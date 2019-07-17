КАК СМОЧЬ? Откуда берется бессилие
Научиться верить в себя можно только самостоятельно
Представьте себе два ящика. Внутри каждого сидит собака, которую бьют током. Однако, собака, из первой коробки может избежать ударов, просто выпрыгнув из неё. Вторая же сидит в закрытом ящике и не может из него выбраться. Что бы она ни делала, её продолжает бить ток. Поэтому она просто ложится и смиренно страдает.
Если через некоторое время поместить этих собак в новые условия, где уже обе имеют свободу перемещений, и где каждая может избежать электрошока, окажется, что вторая собака даже не пытается убежать. Она садится, и покорно терпит удары током. Ей кажется, что она, как и раньше, ничего не может поделать со своей участью.
Психологи называют это выученной беспомощностью. Наблюдается она не только у собак, но и у пчел, рыб , грызунов и… людей. Если человек уверен в своем бессилии, он бессилен.
Раскрыть свои таланты и способности, понять, в каких областях вы быстрее всего сможете достичь успеха, поможет книга-бестселлер:
Работа, деньги и любовь. Путеводитель по самореализации, Грэйс Наталья Евгеньевна===========================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/kak-smoch-otkuda-beretsya-bessilie
Очень актуально. Правда, мне уже многое удалось в себе преодолеть и не зная об этой выученной беспомощности. Теперь есть и “научная база”.
У меня это состояние развилось в отношении родни, всё терпишь, пока мозг не закипит. Похоже на то, как грудью кормишь – обездвиженность и терпение. Сейчас иногда говорю, что что-то не могу сделать, а то так и думали, что мы с мужем навроде волшебников. Начали понимать, что и у нас есть предел. А не скажешь, сами не поймут. Короче, вылезаю из коробки…