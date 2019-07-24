Как выглядит Звук?
08:27. 24 июля 2019 Просмотров - 487 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
Звук… Казалось, бы ещё со школьных времён мы всё о нём знаем. Но, может быть, в школьной программе упущено что-то важное? Давайте разбираться.
Источник: https://www.kramola.info/video/kosmos/kak-vyglyadit-zvuk
“может быть, в школьной программе упущено что-то важное?” – конечно, врут как всегда…;))
Как только все работает не понятно…;))
Вот так и дурят нашего брата: “звука не существует”, “русских не существует”, “России не существует”, “и капиталистов не существует”, “и Ленин никогда не жил”, “и коммунизм никогда не построят”, “ведь в школе учили неправильно”, “а звука не существует, и всё что вы слышите, видите, чувствуете, – это всё неправда”.
Так работает ящик пандоры? Мы уже узнали все тайны, спасибо ведущим, редакторам. Главное, чтобы всегда было что обсудить? Чтобы потратить свои силы и время не на дело, а на хрень какую-то? Ну, а собственно, чего же вы хотели? Хлеба всем дают, дают и зрелищ. А что сверх того, что для человека важно, от этого нужно отваживать любыми способами, хочешь, включай ТВ, а хочешь, вот тебе и ЯП, а цели походу общие. Никогда не думай, как всё устроено, как оно работает, в чём смысл жизни и зачем она тебе дана. Интернет-серфинг – развлечение для дурных, для умных есть программирование, и те и те залезут туда или туда, и не выберутся оттуда до конца дней своих. На то и рассчитано…
Обобщая я скажу так: было два действительно больших технологических прорыва, первое это усадить людей за телевизор, и второе – за компьютер. И то и другое сильно изменило нашу жизнь. Ведь не появилось нового транспорта, корабли, самолёты, поезда и автомобили так и остались, не появилось новых средств связи, электросвязь как её называли так и осталась, не появилось новой еды и нового жилья, по сути они те же самые, НО, появился телевизор и появился комп. – вот что двинуло “прогресс”.
Всё, что сложней программы 3-го класса, не существует. А патамушта так сложно, что не понять и не объяснить. Глазки закрыл, как дитятя, играющий в прятки, и нет науки. Хорошо. И нет никакой пониженной самооценки, ведь не существует. А учёные всё врут.
Пока молодая, да. Глазки закрыла – и все дела.
Любой ученый будет врать.
Ленин, В.И. который, он очень придавал значение “газете без проводов”, попросту радиовещанию, а он был гений, и он очень хорошо понимал, как можно и как нужно влиять на сознание людей. Одними газетами, без радиовещания ещё, коммунисты сокрушили царское государство, далее одним радиовещанием они сделали государство своё мощным, позже пришло телевидение, и они стали во-многом благодаря ему сначала укреплять а после и развращать население, и наконец компьютер, и я не удивлюсь, если ТАМ, в пропаганде, работают всё те же самые коммунисты, внуки Ильича, знающие, и хорошо умеющие с большим пониманием вправлять мозги. И это понятно, нас стало слишком много, у нас есть и мозги, и знания, и кое-какие ресурсы, а теперь уже и неограниченные связи со всем миром, как информационные, так и финансовые, и всем этим делом нужно как-то управлять. Мы уже можем ни у кого не спрашивая разрешения сесть в самолёт и оказаться где угодно, и не дай боже мы ещё и вздумаем там заниматься чем угодно. И всё это легко может и привести к чему угодно, а ведь что угодно начиналось с одной газетки – “Искра” называлась. И никто не хочет больше никаких неожиданностей и никаких искр. Поэтому и надо же людей чем-то занять, дабы в их уже достаточно умные головы не приходили дурные мысли, никому не нужные особенно сейчас. Так что вот вам ребята адекватное поставленным задачам ТВ, и адекватный поставленным задачам ЯП, и много ещё чего очень адекватного текущему моменту.
Коммунисты никуда не ушли, они по-прежнему у руля, и текущий момент отслеживают они что надо. А у остальных есть тоже ровно то, что им надо.
Замени слово “коммунисты” на слово “евреи” и галиматья сразу принимает смысл…
НАШЕ образование действительно было лучшим. А сейчас людям действительно вредно знать больше, чем знают ученики третьего класса, и лучшее что они знают, это что в принципе можно курнуть сигаретку за углом, а уж если пивка выпить, то это верх крутости в этой жизни. И к третьему классу они уже сносно умеют делить умножать и считать деньги, всё что нужно уметь потребителю. А дальше, их ждут большие дела: ночные клубы и рестораны, выпить и погулять, какой простор для будущего! Кто-то окажется умней, и поймёт, что при всём том работать не обязательно! Пусть работают лохи, а мы, мы будем “делать деньги”, и для этого нужно ведь иметь не абы какие мозги, артистические таланты, везение данное свыше, это судьба!
Талантливые люди были всегда. Но когда-то они служили обществу, теперь они будут служить себе любимому, и не подозревая или только подозревая, тем кто организует всё это в мало кому понятных целях используя мало понятные средства.
Да, и талантливых людей даже при СССР часто прижимали, если они были “не свои”, или их несло “не туда”. И прижимать стало настолько неудобно и ещё за каждым смотреть, что наверное проще отупить всех сразу и не морочить себе голову. Благо дело, техника позволяет.
Вот и ответ, почему у нас и генераторы свободной энергии, и автомобили на воде, и нам не нужны электростанции, портящие экологию, а заодно не нужны нефть и газ – кровь промышленности. И, вот чудо, это работает! Находятся люди, которые уверены, что всё это можно сделать прямо сейчас и здесь! И ютуб, великий и могучий ютуб, истина в последней инстанции это нам подтвердит! Так что убьем промышленность, отдадим нефть и газ, и будем “делать деньги”, а всё для нас пусть делают лохи, те самые, у которых останутся и золото, и промышленность, и электростанции.
И не нужно удивляться, если в конце кушать мы тоже будем бумажные деньги, и ими же отапливать свои жилища.
И да, ещё, на биткоины не рассчитывайте, в розетке тока не будет и комп. не куда будет включать.
Ом мани пэме хум
«О, жемчужина, сияющая в цветке лотоса!»