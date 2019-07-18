О биоэнергетической сущности человека

Концептуал СМИ Неумывакин о накоплении биоэнергии

До недавнего времени в медицине существовала белково-нуклеиновая природа человека, а энергетический уровень организма практически не учитывался. Доктор медицинских наук Иван Павлович Неумывакин считает, что без нормальной энергетики организм здоровым быть не может, любое заболевание начинается с изменения биоэнергетической сущности человека. Он разработал систему оздоровления, в которую входят: питание, дыхание, контроль состояния позвоночного столба и коррекция биополевой оболочки человека.



Год производства: 1991



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