О биоэнергетической сущности человека
Неумывакин о накоплении биоэнергии
До недавнего времени в медицине существовала белково-нуклеиновая природа человека, а энергетический уровень организма практически не учитывался. Доктор медицинских наук Иван Павлович Неумывакин считает, что без нормальной энергетики организм здоровым быть не может, любое заболевание начинается с изменения биоэнергетической сущности человека. Он разработал систему оздоровления, в которую входят: питание, дыхание, контроль состояния позвоночного столба и коррекция биополевой оболочки человека.
Год производства: 1991
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Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/o-bioenergeticheskoy-suschnosti-cheloveka