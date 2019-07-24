Пещерная ненависть «cванидзе» к Сталину и семья Николая II
В новом выпуске программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждали важные исторические темы. В начале беседа коснулась новых инициатив «комисси по исторической памяти» о запрете установки памятников Сталину. Во второй части программы обсудили убийство Николая II и его семьи.
Хронометраж:
00:55 — Кто состоит в постоянной комиссии по исторической памяти
03:28 — О запрете на возведение памятников Сталину
05:47 — Кто определяет позицию государства к Сталину
15:24 — О программе десталинизации в России
22:43 — Почему у граждан меняется оценка исторических событий
29:00 — Об убийстве Николая ll и его семьи
34:12 — О нестабильном общественном мнении о преступниках
P.S. Предыдущие выпуски:
- Выборы и оппозиция, НДС и математика
- Как Сталин мешает Кудрину решать демографические проблемы России
- Путин, крах либерализма, Медведев и Едро
- Как России поступить с Грузией?
Источник: https://nstarikov.ru/blog/106988