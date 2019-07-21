Группа «Просто Счастье». Репортаж с МосВеганФеста. Юлона Стоянова

МосВеганФест 2019



Ведущая репортажа – Юлона Стоянова



В этом видео вы узнаете о новом составе группы «Просто Счастье» и услышите их выступление на МосВегенФесте.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fMRH8N2Zkxw