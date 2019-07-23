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Машина человеческого тела (Познавательное ТВ, Роман Василишин)

20:29. 23 июля 2019 Просмотров - 194 2 коммент. Опубликовал:

Роман Василишин: Машина человеческого тела. Глава из книги “Солнечный круг. Сверхновое здоровье”. Официальная медицина во многом не понимает, как работают механизмы человеческого тела. Однако грубо вмешивается химическими препаратами и медикаментами.

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Главы из книги Романа Василишина “Солнечный круг”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Главы из книги Романа Василишина “Сверхновый завет”: https://www.youtube.com/playlist?list…

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ObChCVwqeWw

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 797 592
    Андрей Чигрин 23 июля 2019 в 21:08

    Совершенно верно. Особенно статья подходит к психиатрии. Самое чудовищное, что определения психики нет, а психиатрия есть.

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  • 969 625
    чужой 23 июля 2019 в 21:30

    Чтобы по телеку чувак книжку читал, такого еще не было.
    Как съесть фруктину и мозг не борется с сонливостью.
    Или медик или педик. Лучше съесть кусок мяса под водочку,
    уложить на плечо бабу и поспать от души.

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