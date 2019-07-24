Пещерная ненависть «cванидзе» к Сталину и семья Николая II

В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали важные исторические темы. В начале беседа коснулась новых инициатив «комисси по исторической памяти» о запрете установки памятников Сталину. Во второй части программы обсудили убийство Николая II и его семьи.

Хронометраж:

00:55 — Кто состоит в постоянной комиссии по исторической памяти

03:28 — О запрете на возведение памятников Сталину

05:47 — Кто определяет позицию государства к Сталину

15:24 — О программе десталинизации в России

22:43 — Почему у граждан меняется оценка исторических событий

29:00 — Об убийстве Николая ll и его семьи

34:12 — О нестабильном общественном мнении о преступниках

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/106988