние на верховную исполнительную власть в стране, что стало для них одним из факторов последующего поражения.

Впрочем, одного контроля над государственным аппаратом было явно недостаточно. Необходимо было что-то делать с общественным мнением, которое оставалось на стороне коммунистов. Для этого в Италии была развернута беспрецедентная кампания подлога, подкупа избирателей и открытой пропаганды. Она всячески противопоставляла советский и американский образы жизни, связывая с коммунистами любые отрицательные явления и при этом превознося «ценности свободы и демократии».

Для начала, результаты «демократических» выборов в Италии были напрямую увязаны с вопросом предоставления стране американской финансовой помощи. Об этом говорилось открытым текстом через редакционные статьи в таких газетах, как The New York Times и The Washington Post, об этом же прямо писал журнал Time.

В итоге по требованию Де Гаспери, который вовсю спекулировал вопросом предоставления американского транша, новый кабинет министров был собран уже без представителей левых сил. После чего в Италию хлынули чрезвычайно щедрые финансовые вливания, да еще вдобавок к отмене громадного итальянского национального долга размером в 1 миллиард долларов, держателем которого выступали все те же США.

«Письма счастья»

Более того, предвыборная кампания 1948 года отметилась, пожалуй, первой международной «спам-рассылкой» в мировой истории. Из США в Италию было направлено более 10 миллионов писем, открыток и телеграмм — якобы от имени газет, радиостанций, церквей и даже выдуманных «итальянцев, проживающих в США». В этих письмах адресатам-итальянцам предлагалось не голосовать «за диктатуру» или даже за «иностранную диктатуру».

Письма писались по шаблонам и рассылались по переданным в США спискам избирателей. Содержание писем состояло из сообщений следующего характера: «Победа коммунизма уничтожит Италию. Соединенные Штаты перестанут оказывать помощь, и дальнейшие события могут закончиться мировой войной». Или такого плана: «Если силы истинной демократии проиграют на итальянских выборах, американское правительство больше не будет оказывать финансовую помощь Италии и мы не будем больше отправлять деньги вам, нашим родственникам».

Часть писем и вовсе составляли откровенные страшилки, в которых говорилось о неизбежных репрессиях против церкви, конфискациях имущества и даже политических репрессиях в случае прихода коммунистов к власти в Италии. При этом расчет американских политтехнологов базировался на том, что большая часть итальянских избирателей в 1948 году ещё оставалась необразованными крестьянами, для которых «телеграмма из США» являлась аналогом «послания из земного рая».

Во время той предвыборной кампании США начали практику ежедневного радиовещания на территорию Италии. Для англоязычных передач с участием именитых американцев был организован синхронный перевод, что тоже было нововведением. В передачах утверждалось, будто предстоящие выборы являются «выбором между демократией и коммунизмом, между Богом и безбожием, между порядком и хаосом».

Кроме того, к репортажам в большом количестве приглашались выдуманные подставные «беженцы из Восточной Европы», которые с большим энтузиазмом и с массой ярких деталей пересказывали кошмарные истории, якобы случившиеся за «железным занавесом».

Использовался и религиозный фактор, традиционно сильный в Италии. В части передач спекулировали даже на безопасности Папы Римского, за которого предлагали молиться «в этот темный для Италии час».

Одновременно с описанием вымышленных ужасов коммунизма всячески обелялся образ самих США. Так, в ответ на обвинения итальянских коммунистов в адрес Вашингтона в связи с ограничениями в правах негров радиостанция «Голос Америки» передала в эфир историю некой негритянской пары, которая «нажила состояние на переработке отходов и построила больницу для людей своего цвета кожи» (!) в Оклахома-Сити. Понятное дело, в 1948 году цветное население в США ещё оставалось людьми «второго сорта», с пробелами в общественных правах и сокращенными возможностями для самореализации. Упомянув о «больнице для черных», «Голос Америки» высек сам себя.

В части же «поглаживания» итальянского ура-патриотизма Вашингтон пошел даже на частичную реабилитацию фашизма — так, в Голливуде прошли шоу по сбору денег для сирот итальянских солдат, погибших на полях сражений Второй мировой. Воевали они, разумеется, не за силы антигитлеровской коалиции…

Кнутом и пряником

В отношении рядовых итальянцев Штаты использовали и другие методы. Так, министерство юстиции США официально заявило, что тем гражданам Италии, которые вступили в коммунистическую партию собственной страны, будет отказано в возможности эмигрировать в Америку.

Более того, Госдеп США специальным письмом уведомил о том, что любому итальянцу, в отношении которого станет доподлинно известно, что он всего-навсего голосовал (!) за коммунистов, будет закрыт въезд в Америку. Для граждан страны, которая находилась не в лучшем состоянии после недавно окончившейся войны, это была весомая угроза.

В преддверии выборов Белый дом резко нарастил военную активность своего флота возле берегов Италии. Журнал Time в одной из своих редакционных статей незадолго до итальянского плебисцита заявил: «США должны ясно дать понять: в случае необходимости они применят силу, чтобы не допустить изменения Италией политического курса в сторону коммунизма».

С другой стороны, — и это был уже пряник — правительство Соединенных Штатов заявило, что оно готово одобрить внешнее управление Рима над его бывшими африканскими колониями, Эфиопией и Ливией, но лишь в том случае, если итальянские избиратели сделают «правильный выбор между демократией и коммунизмом».

Часть помощи была направлена в Италию и по непубличным каналам. Так, впоследствии стало известно, что ЦРУ — а точнее, его предшественник УСС, Управление специальных операций — всячески поддерживало итальянских мафиози в борьбе с коммунистами за влияние на профсоюзы на Сицилии и в Южной Италии и добилось в этом успеха. УСС, согласно рассекреченным данным, предоставило до 10 миллионов долларов итальянским «центристским партиям», что являлось весьма значительной суммой для Италии в 1948 году.

Также УСС подделывало документы и письма, якобы приходящие из ИКП. Письма были составлены так, чтобы коммунисты выглядели в неприглядном свете, а их лидеры были прямо дискредитированы.

В Италии на деньги УСС издавались анонимные книги и статьи в журналах, в которых в самых ярких деталях рассказывалось о воображаемой коммунистической деятельности в Восточной Европе. Брошюры разносили слухи о противоестественной интимной жизни кандидатов ИКП, об их антицерковной и даже фашистской позиции, что было прямой клеветой в их адрес.

За месяц до выборов президент США Гарри Трумэн объявил о передаче 29 торговых судов итальянскому правительству в качестве «жеста дружбы и уверенности в итальянской демократии». Впрочем, Америке это ничего не стоило — ведь это были итальянские торговые суда, захваченные во время войны.

Две недели спустя Соединенные Штаты предоставили Италии 4,3 миллиона долларов в качестве первой выплаты для 60.000 бывших итальянских военнопленных, которые находились в США на «добровольных» работах во время плена.

Наконец, ещё один «подарок» Италии был сделан американцами за шесть дней до начала выборов. Госдеп США выпустил публичное заявление о скорой выдаче Риму золота в размере 31 миллиона долларов взамен того золота, что было вывезено из страны нацистами. Конечно, сделано это было исключительно за счет немецкого золотого запаса, который и сейчас частично находится в распоряжении Штатов.

Итогом самой длительной и самой масштабной американской кампании по вмешательству в иностранные выборы стала победа христианских демократов, которые заняли по итогам выборов в итальянский парламент 1948 года первое место с 48% голосов. Левая же коалиция ИКП и ИСП была совершенно раздавлена неожиданным, но тщательно подготовленным со стороны США результатом, получив голоса лишь 31% избирателей.

Цель Вашингтона была достигнута — через прямое и явное вмешательство в итальянские выборы эта европейская держава осталась в орбите американского влияния. Там она и пребывает до сих пор.

