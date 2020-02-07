Влияние домашних животных на эмоциональное составляющее человека.

О благоприятном влиянии ауры животных на ауру человека и ауру человеческого жилища известно давно. И не только в связи с увлечением Фен-шуй. Наши первобытные предки стали одомашнивать животных без специальных знаний, движимые исключительно инстинктами и интуитивными ощущениями. И, конечно, не только прагматичные цели преследовались: кошек приручали не только для ловли мышей, а собак – для охраны дома, была в этом и энергетическая потребность.

Животные, как и любое живое существо, удивительные создания природы. Каждое – неповторимо и уникально по своим внешним данным, своему характеру, привычкам, предпочтениям. Животные радуют наше восприятие своей красотой и грацией. Они ублажают нашу душу уникальным общением с существами такими непохожими и в то же время в чем-то похожими на нас. Наша разность дает нам возможность учиться особенному бессловесному общению: на уровне мысленного общения, чувственным путем и посредством обмена энергиями, которые есть в каждом из нас.

Известно, что одни животные влияют на человека, отдавая нам свою положительную энергию, другие – забирая негативную. Похожий обмен энергиями происходит и внутри дома: из проблемных зон животные забирают энергию Ша или наполняют ослабленные зоны энергией Ци. Так животные гармонизируют ауру дома и ауры всех, живущих в нем.

Условно выделяют 3 типа биоэнергетического обмена: взаимодействие, сброс, вампиризм.

Биоэнергетическое взаимодействие – это взаимный обмен положительной энергией между человеком и животным, благоприятный для обеих сторон. Правда, поскольку биополе животного более мощное, то считается, что биополе человека как бы погружается в биополе животного, и в результате – человек больше получает, чем отдает.

Биоэнергетический сброс – явление одностороннее, когда человек “сбрасывает” свой негатив животному, для которого это не разрушительно.

Биоэнергетический вампиризм – тоже односторонне явление, когда человек подпитывается энергией от животного, ничего не отдавая ему взамен, что тоже не опасно для животных.

В последнее время все чаще говорят об анималотерапии – лечении биоэнергией животных. Этот вид терапии заслужил много хороших отзывов и по своей эффективности, и благодаря тому, что процесс лечения приятен и не имеет никаких побочных эффектов.

Целительная сила такой терапии объясняется очень просто. В процессе развития цивилизации человек, к сожалению, утратил связь с природой и потому самовосстанавливающие процессы в организме не работают, как было задумано природой. Животные, как существа, никогда не теряющие мощную связь природой, являются для человека своеобразным связующим лучом с природой, что помогает человеку именно природным путем поправить физическое или психическое здоровье и восстановить функционирование всех процессов в организме.

Присутствие любимого животного в доме способствует росту жизненной силы. Животные с точки зрения Фэн-Шуй приносят активную янскую энергетику в помещение и жизнь хозяев. Хотя разные животные по-разному влияют на энергетическое поле дома.

Причина плохой энергетики в доме – отсутствие животных.

Присутствие в доме домашнего животного сделает ваш дом одушевленным даже в ваше отсутствие. А поэтому, положительная энергия будет присутствовать в доме постоянно.

Как сделать так, чтоб дом наполнился положительной энергетикой?

Шкуры убитых зверей, а тем более чучела животных и птиц относятся к мёртвой материи и образуют дурную энергию, поэтому их НЕЛЬЗЯ держать в квартире.

Кошки.

Кошки по праву считаются самыми сильными биоэнергетическими источниками для человека и его жилья. Главная направленность биополя кошки – снимать отрицательную энергетику, тем самым, возвращая здоровье и силы организму человека, гармонию и уют в дом. Именно неся эту свою миссию, кошки любят лежать на гепатогенных зонах, местах скопления энергии Ша, точках пересечения магнитных меридианов земли, на тех участках тела человека, которые нездоровы или ослаблены. Кошек можно назвать энергетическими санитарами для человека и его жилища. А еще можно сказать, что кошки – экстрасенсы.

Говорят, что кошки способны видеть призраков, прочие силы астрального мира и способны защитить от них своих хозяев. Терапевтическое влияние кошек считается уникальным. Кошачья биоэнергия снимает головную боль, в том числе и мигрень, лечит воспалительные процессы, способна нормализовать давление и пульс, стабилизирует работу всех систем нашего организма. Общение с кошками сравнимо с психотерапевтическими сеансами, помогает при одиночестве, депрессиях, стрессе, бессоннице, снимает усталость и раздражительность. Кошка лечит хозяев и сохраняет в доме покой и порядок.

Гладить кошек полезно для улучшения работы желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Кошачьи коготки равнозначны “иглоукалыванию” – они также раздражают рефлексогенные зоны, улучшая кровообращение и чувствительность в них. Считают, что кошачье мурлыканье, исполняемое на частоте 4–16 Гц, положительно отражается на иммунитете.

Благодаря исследованиям ученых Берлинского института геронтологии биоэнергетические способности кошек ассоциируют с “живой водой” или эликсиром молодости, поскольку исследования показали, что владельцы кошек живут в среднем на 10,3 года дольше, чем остальные люди. Лучшее место в доме для кошки дальний угол комнаты, из которого хорошо видно все пространство, включая входы и выходы. Находиться постоянно рядом с кошками очень полезно.

Если у вас дома есть кошка, то она приходит на помощь когда вам плохо, снимает отрицательную энергетику и возвращает вашему организму способность полноценно работать.

Свободолюбивые кошки всегда самостоятельно очищают помещение. Они безошибочно находят источник негатива, добровольно забирают энергию Ша на себя и перерабатывают ее в Ци.

Кошки – это отличные индикаторы отрицательной энергии. Они самостоятельно найдут все энергетически проблемные места в вашем доме, нейтрализуют отрицательную энергию и преобразуют ее в положительную. Согласно фэн-шуй, кошки являются маленькими копиями тигров, которые по китайскому учению, символизирует защиту от агрессии темных сил.

Кошка сама найдет свое место. Не надо ее принуждать – из этого все равно ничего не получится. Тем более что источник Ша может постоянно перемещаться, а с ним будет перемещаться и кошка.

Кошка – загадочное животное, которое вызывает у людей различные эмоции. В Древнем Египте кошка была священным животным, сегодня же – это утешение и радость для многих любителей природы. Взаимоотношения кошки и человека вызывают споры представителей разных культур, существуют противоположные точки зрения на то, какую энергетику несет кошка.

С одной стороны, это животное, которое несет положительную энергетику, заряжая человека радостью и жизнью. С другой – это существо, которое выбирает только геопатогенные участки, находит себе место в самых плохих местах дома. В прошлом наши предки старались впустить кошку первой во вновь приобретенный дом. Сейчас кое-где эта традиция осталась.

Кошка является своеобразным охранником жилища от негативной энергии, может лучше всех договориться с домовым и любой нечистой силой, чтобы они не причиняли вред хозяевам.

Кошку можно назвать своеобразным фильтром, который собирает отрицательную энергию и переводит ее в положительную. Животные с точки зрения фэн-шуй приносят активную янскую энергетику в помещение и жизнь хозяев. Но не каждое животное оказывает позитивное влияние на обитателей дома.

Наиболее явным проводником космической энергии является кошка. Внешнее спокойствие сочетается с осторожностью и постоянной готовностью защитить себя и свое пространство. Ни одного движения кошка не делает просто так. Каждый шаг, каждое движение этого животного наполнено смыслом.

Кот постоянно следит за порядком в доме, ищет, где плохо, где нужно очистить пространство и кого из членов семьи необходимо поддержать. Кошки хорошо видят призраков, прекрасно чувствуют магнитные поля и колебания земли. Так что вне всяких сомнений кошки - прекрасные экстрасенсы. Кошка может прекрасно справиться с существами из астрального мира и защитить своего хозяина от отрицательной энергии.

Кроме того, кошка может отвести беду от дома и уберечь хозяина даже от смерти. Нельзя обижать или наказывать кота без причины. Кто ударил кошку без вины, обязательно получит травму.

Любая кошка, будь то ваш домашний любимец или дворовой обитатель, пытается снять негатив с окружающих или предупредить человека о чем-то.

Если кошка перебежала дорогу “из полы”, то можете продолжать дорогу смело, она полностью сняла беду. Если кошка была серая - она спасла вас от потери вещи, пестрая - от потери денег, белая - от смерти и черная - от колдовства. А вот если кошка перебежала дорогу “в полу” - за пазуху, то лучше не идти туда, куда вы собирались, т.к. ей не удалось вас полностью защитить, она сумела только предупредить вас.

Хочу отметить, что кошка в квартире должна быть одна. Если вы держите двух кошек, то никакой астральной и энергетической защиты от них не ждите, они будут заняты только собой. Кошка способна общаться с человеком телепатически, может отслеживать своего хозяина в энергетическом пространстве, даже если он находится на далеком расстоянии.

Собаки.

Биополе собак воздействует иначе. Собака, в отличии от кошки, не снимает негативную энергетику, а подкачивает положительную. Собакам нужно сбросить собственную энергетику или они лопнут от собственной наполненности.

Собак можно сравнить с биоэнергетическими аккумуляторами, и они как раз нуждаются в том, чтобы время от времени отдавать накопленный позитивный заряд вовне, не испытывая при этом какого бы то ни было дискомфорта. Собака повышает жизненный тонус своих хозяев, дает им заряд активности, радости, поднимает настроение.

Биоэнергетика собак помогает в лечении неврозов, истерий, при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Прогулки с собакой – отличное средство от гиподинамии, а значит, способствует предотвращению инсультов и инфарктов. Есть и такое интересное наблюдение – общение с собакой делает человека более уравновешенным, уверенным в себе, общительным.

Лучшее место для собаки у входа, чтобы на входе усиливать потоки положительно заряженной энергии Ци. Постоянно находиться рядом с собакой не следует, особенно в минуты отдыха и релакса – положительная энергия, которая идет от собаки, должна быть строго дозирована, иначе есть опасность перенасыщения, что уже не полезно.

Собака – преданный друг, который принесет в твою жизнь спокойствие, гармонию и избавит от беспокойства. Но только в том случае, если он сам не агрессивен. Злобная собака сведет на нет любые усилия стабилизировать обстановку в доме, особенно бойцовской породы. Так что положительно на Ци влияют только добродушные и веселые песики. Для того, чтобы в доме всегда царили взаимопонимание и покой, нужно завести милого, доброго и преданного щенка.

В противовес кошкам, собаки боятся тонких сущностей и нечисти. Если она начинает метаться по квартире, прятаться и дрожать от страха, это верный признак того, что кто-то из непрошенных гостей забрел в вашу квартиру.

Для того, чтобы в вашем доме энергия собаки была активной и приносила пользу, необходимо правильно ее содержать. Для этого нужно приучить ее к определенным местам. К примеру, если ваш пес полюбит диван, на котором вы часто сидите или спите, это поспособствует привлечению любви в дом, а так же избавит хозяина от бессонницы или ночных кошмаров. Специалисты в области фэн-шуй рекомендуют не держать собак в проходах, коридорах и в местах наибольшего скопления Ша – в туалете, в ванной и в кладовке им не место. Если им необходимо выделить место для сна, то пусть это лучше будет ваша комната или гостиная.

Собака обычно выступает сторожем, отпугивающим вредные сущности. Ее лай, как любой резкий и громкий звук («выстрел» яньской энергии), разрушительно действует на сгустки негативной энергии и информации. На этом же принципе основаны хлопушки и фейерверки в Китае, которые были изобретены для отпугивания злых духов(аналогично действует крик петуха).

При хорошем отношении собака будет служить своей бескорыстной преданностью хозяину и с отвагой и храбростью защищать дом, пополнять запасы хорошей энергией своей заряженной положительной энергетикой.

Что касается собак, то они общаются на ментальном уровне (на уровне мыслей). Они могут транслировать свои мысли человеку и заставлять его мыслить так же. Трансляция эта происходит независимо от нашего желания. Собаки имеют способность передавать свой характер человеку. С ними нужно быть осторожными, т.к. в момент сильного раздражения и злости они способны “проклясть” хозяина. Собака должна знать свое место и спать в коридоре или на кухне, тогда она занята охраной и не будет влиять на энергетику человека. Если собака постоянно пачкает в доме, это значит, что она сигнализирует хозяевам, что не любит их или ей не нравится здесь жить. В таком случае лучше всего отдать собаку другим хозяевам. Когда собака любит хозяев, то у ее владельцев растет количество исполняемых желаний.

В противовес кошкам, собаки боятся тонких сущностей и нечисти. Если она начинает метаться по квартире, прятаться и дрожать от страха, это верный признак того, что кто-то из непрошенных гостей забрел в вашу квартиру. Отрицательным является и тот факт, что негативные сущности могут вселиться в собаку (особенно если она черной масти). Это очень серьезная ситуация и справиться с ней тяжело.

Если человеку не хватает уверенности в своих силах, то собака будет для него лучшим выбором. Если говорить о совмещении, то кошки и собаки могут прекрасно уживаться друг с другом и в энергетическом, и в физическом смысле, главное, чтобы территории этих животных были разделены.

Рыбки.

Биоэнергетика рыбок и аквариума как единого живого организма направлена на гармонизацию пространств – внутреннего мира человека и внешнего мира помещения. Рыбки способствуют созданию атмосферы покоя, умиротворенности, успокаивают, уравновешивают, стабилизируют настроение, здоровье, психику.

Аквариумная жизнь – это как мирок в мире, наблюдение за вечным движением рыбок, водорослей, воды располагает к раздумьям, философским размышлениям, нейтрализует агрессию, снимает внутренние напряжения, дискомфорт. Наблюдение за плавающими рыбками очень хорошо и достаточно быстро восстанавливает душевное равновесие.

Аквариум в доме – резервуар необычайной, неиссякаемой жизненной энергии. Очень полезно держать рыбок гиперактивным и легковозбудимым людям, холерикам, склонным к неврозам, страдающим бессонницей – это уравновешивает внутреннее самоощущение и общую атмосферу в доме. Кроме того, аквариум создает здоровый микроклимат в помещении, что, безусловно, полезно для здоровья в целом. Аквариумы необходимо ставить в спальнях, кабинетах, зонах отдыха.

Рыбки в аквариуме способны исполнять желания и привлекать счастье в дом. Кроме того, они могут избавить от бесплодия и защитить от порчи, а также могут привлечь еще и денежную удачу.

Содержание рыбок в домашних условиях и всего лишь простое наблюдение за плавающими рыбками в аквариуме, помогает сбросить стресс и накопившееся напряжение за весь рабочий день. По сути, наблюдение за рыбками в аквариуме это уже процесс непроизвольной медитации и релакса. Ко всему прочему дополнительные монотонные звуки водяных фильтров, фонтанчиков, аэрации и т. д. помогают в полной мере ощущать эти процессы. Журчащая вода, как и другие инструменты влияния на энергетический баланс, обладает комплексным действием для создания гармоничной энергетики вашего дома.

Место для аквариума, рыбок и растения нужно выбирать в соответствии с естественными природными условиями, благоприятными для их жизнедеятельности. Ни в коем случае не рекомендуйтесь советами доморощенных псевдо-знатоков фен-шуй, обращайтесь по этому поводу к опытным аквариумистам и специальной литературе.

В первую очередь помните, что сбалансировать количество рыбок в аквариуме на длительный срок невозможно. Они будут размножаться и подвергаться естественному отбору, как и в любом природном мире, коим является аквариум. Поэтому подбирайте рыбок и растений для аквариума исходя из естественных их природных свойств. Они в любом случае вознаградят вас за ваши старания.

Прекрасным средством гармонизации пространства служат рыбки. Они создают гармоничную атмосферу в помещении, подпитывают энергетику человека и даже способны восстанавливать энергетику внутри чакр в зависимости от цвета.

Аквариум с рыбками является очень мощным средством фэн-шуй. Но использовать его нужно очень аккуратно, желательно предварительно посоветовавшись с мастером, так как неправильное расположение аквариума в пространстве способно не привлечь денежную удачу, а наоборот способствовать потере денег.

Птички.

Птица – хороший знак для дома. Согласно фэн-шуй, любая птица с крупным оперением – символ красного феникса.

Птиц называют генераторами информационно-энергетических потоков. Их главная функция активизировать мозговые процессы, стимулировать творческие способности, удовлетворять эстетические потребности. Считается, что птицы не позволяют хозяевам замыкаться в себе, а потому предотвращают состояния депрессии, меланхолии, апатии.

Биоэнергетика птиц делает людей наивнее, восторженней, простодушней, можно сказать – возвращает им лучшие переживания детства, удерживая их от консерватизма, угрюмости, пассивности. Биоэнергетика певчих птиц – особенная. Птичьи трели мягко и бережно воздействуют на психику человека и способны “испарять” даже тяжелую энергетику. Активное бойкое поведение птиц и их веселый жизнерадостный нрав невольно влияют на характер и настроение хозяев, формируя в них активную жизненную позицию и оптимистичное мировосприятие.

Конечно, по терапевтическому воздействию птиц нельзя сравнить ни кошками, ни собаками. И, тем не менее, биоэнергетика птиц тоже дает ряд терапевтических эффектов. Это профилактика любой формы депрессии, восстановление после нервных расстройств, нормализация желудочно-кишечных процессов при гастрите и язве желудка. Сеансом терапии будет и просто наблюдение за птицами, и слушание их пения. Считают, что мерное, ритмичное воркование волнистых попугайчиков снимает сердечные перебои и облегчает боли в сердце. Лучшее место для птиц в доме – у окна, на входе энергии Ци.

Согласно древним легендам птицы привлекают полезные потоки информации, использовав, которые можно изменить свою жизнь.

Птиц рекомендуется держать там, где бы не было слышно ее пения и щебета в то время, как вы будете отдыхать или спать. Если же клетку с птицей поставить в спальню, энергия этого домашнего питомца будет действовать на вас негативно: вы станете суетливыми, беспокойными, болтливыми да и к тому же преисполнитесь гордыни.. Лучшее место для птиц – гостиная и кухня.

Птицы являются генераторами информационного поля. Если вам не хватает информации и вы живете уединенно, то птица окажет Вам неоценимую услугу. В условиях урбанизации и огромного потока информации я бы не советовала заводить птиц, особенно если в семье есть дети.

Общение с птицами приводит к глупости, болтливости, непослушанию и чрезмерной гордыне. Энергетически птицы не уживаются ни с кошками, ни с собаками. И дело не только в том, что кошки будут охотиться на пернатых. Птицы способны разрушать энергетическую защиту, создаваемую этими животными. Птицы уживаются только с рыбками или земноводными, однако это грозит для хозяев перенапряжением психики, чего не хотелось бы испытывать в и без того трудное время.

Черепаха.

По феншуй черепаха – это символичное животное, ее называют небесным образом Вселенной. Для китайцев черепаха символизирует саму Вселенную: панцирь – небесный свод, брюхо - земля, а черепашье долголетие олицетворяет вечность времени.

С точки зрения энергетики считается, что черепаха является гармоничным соединением двух энергий – Инь (отрицательно заряженная нижняя часть панциря) и Янь (положительно заряженная верхняя часть панциря). Биоэнергетика черепахи несет мощную небесную поддержку и защиту, наполняет умы мудростью, тело долголетием и стимулирует к неуклонному движению вперед.

Черепаха, можно сказать, примером собственного существования, подсознательно способствуют выработке в человеке важного жизненного принципа: сосредоточение на главном и размеренное, последовательное, спокойное продвижение обязательно приведет к достижению цели. Это самый счастливый талисман феншуй, а если это не статуэтка, а живое существо – тем более.

Черепаха приносит в дом семейное благополучие и изобилие. Кроме того, она способствует личностному развитию и активному движению к цели. Чтобы энергия черепахи положительно воздействовала на вас и ваш дом, ее следует поместить в северной части помещения. В террариум можно положить монетку. Этим вы максимально усилите привлечение денежных потоков.

Черепаха учит мудрости. Способствует постоянному движению вперед и умственному развитию. А еще она помогает сохранить семью в состоянии всеобщей любви и взаимовыручки.

Она создаст покой, уют и наполнит Ваш дом энергией мудрости и неуклонного движения вперед. Черепаха и рыбки прекрасно дополняют друг друга и хорошо уживаются вместе, неся гармонию своим хозяевам.

Грызуны.

Домашние грызуны, которых традиционно заводят в доме – это кролики, хомячки, морские свинки, декоративные крысы, в последнее время стало модно держать белку.

Иметь в качестве домашних питомцев грызунов рекомендуют неуверенным в себе людям – как ни удивительно, но считается, что грызуны способствуют повышению самооценки своих хозяев.

Биоэнергетика грызунов снижает тревогу и агрессию. Тактильный контакт с этими зверьками расслабляет мелкую мускулатуру и тем самым снимает все нервные напряжения, усталость, переутомление. Беззащитность маленьких грызунов развивает в характере чуткость, внимательность, осторожность, воспитывает бережное отношение к жизни, прививает чувство ответственности.

Торопливые движения этих домашних питомцев, их шаловливое беспокойство взбодрит даже флегматика, заставит улыбнуться меланхолика, а холерика порадует сходством со своим темпераментом.

Лучшее место для грызунов – тихие, укромные уголки в квартире, где может возникать скопление, застой энергии Ша, а грызуны своим неугомонным движением будут противостоять этому, и наоборот – своей биоэнергетикой привносить поступление энергии Ци. Домовитой крыске или хомячку удачное место на кухне – поближе к домашним запасам и рецептам. Грызун обязательно “нашепчет” тебе пару новых идей, касающихся приготовления вкусностей. А также вовремя подаст сигнал тревоги, если у тебя что-то попытается пригореть или убежать.

Грызуны могут по-разному влиять на атмосферу в вашем доме. В основном грызуны наполняют дом энергией любви и уважения. Они сохранят домашний уют и лад в семье. Грызуны, как и рыбки, несут ответственность за продолжение рода их владельцев.

Больше всего они подойдут тем людям, которые много времени проводят дома и занимаются обустройством быта. Грызуны способствуют развитию домовитости своих хозяев, поэтому они лучше всего подходят для домохозяек.

Энергообмен домашних питомцев и человека.

Присутствие домашнего питомца делает дом одушевленным всегда, даже, когда вас самих дома не бывает. И получится, что биоэнергия в доме будет присутствовать непрерывно. Остается понять только, как правильно выбрать домашнего питомца, необходимого именно для вашего дома. Руководствуйтесь в выборе тремя вещами: знаниями о биоэнергетике животных, собственной интуицией и компромиссом, к которому вы придете на семейном совете.

Домашние питомцы обладают гармонизирующим свойством, приводят в порядок психоэмоциональное состояние своего хозяина, но основное их воздействие незаметно, деликатно и жизненно необходимо человеку в современных условиях.

Домашнее животное, без разницы – кошка, собака, птичка, рыбка или крыса, «включается» в энергетическое поле хозяина и его семьи и выступает сразу в нескольких ипостасях: «аккумуляторной батареи», энергетического щита и «предохранителя». Происходит постоянный и мощный обмен тонкими энергиями между живыми организмами.

Каждый вид животных обладает своими особенностями в процессе этого обмена, соответственно, и их воздействия немного различаются, но результат практически всегда положительный и очень выгоден человеку. К сожалению, сами животные частенько заболевают примерно теми же недугами, которыми страдают их владельцы.

Возникает вопрос: неужели мы - вампиры, только потребляющие жизненную энергию своих любимцев?

Не совсем так.

– во-первых, мы их кормим, ухаживаем за ними.

– во-вторых, они нам дают в основном физическую энергию, а мы им - духовную, а духовность во вселенной ценится очень высоко. Получить эту энергию насильно невозможно, обмен происходит только добровольно, и чем больше вас любит зверь, тем больше энергии он отдаёт вам и вашей семье. Любовь здесь понятие безусловное, если вы проникаетесь любовью к животному, то и животное отзывается на ваш посыл. Обмануть не получится: процесс происходит на уровне бессознательного, а подсознание не проведёшь.

Домашние питомцы при общении с человеком персонифицируются, становятся личностями, это происходит за счёт «подключения» к духу человека. у каждого человека в норме есть индивидуальный дух, определяющий его жизненные задачи, в то время как у животных есть один дух на весь вид, например, дух кошек, дух собак.

При близком взаимодействии человека и животного животное подсоединяется к духу конкретного человека или семьи и помогает своему хозяину идти по дороге судьбы, зачастую отдавая свою жизнь. Соответственно, происходит эволюция души этого животного, а в итоге - и духа животных этого вида. поэтому, наверное, очень часто животные и их хозяева внешне становятся похожи друг на друга. что поделаешь - общее биополе.

С этим же явлением биоэнергоинформационного взаимодействия связан обычай тотемного животного, фактическое подсоединение к энергии какого-либо вида животных, дающее больше возможностей для выживания племени в суровых условиях. древние люди были отнюдь не так примитивны, как мы думаем.

Из многолетних наблюдений можно сделать определённые выводы:

– во-первых, у здоровых людей, как правило, здоровые животные.

– во-вторых, забота хозяина о своём физическом и духовном здоровье позволяет ему иметь здоровых домашних животных.

– в-третьих, если лечить животное, то не надо забывать и о его хозяине, который часто является основным источником возникновения болезни у своего любимца.

Само поведение домашних животных, часто вызывающее раздражение у хозяев, может быть вполне обоснованным.

Например, неадекватное мечение территории, когда кошка мочится в неположенных местах, на вещи.

Но обратите внимание: чаще всего, делает она это на вещи людей с проблемной энергетикой. Животное тем самым выравнивает энергетику места, нейтрализуя негативные излучения. Кошка мнёт лапами больное или энергонедостаточное место у человека или место, где наблюдается нарушение проточности энергий. Она может лежать на больном месте, иногда просто сидеть рядом. В это время и происходит сброс избытка энергии и приём негативной энергии для переработки.

Естественно, что это не единственный способ энерговзаимодействия животного с человеком. Кошки, по-видимому, способны, каким-то образом гармонизировать энергетические потоки, проходящие через них. подпитываться в геопатогенных для людей местах.

Смерть питомца на пользу хозяину?

Весьма часто животное погибает, полностью отдавая себя на благо хозяина. Особо явно это наблюдается при болезненности человека, когда в период обострения заболевания возникает подобное состояние и у его животного, а человеку становится легче.

Несколько примеров:

– у хозяина случился приступ жесточайшего радикулита (3-4 поясничные позвонки), он не мог даже встать с постели. Кошка свалилась с 10 этажа - перелом позвоночника в области 3-4 поясничных позвонков. У хозяина радикулит прошёл сразу. Сам побежал за кошкой. Можно списать на стресс, но совпадение довольно странное.

– хозяйка гипотоник, у неё критические падения давления «на погоду». В очередной раз у неё произошло резкое ухудшение, а затем стало внезапно легче, но при этом её любимый девятилетний пёс погиб на следующий день: резкое падение артериального давления, слабая сердечно-сосудистая система. У пса тоже наблюдались признаки гипотонии, что не характерно для собак.

– у хозяина правосторонний парез, следствие инсульта. У хозяйки днём случился гипертонический криз, ночью - инсульт у семилетнего кота, парализована правая сторона. Животное не вынесло энергетической перегрузки. У кошек время энергетического воздействия обычно строго ограничено для каждого случая. Можно по часам засекать время. Если кошка сидит на руках у хозяйки 15 минут, а затем уходит, то, скорее всего, столько же времени она будет сидеть и в следующий раз. Обычно время воздействия зависит как от состояния здоровья человека, так и от самочувствия самого животного. У собак время непосредственного воздействия, видимо, не ограничивается их состоянием здоровья. Скорее всего, сильная привязанность и у кошек, и у собак может пересиливать чувство самосохранения. В результате животное отдаёт себя без остатка.

– абсолютно здоровый молодой кот внезапно начинает мочиться кровью с того самого часа, как на операционном столе вскрывают почку его хозяину, и самопроизвольно излечивается, как только происходит улучшение у человека. Прямого физического контакта не было, однако какая-то связь между животным и человеком была и сохранилась на расстоянии.

Можно сказать, что это простое совпадение, но когда подобные совпадения происходят постоянно, приходится задумываться, а совпадения ли это? Таких примеров можно привести великое множество, особенно хорошо знакомы с ними ветеринарные врачи. Спросите практически

любого из них, они наверняка припомнят пару-тройку случаев.

Использование животных для лечения людей довольно хорошо известно. Сегодня многие учёные убеждены, что все виды домашних животных могут оказывать невероятно мощный терапевтический эффект. Животное чаще всего перенимает патологию наиболее слабого и уязвимого члена семьи. Чаще, но не всегда, именно с этим человеком животное проводит больше всего времени. Оно является замыкающим звеном в семейном круге, само его присутствие способно сбалансировать энергетическое поле семьи вне зависимости от количества её членов.

Животные как бы проецируют проблемы хозяев на себя, позволяя таким образом через любовь и заботу вернуть гармоничность восприятия мира и предоставляя возможность восстановить энергоинфрмационную структуру, а следовательно, и здоровье человека.

Можно сделать вывод, что, ухаживая за больным животным, человек получает уникальную возможность избавиться от своего недуга, без физических страданий, но лишь проникаясь духом любви и сострадания.

Испытывать подобные чистые чувства к другим людям большинство из нас находит достаточно трудным в силу весьма разнообразных причин. помните, если вы содержите какое-либо животное, вам необходимо хотя бы ради собственного здоровья заботиться и о его здоровье, поскольку это существо, по сути, - ваш домашний доктор.

Животные помогают не только людям, но и друг другу. Хозяева животных часто замечали, что если в доме более одного животного, например, кошка и собака, то они сочувствуют друг другу, когда кто-то из них болеет. Кошка часами сидит рядом с больной собакой, до которой раньше, казалось, ей не было никакого дела. Собака стремится защитить занемогшую кошку, внимательно приглядывает за ней. Были случаи, когда собаки или кошки буквально заглядывали мне в глаза, стремясь привлечь внимание к больному собрату, весь их вид выражал надежду на помощь, благодарность при успехе и грусть и разочарование при неудаче. И те, и другие стремятся быть как можно ближе к больному. Я наблюдала, как некоторые кошки забирались сверху на больную собаку и устраивались там отдыхать, причём больное животное и не стремилось избавиться от груза. то же самое участие наблюдается между собаками, кошками, крысами. На основании проведённых многолетних исследований и наблюдений можно утверждать, что ко времени появления первых признаков заболевания у животных, по крайней мере, в 85 % случаях, у их владельцев наблюдается либо ремиссия хронических заболеваний, либо исчезновение симптомов заболевания, либо заметное снижение интенсивности протекания болезни. В заключение нужно добавить, что домашние питомцы будут дарить положительную энергетику только в том случае, если они будут чувствовать любовь и заботу хозяев. Отдавая им душевную теплоту, мы можем получить гораздо больше, чем думаем – семейное благополучие, денежный успех, личностное развитие и позитив. А в заключении хочу сказать, что к выбору четвероногого питомца необходимо относиться очень серьезно: - важно, чтобы животное доставляло Вам эстетическое удовольствие; - в Вашем доме должно быть достаточно места для его расположения, и Вы обязательно должны находить время для общения с ним. Научитесь общаться со своим маленьким другом и он сможет не только защитить Вас, но и внесет гармонию в нашу суетную жизнь.

Муниципальное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа с.Новая Кука

Читинского района Забайкальского края

Научно - исследовательская работа

Влияние домашних животных на эмоциональное составляющее человека

Автор: Буракова Дарья Александровна,

ученица 4 а класса МОУ СОШ с.Новая Кука

Руководитель: Тимиркаева Надежда Павликовна

учитель английского языка МОУ СОШ с.Новая Кука

с.Новая Кука

2016г.

Источник: https://best-army.ru/nauchno--issledovatelskaya-rabota-vliyanie-domashnih-zhivotnyh-na.html