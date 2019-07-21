Группа «Просто Счастье». Репортаж с МосВеганФеста. Юлона Стоянова
МосВеганФест 2019
Ведущая репортажа – Юлона Стоянова
В этом видео вы узнаете о новом составе группы «Просто Счастье» и услышите их выступление на МосВегенФесте.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.
#народное #славянское #радио #группа #просто #счастье #репортаж #мосвеганфеста #юлона #концерт #новый #состав #москва #мосвегфест #здоровый #образ #веганство #зож #раман #соколов #анна #скрипова #стоянова #жизни #веганы #2019
#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #ГруппаПростоСчастье #РепортажСМосВеганФеста #МосВеганФест2019 #РАманСоколов #АннаСкрипова #ЮлонаСтоянова #Концерт #НовыйСоставГруппы #Москва #Мосвегфест #ЗдоровыйОбразЖизни #Веганы #Веганство #Зож