Машина человеческого тела (Познавательное ТВ, Роман Василишин)
Роман Василишин: Машина человеческого тела. Глава из книги “Солнечный круг. Сверхновое здоровье”. Официальная медицина во многом не понимает, как работают механизмы человеческого тела. Однако грубо вмешивается химическими препаратами и медикаментами.
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Главы из книги Романа Василишина “Солнечный круг”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Главы из книги Романа Василишина “Сверхновый завет”: https://www.youtube.com/playlist?list…
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Совершенно верно. Особенно статья подходит к психиатрии. Самое чудовищное, что определения психики нет, а психиатрия есть.
Чтобы по телеку чувак книжку читал, такого еще не было.
Как съесть фруктину и мозг не борется с сонливостью.
Или медик или педик. Лучше съесть кусок мяса под водочку,
уложить на плечо бабу и поспать от души.