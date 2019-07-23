Злорадная улыбка Каменева
Письмо жены Бухарина товарищу Сталину, где она пытается добиться оправдания своего мужа, попутно разоблачая других врагов народа, акцентируя внимание на том, что они злорадно улыбались на похоронах Кирова.
РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.235 Л.113-115
http://istmat.info/node/61614 – цинк (на ресурсе продолжается публикация большого массива документов по репрессиям 30х. Сейчас акцент идет на деле "Промпартии". Строго рекомендую).
Мдивиани, которому злорадно улыбался Каменев расстреляли в 1937.
Злорадно улыбавшего Каменева расстреляли в 1936
Бухарина расстреляли в 1938.
Лукину-Бухарину расстреляли в 1940 году.
В отличие от мужа, который писал покаянные письма Сталину, где признал свою вину и просил сохранить ему жизнь, жена Бухарина своей вины не признала. При Горбачеве всех реабилитировали.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5154236.html
к этому должно прийти в итоге. Писать доносы и платить за них, а может вовсе бесплатно. Здесь по кругу все
нет, поражает примитивизм и зоологизм этих вроде прогрессивных,идеологизированных и окультуренных особей.Я говорю Хохлу и Айве ,что они необьективны или Хохол циничен по отношению к лидеру и боссу этих животных,но боже ,он же ангел в описании своих чувств,он мотивирован ,кроме своих родственников (а мужик всегда более ответственен за кровь) миллионами непонявших,поверивших,обманутых простых людей и битыми за это.Какое скотство все-таки у этих иудеев,они действительно не люди.
П.С. и это коммунистические боги,всякая идеология и религия – это оскатинивание человека ,а он при рождение всегда дитя Творца.