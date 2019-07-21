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Группа «Просто Счастье». Репортаж с МосВеганФеста. Юлона Стоянова

08:56. 21 июля 2019 Просмотров - 26 Нет комментариев Опубликовал:

МосВеганФест 2019

Ведущая репортажа – Юлона Стоянова

В этом видео вы узнаете о новом составе группы «Просто Счастье» и услышите их выступление на МосВегенФесте.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fMRH8N2Zkxw

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