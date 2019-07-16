Создание производственных общин. Причины неудач. Олег Бажин. Часть 1

Община как форма организации.



Автор-сказитель – Олег Бажин

Часть 2 – https://youtu.be/OFIWbAz4AOs



В передаче будут рассмотрены основные моменты, которые мешают людям взаимодействовать между собой для решения общих задач. Что необходимо делать, чтобы найти общий вектор при создании общины. Как влияет варнавость на взаимоотношение людей и способность создать общину.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-2MpFeeX3HQ