Вечный разум.

ЧЕЛОВЕК – Чело – разум, Век – вечность.

Поговорим о человеке.

В самом прямом смысле.

Мне очень бы хотелось понять, что каждый из вас понимает под этим понятием!!?

Что такое ЧЕЛОВЕК!!!

Философ, материалист, в прочем не буду делить людей. Все понимают это в меру своего эволюционного развития.

Наше тело - это биологический скафандр предоставленный природой для возможности проживания Человека в физически плотном мире.

И этот биологический скафандр для проживания в физически плотном мире подавляющее большинство считают Человеком!!! И как всегда, они явно заблуждаются.

Можно конечно одной строчкой описать строение Человека и на этом закончить.

Устройство Человека идентично устройству планеты. Матрешка из 7 матрёшек, где самая маленькая – это наше физически плотное тело.

Следующая матрёшка – это Эфирное тело Сущности. По сути оно является матрицей, на основе которой Сущность строит физически плотное тело.

Следующая матрёшка – Это Астральное тело. Является основой Сущности Человека, так как там происходят все мыслительный процессы, является хранилищем памяти, как оперативной, так и основной. В астральном теле хранится все знания и весть опыт, накопленные Сущностью за все воплощения.

Про остальные матрёшки – ментальные тела Сущности описывать не буду, так как они неразвиты ни у кого на планете. По сути, они являются хранилищем уникальных способностей и качеств Человека, приобретённых в процессе эволюционного развития.

Но Человек – существо разумное и обойтись таким описанием невозможно.

Сущность Человека рождается в вышних мирах. На самой вершине пирамиды, куда каждый имеет шанс взобраться в процессе эволюции.

Попасть в наш физически плотный мир и начать своё развитие Сущность не может.

Совершенству Сущности нет предела, а наш мир очень примитивен для неё.

Чтобы всё-таки попасть в наш слой, Сущности приходится делиться на две половинки.

Подробнее об этом можно почитать в моей публикации : Легенда о двух половинках».

https://pandoraopen.ru/2018-08-31/legenda-o-dvux-polovinkax/

Наш физически плотный мир – это первая ступенька в развитии Сущности Человека.

Попасть в наш слой – это одно, а вот жить здесь – это уже совсем другое. Для этого природой был создан Биологический скафандр – наше тело, для возможности нахождения Сущности в нашем мире.

Тело выполняет сразу несколько функций:

- это якорь, который удерживает Сущность в физически плотном мире.

- это термоядерный реактор, который перерабатывает физически плотную материю в энергию, питающую сущность и позволяющую ей развиваться.

Но в тоже время Биологический скафандр накладывает огромное количество ограничений на Сущность, так как Природе пришлось совмещать практически несовместимые вещи.

В результате коммуникации между Сущностью и телом затруднены настолько, что порой тело живет своей жизнью, а Сущность томится в теле, как в клетке и мечтает избавиться от него…

Теперь об основе: коммуникациях между Сущностью и Телом.

Их три. Это Совесть, Душа и Дух.

Душа и Дух являются по сути драйверами , позволяющими Сущности осуществлять коммуникационные связи с физически плотным миром.

Душа – осуществляет связь с близкими. Поэтому и говорят – «душевный человек»

Дух – осуществляет связь с социумом, с Родиной.

Работа этих драйверов зависит от многих факторов: генетики, от того сколько раз Сущность воплощалась, от опыта накопленного Сущностью за предыдущие воплощения и многих других.

Когда тело приходить в негодность (наступает смерть - Смена Мерного Тела). Драйверы – Душа и Дух остаются безхозными.

Поэтому наши предки всегда сжигали тела, так как в этом случае уничтожались и драйверы.

А сейчас, когда тела закапывают, драйверы ещё некоторое время живут своей жизнью, в виде фантомов, привидений и пр.

А теперь о самом важном – Совести.

Совесть это система совместных вестей, т.е. взаимопроникающие, взаимосвязанные, взаимопереплетённые физические поля мироздания. Это энергия, информация, ЭТО ПЕРВИЧНАЯ МАТЕРИЯ.

Суммарно – это и есть совесть.

Совесть не может существовать только внутри человека и более нигде, потому что матрица мироздания огромна.

Совесть, это вся информационно энергетическая наполненность самого мироздания.

Человек является частью совести и в каждом человеке есть частица этого совокупного поля мироздания.

Совесть есть как внутри каждого человека, так и снаружи.

Каждый является частью совести, а совесть является огромным континиумом , который составляют то огромное множество людей со своей совестью.

Но это не значит, что совесть состоит из людей. Совесть – это совместные вести. И часть совести есть в каждом.

У каждого человека есть выход в общую систему ценностей, которые также являются совестью, и каждый чувствует при этом, правильно он делает или неправильно.

Если ты не понимаешь, правильно, ты делаешь или неправильно, значит у тебя проблемы с совестью.

У каждого Человека есть канал допуска в систему совместных вестей.

Чем меньше Канал допуска разума в общую систему совместных вестей, тем меньше обратный эффект.

Если у вас хороший канал допуска, то у вас есть совесть, и вы всё соизмеряете нею.

А если у вас не работает канал допуска, значит вы отсеетесь в ходе эволюции и не пройдете дальше в вышние миры ( более высокие мерности).

Это означает, что ваше место здесь, соблюдать баланс энергии.

Чем больше здесь энергии, тем сильнее разумные существа выше.

С точки зрения самого мироздания абсолютно вся разумная масса из меньшего слоя мерности не должна вся целиком попасть в миры повыше.

Если все уйдут в вышние миры? Кто здесь будет баланс содержать.

Каждому своё.

Те, кто органично вписывается в данное пространство, он здесь и будет жить вечно, перерождаясь из тела в тело.

Те, у кого с совестью получше, больше связи с единым полем мироздания, те уйдут повыше.

Если кто-то считает, что абсолютно каждый когда-нибудь поднимется в наивысший слой , то это заблуждение.

Каждый имеет возможность подняться, но это не значит, что каждый поднимется.

Большинство как раз останется здесь, потому что здесь им хорошо и им здесь все понятно, а там не очень всё понятно и не очень достоверно.

Если вам жизнь по совести не подходит и это для вас недостоверно, значит вы здесь свой, и вам и здесь нормально.

С уважением,

СКАМАРОХ.