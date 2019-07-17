“Как я ездил гражданство РФ получать”

Читательиз Луганской Народной Республики прислал свой рассказ о том, как он ездил получать российское гражданство.Так сказать реальная история о том, как это происходит глазами обычного человека из ЛНР в формате дорожных заметок и фотографий.Через месяц после сдачи документов позвонили родственникам и передали,что мне нужно явиться домой ,чтобы оттуда выехать в Россию для получения гражданства.На следующий день выехал на родину.Домой приехал в воскресенье.Весь день звонил по номеру,с которого звонили родственникам.Телефон на той стороне был выключен.Дозвонился только в понедельник около 11-ти часов.Услышал,что пришел отчёт о доставке сообщения,которое я отправил на этот номер ранее.Дозвонился я раза с третьего, что неплохо,учитывая качество лугакомовской связи .Собеседником оказался мужчина, представившийся сотрудником миграционной службы.Я представился,сказал,что родственникам звонили с этого номера и выразил готовность в ближайшие дни выехать в 7:30 из Луганска.(к тому времени я ужеполучил первоначальную информацию о процедуре от знакомых).Мужчина предложил подождать для того, чтобы найти меня в списках.Через минуту он подтвердил,что все нормально и назначил дату.Предложенное мной время отъезда им было учтено.Сказал,что при себе нужно иметь паспорт ЛНР и 450 рублей.Настала дата выезда.Подъем в 4:00.выезд в 5:00.(путь не не особо длинный,но достаточно долгий по нашим дорогам).Дорога заняла около полутора часов до ж.д.вокзала Луганска.Думал поставить машину на парковку под эстакадой,но парковки там не оказалось.Мужичок подсказал где ближайшая платная парковка.она оказалась за гостиницей "Украина", которую никто не переименовал (вот такие злые сепаратисты) )).Подъехал на место,спросил можно ли оставить машину до вечера.получил утвердительный ответ и поставил автомобиль на указанное место.Подошёл к окошку ,оплатил и получил взамен квитанцию.Оплата за сутки – 26 рублей.Пришлось переспросить насчёт суммы – думал ослышался.Приятно удивился – со слухом все оказалось в порядке).От стоянки до места отправления минут 7 пешком.Поднялся на эстакаду через здание вокзала.Народу внутри немного,да это и не удивительно,жд сообщение сильно сократилось в сравнении с мирным временем.За тот час,что я был около вокзала объявили о прибытии 1-го поезда.не помню откуда он.что то местного значения,не то дизель,не то электричка.До 7:30 оставалось минут 45.В начале восьмого подъехал наш автобус.списков все ещё не было.Их привезли минут в 20 восьмого.Старший тут же направил нас в кассу #7.За 450 руб. мы приобрели билеты(хотя ранее,примерно за месяц до этого, была информация,что автобусы будут бесплатные) и пошли занимать места.Пассажиров было около 50-ти человек.Выехали мы где то в7.40.Поездка прошла без происшествий и заняла 2 часа до таможни.После Свердловска идёт ремонт дороги,ехать более-менее нормально,хотя прямо перед таможней достаточно большой участок разбитой дороги.На таможне вошёл пограничник ЛНР со списками и ещё 3 пассажира.Погранец сверял списки и проверил документы.Наш автобус пропустили без очереди.На российской таможне мы вышли из автобуса и прошли в здание на паспортный контроль.Миграционные карты нам не давали.Обе таможни мы прошли часа за полтора.Перед въездом в Новошахтинск автобус остановился около какой то будки.Водитель и старший группы вышли с бумагами к ней и быстро все урегулировали.В 10-ти км. от границы в Новошахтинске, практически сразу на въезде в город расположен центр в котором выдают документы.Как оказалось,предыдущая группа из Луганска ещё не в полном составе покинула здание.Мы стали ожидать ,когда они выйдут, ждали минут 15.За это время я пообщался с человеком ,который приехал на предыдущем автобусе – выехали они примерно в 5:30 от ЖД.вокзала.В начале 12-го.мы вошли в здание.При входе на второй этаж нас досмотрели двое сотрудников Росгвардии.У меня был складной нож Викторинокс. Забрали на хранение, вернули на выходе.Всех нас рассадили в коридоре и начали вызывать по фамилиям.Сначала вызывали женщин, затем пенсионеров, затем оставшихся мужчин.Вызывали группами по 5 человек.Часа через полтора после того,как мы вошли внутрь вызвали и меня.Перед этим слышал как майор сказал кому то из своих,что в 13:00 у них обед и нужно бы ускориться.)Прошел в кабинет, там 5 столов , за каждым человек в форме.Подписал присягу, расписался в паспортах, сдал отпечатки пальцев(включая отпечатки ладоней),сфотографировался.Затем отправили ждать в коридор.Практически сразу же пригласили в другой кабинет, где нас выстроили в ряд ,каждому раздали по бумаге с текстом присяги и мы по очереди зачитали ее.Майор раздал нам паспорта, поздравил, пожал руку.После включили российский гимн,мы его прослушали, желающие сфотографировались с российским флагом.Майор сказал нам, чтобы мы сейчас выезжали из России по паспортам ЛНР, а в следующий раз въезжали уже по паспортам России, потому ,что в базе мы уже будем как граждане РФ.Процедура была торжественной и я даже ощущал волнение,чего никак от себя не ожидал.Мы покинули помещение гражданами России.За 2 часа всех нас приняли и выдали бумаги.Дождались, когда все из нашей группы вышли из здания и выехали в Луганск.Таможню прошли достаточно быстро, я показал крайний раз паспорт ЛНР россиянам. -)Сразу после таможни ЛНР остановились около магазина.Стояли минут 15.Как раз было время взглянуть на укропский танк,который лежит в овраге прямо рядом с дорогой здесь же рядом.По этой же стороне чуть дальше в поле стоит ещё одна обгорелая железяка.не то БТР без башни,не то МТЛБ.Заметил ее ещё на пути в Россию,но возможности рассмотреть не было.Обратная дорога по времени заняла столько же времени.Полтора часа на таможне и два до Луганска.Около стоянки в месте,где раньше был тир расположен магазин разливного пива.Купил себе "Ровеньковского",чтобы отметить вечером.))Домой поехал по историческим местам.Следы недавних боевых действий.Прилет в асфальт около памятника и место на дороге,где сгорел ещё один укропский танк.Памятник на повороте в Славяносербск.Природа и церковь в с.ХорошееПоле,на котором был тот самый бой и небольшой памятник на его краю:Все путешествие (туда-обратно) заняло у меня 14 часов.Вот так я стал гражданином Российской Федерации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5141204.html