Злорадная улыбка Каменева

Письмо жены Бухарина товарищу Сталину, где она пытается добиться оправдания своего мужа, попутно разоблачая других врагов народа, акцентируя внимание на том, что они злорадно улыбались на похоронах Кирова.















РГАСПИ Ф.17, Оп.171, Д.235 Л.113-115



http://istmat.info/node/61614 – цинк (на ресурсе продолжается публикация большого массива документов по репрессиям 30х. Сейчас акцент идет на деле "Промпартии". Строго рекомендую).



Мдивиани, которому злорадно улыбался Каменев расстреляли в 1937.

Злорадно улыбавшего Каменева расстреляли в 1936

Бухарина расстреляли в 1938.

Лукину-Бухарину расстреляли в 1940 году.



В отличие от мужа, который писал покаянные письма Сталину, где признал свою вину и просил сохранить ему жизнь, жена Бухарина своей вины не признала. При Горбачеве всех реабилитировали.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5154236.html