Как Советский МиГ-23 пролетел через половину Европы без летчика в кабине

В 1987 году история «летчика-хулигана» Матиаса Руста, который приземлился прямо посреди Москвы, потрясла весь мир. Однако этот случай был не единственным необычным эпизодом в советской авиации. Через пару лет уже из СССР «сбежал» истребитель. Причем беглецом оказался именно самолет, ведь он пролетел больше 900 километров…без пилота в кабине.

4 июля 1989 года полковник авиации Николай Скуридин, только что вернувшийся из отпуска, начинал свой рабочий день на борту самолета МиГ-23М. Контрольный полет на польском аэродроме Колобжег прошел нормально – все-таки пилотировал истребитель военный летчик 1-го класса с общим налетом в 1700 часов, 527 из которых – именно на этом типе машин.

Полковник авиации Николай Скуридин. /Фото: livejournal.com

Следующим должен был стать плановый тренировочный полет, который для Скуридина не представлял никакой сложности. Самолет был даже без вооружения, кроме снарядов в бортовой пушке. По информации Novate.ru, взлет прошел нормально, но спустя сорок секунд все пошло не так.

Истребитель МиГ-23М. /Фото: airwar.ru

Приборы зафиксировали резкое снижение тяги и потерю высоты. Полковник понял, что дело плохо и доложил диспетчеру об отказе двигателя. Руководитель полета дал разрешение покинуть самолет. Скуридин катапультировался, повредив во время приземления руку. По расчетам летчика, МиГ должен был рухнуть примерно в окрестностях аэродрома.

Кабина пилота МиГ-23М. /Фото: skyships.ru

Вот только у самолета оказались другие планы. Через 6 секунд после катапультирования пилота, вместо падения он внезапно выровнялся, стал набирать высоту и продолжил полет по заданному при взлете курсу. Поднявшись до максимально возможных для него 12 000 метров, на скорости 740 км\час истребитель покинул пределы Польши, а вскоре пересек воздушное пространство ГДР.

Маршрут «побега» истребителя. /Фото: warhead.su

Интересный факт: примерно через час после взлета МиГ-23М генерал-майор Огнев, на тот момент исполняющий обязанностей командующего авиацией Северной группы войск, доложил до сведения командования, что самолет упал в море, ущерб нанесен не был, пострадавших нет. Хотя это совершенно не соответствовало действительности.

Реконструкция сопровождения МиГ-23М F-15. /Фото: warhead.su

Еще когда «беглец» пролетал над ГДР, его взяли на сопровождение радиолокационные радары НАТО. Тем временем самолет пересек границы ФРГ и направился в Нидерланды. В воздух для перехвата поднялись два истребителя F-15. Подлетев к МиГу, пилоты доложили своему командованию, что в кабине никого нет. Летчикам запретили сбивать самолет, который находился в тот момент над густонаселенными районами.

План перехвата МиГ-23. /Фото: radioscanner.ru

Истребители НАТО продолжали сопровождать советского «перебежчика», который уже вошел в воздушное пространство Бельгии и приближался к французскому городу Лилль. Американские летчики приняли решение все-таки сбить самолет, однако делать это им не пришлось. МиГ выработал все имевшееся топливо и стал стремительно терять высоту.

В конечном итоге самолет рухнул на территории Бельгии в деревне Беллегем , в 80 км от французской границы. К сожалению, крушение истребителя-беспилотника не обошлось без жертв: он упал прямо на 19-летнего бельгийца Вима Деларе.

Панорама места падения «самолета-беглеца». /Фото: topwar.ru

Американские F-15, совершили круг над местом происшествия и, выработав практически все топливо, повернули обратно на авиабазу. Сам же инцидент не имел серьезных политических последствий: в 1989 году отношения между странами Варшавского договора и НАТО заметно потеплели, и ситуацию удалось разрешить благополучно.

На месте крушения МиГ-23М. /Фото: warhead.su

Советских экспертов допустили на место крушения, а обломки самолета были доставлены в Союз. Полковник Николай Скуридин выразил соболезнования семье погибшего бельгийца, а правительство СССР выплатило Бельгии около 700 тысяч долларов компенсации.