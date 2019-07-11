Рынок и план в вопросах обеспечения безопасности государства
12:16. 11 июля 2019 Просмотров - 123 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В догонку к недавним заявлениям вице-премьера Борисова https://colonelcassad.livejournal.com/5120589.html о том, что финансовый капитал угнетает отечественную оборонную промышленность и не дает ей развиваться. Проблемная статья Подгузова в "Военно-промышленном курьере".
Информпространство полнится материалами о мошенничестве в банковской сфере РФ, о бегстве частных капиталов, коррупции в МВД, ФСБ, при строительстве космодромов, о злостных хищениях в пенсионных и других фондах России. Трагично, если система обороноспособности страны не найдет способа защититься от негативного влияния. Но рыночный характер современной российской экономики делает процесс получения преимуществ над вероятным противником крайне затруднительным.
Обычно политикам для осуществления замыслов всегда чего-нибудь да не хватает. Но порой «звезды сходятся», и тогда лидерам и народам удается осуществить задуманное. Современная мировая экономика пришла в такое состояние, что авантюрная мечта Гитлера о расширении жизненного пространства для немцев может быть реализована политиками, у которых призывы к третьей мировой легко сочетаются с разговорами о демократии. С другой стороны, соцопросы последних месяцев, проведенные в России, показали растущий авторитет не то личности Сталина, не то его политической, экономической и военной стратегии. Случайно ли совпадение?
Интересна параллель между Первой и Второй мировыми войнами, начинавшимися столкновением однотипных рыночных экономических систем. Ведь только потом, на фоне уже идущей бойни перед руководством противоборствующих сторон вставал вопрос, что делать с «внезапно» возникшим большевизмом, а позднее – с ним же, но уже окрепшим?
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Остались нерассекреченными и неопубликованными фрагменты почти ежедневной переписки Черчилля с Рузвельтом с 22 июня по 22 сентября 1941 года. Обмен мнениями в таком режиме они вели с сентября 1939-го, а столь «мелкое» событие, как долгожданное нападение европейского фашизма на СССР, «не замечали и не обсуждали» в течение трех месяцев. Лишь 22 сентября 1941 года Черчилль написал Рузвельту: «Ваша ободряющая телеграмма о танках была получена, когда мы находились в весьма подавленном состоянии по поводу всего того, что мы должны были уступить России». Оказывается, американский президент в первые дни нападения фашистов на СССР обещал танки Лондону, а не Москве, поэтому Черчилля весьма огорчило, что в сентябре 1941-го технику, предназначавшуюся Англии, было решено передать Советскому Союзу. Но только 7 октября конгресс США отменил закон, запрещавший поставлять оружие в СССР.
Вряд ли совпадение то, что именно страны с рыночной экономикой в двух мировых войнах применили по отношению другу к другу средства массового уничтожения. И сегодня демонстрации неонацистов в Германии, Прибалтике, на Украине проходят под разговоры о ракетно-ядерном апокалипсисе, никак не связанном с большевизмом, которого, строго говоря, нигде не наблюдается. В настоящее время все «коммунистические» партии весьма далеки от него, тем более от возможности развязать или отменить мировую войну. Но чем чаще в одном месте наблюдаются факельные шествия нацистов, тем больше в других точках планеты люди заводят разговор о Сталине как о победителе фашизма.
Задолго до Первой мировой, в 1898 году российский экономист-теоретик Борис Брандт, писал: «…логика вещей, сам характер промышленного развития современных европейских цивилизованных стран должны неизбежно вести к перемещению капитала из этих стран… где шансы производительного их применения становятся все менее и менее, в страны… которые, будучи сами по себе бедны капиталами, вместе с тем… представляют во многих случаях непочатое поле, где капиталы могут себе найти наиболее производительное применение». Ясно, что сами по себе «капиталы» никуда не перемещаются, пока их не приведут в движение конкретные владельцы.
Президент Франции Фор (Felix Faure), выступая перед промышленниками, осваивавшими российский рынок, без малейшего стеснения говорил в 1897 году: «Не теряйте ни минуты, приступите к завоеваниям новых рынков. Благоприятствуйте эмиграции капиталов. Не дадим опередить себя нашим иностранным конкурентам… Со своей стороны государство сознат свой долг. Заботливость республики простирается на всех ее детей, которые служат ей издалека. Франция там, где есть француз».
Откровенно, по-солдатски сущность мировой войны описал маршал Фош, командующий объединенными силами Антанты: «Это коммерческое предприятие нации, интересующее националистов больше, чем в прошлом, и потому сильно возбуждающее страсти отдельных лиц. Чего мы все ищем? Рынков для торговли, промышленности, которая производя больше, чем может сбыть, постоянно угнетена возрастающей конкуренцией. Вот ей и добывают новые рынки под гром орудийной пальбы». Маршал Фош был полностью солидарен с Мольтке, который писал: «Биржа приобрела такое влияние, что для защиты своих интересов может принудить армию начать войну».
Таким образом, с одной стороны, интересы конкуренции крупнейших капиталов, а с другой – покладистость национальных Генштабов – необходимое и достаточное условие возникновения войн мирового масштаба между однотипными рыночными системами. В атмосфере подобной материально-моральной готовности к войне российская общественность пропустила добротнейший труд крупного отечественного банкира Ивана Блиоха, выпустившего в 1898 году пророческую книгу «Будущая война». В ней подробно рассмотрены важнейшие мировые экономические проблемы и вопросы бурного развития вооружений в развитых странах. Автор призывал российских финансистов не участвовать в этой войне, поскольку отечественная экономика, несмотря на высокий уровень концентрации банковского капитала, не соответствует требованиям, которые в особый период будут ей предъявлены. «Война, – писал Блиох, – прекратится не только вследствие того, что большее или меньшее число побед над армиями будет одержано одной из сторон, но и по причине разложения военного аппарата… Не разобьются ли все комбинации, основанные на совместных действиях различных государств, в то время, когда одно из них раньше других будет вынуждено прекратить действия по недостаточной силе сопротивления разлагающему общественные основы влиянию войны?».
Как видим, банкир прозрачно намекал царю и финансистам, что страна непригодна к войне, что в ходе боев начнется разложение основ монархии, что российские либералы, депутаты, генералы, дворяне свергнут Романовых, дабы без сюзерена делить между собой, например, еще не завоеванные Балканы. «Разумное, – добавлял Блиох, – не нарушающее все народные интересы ведение войны невозможно». Однако кредиты были выделены, миллионы русских крестьян одеты в шинели, вооружены, обучены убивать, и общественность проводила этих солдат сначала на Русско-японскую, а потом и на Первую мировую бойни. Обе закончились, как и предсказывал Блиох, «огромными изменениями». Что это – слепое совпадение или необходимость, если I съезд РСДРП и выпуск книги банкира-провидца, предупредившего российскую элиту о том, что будущая европейская война произведет огромные изменения и сильно повлияет на политический строй нашей части света, – одногодки.
После окончания Первой мировой минуло сто лет, но похоже, мировое сообщество готово опять наступить на те же грабли. По оценкам аналитиков ИА REGNUM, с приходом президента Трампа Вашингтон объявил: «В мире есть страны, которые хотят подвергнуть ревизии мировое господство США. Это прежде всего Россия и Китай. А потому заявлено, что американские вооруженные силы должны быть готовы к глобальному конфликту с двумя этими странами одновременно».
Бюджет МО США получил рекордные вливания на 2019 год. Директор Центра совершенствования боевых навыков ВС США генерал-лейтенант Эрик Уэсли заявил, что американцы планируют реформировать армию. Последние 15 лет в Штатах сосредоточились на бригадной системе, так как воевали в основном против террористических формирований. Для борьбы с РФ и КНР требуются более сложная структура ВС и тактика ведения боя. По мнению Уэсли, масштабные военные действия предполагают, в частности, создание дивизий, корпусов и полевых армий. Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) намерено возродить программу сдерживания России времен холодной войны. В основе концепции – наработки проекта Assault Breaker по созданию умных и высокоточных вооружений, которые должны были остановить советские танки в случае наступления Красной армии на Европу. Игнорируется тот факт, что сорвать блицкриг, например, при штурме Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Ельни, Вязьмы, осады Ленинграда удалось отнюдь не потому, что Красная армия имела подавляющее превосходство в танках и авиации.
Конечно, приятно, когда наши ВС оценивают в НАТО как правопреемника Красной армии. Но сегодня военный потенциал РФ формируется на принципах рынка. Поэтому качество воюющих сторон определяется соотношением экономических потенциалов стран (в стоимостном измерении), предопределявшим боевые возможности сил воюющих сторон.
Легко посчитать, был ли у царской армии России шанс выиграть войну с Японией в 1904–1905 годах. Так же просто еще в 1941-м определить, кто победит в войне – Япония или США, тем более что моральный дух солдат воюющих рыночных стран формировался на основе однотипных религиозных и националистических подходов.
Что касается Красной армии, то в борьбе против иностранной интервенции (1918–1921) все основные заводы и банки в РСФСР были национализированы, управление ими в значительной мере централизовано, они не нуждались в частных иностранных кредитах. А у белогвардейцев вопрос о деньгах имел очень острый, едва ли не определяющий характер. Дальнейший ход событий показал, что различие в социально-экономических системах оказывает существенное влияние на итоги сражений. Молодой Советской России пришлось воевать на три фронта при ограниченных ресурсах и избытке бывших царских генералов, офицеров и фельдфебелей в штабах и частях РККА. Впервые в истории России Красная армия самым решительным образом избавилась от какой бы то ни было религиозности, а за национализм можно было оказаться у стенки. Как правило, достаточно было одного большевистского комиссара на полк, а то и на дивизию, партийной ячейки из нескольких человек, чтобы командный состав работал добросовестно, что убедительно показано в романе «Чапаев», в пьесе «Оптимистическая трагедия». Напротив, белогвардейцы и интервенты придерживались демагогических, религиозных и националистических традиций, что никак не способствовало победе.
Идеологи немецкого фашизма учли эту особенность Красной армии и потому в категорической форме требовали немедленного расстрела пленных комиссаров, большевиков и комсомольцев. Но это не помогло прежде всего потому, что в СССР отсутствовала сколь-нибудь организованная «пятая колонна», а весь директорский корпус страны привык к плановому управлению, осознавая себя исполнительными коммунистами, обязанными проявлять инициативу, повышать качество и количество выпускаемой техники в пределах отпущенных материальных средств.
Не будет преувеличением сказать, что полководческие успехи Жукова, Рокоссовского, Василевского имели материальное обеспечение благодаря военно-экономическому таланту Сталина и централизации народного хозяйства. В СССР всегда находилось нарастающее количество танковых и авиационных армий, чтобы великим военачальникам было чем осуществлять блестящие оперативные замыслы.
Сегодня РФ – страна с рыночной экономикой, частными банками, склонными к искусственным банкротствам и вывозу капитала, достаточно активной «пятой колонной». Поэтому западные генералы при расчетах будут принимать во внимание лишь количественную сторону соотношения военно-экономических потенциалов НАТО и РФ. Теперь альянсу нет нужды учитывать, например, фактор скорости перемещения производительных сил РФ с Запада на Восток, как и бояться инфляции в своем тылу, поскольку любая рыночная экономика без этого, тем более в условиях войны, не существует, и РФ не исключение. Здесь многое будет происходить по предсказуемым сценариям.
Предположить, что кто-то из крупных западных бизнесменов и чиновников будет беспрекословно служить Трампу или Терезе Мэй, а российские банкиры и чиновники – Путину, наивно. О том, как сегодня служат России некоторые губернаторы, олигархи, «полковники Захарченко», можно понять по содержанию их уголовных дел.
Иными словами, по качеству управленческих кадров РФ сегодня не имеет сколь-нибудь существенного преимущества над потенциальным агрессором. Трудно добиться оборонного превосходства и увеличением золотого запаса страны. От агрессии НАТО Россию спасает прежде всего соотношение ядерных боеголовок и их носителей.
Правда, по подсчетам специалистов, ракетно-ядерный потенциал НАТО способен уничтожить все живое на Земле примерно 20–25 раз, в то время как РФ может сделать это «только» 10–15 раз. Но генералы понимают, что и одного раза достаточно. А если учесть состояние российской ПРО и особенности распределения заводов и АЭС по территории США, то РФ имеет большие возможности для поражения меньшим количеством боеголовок скученных объектов экономики западных стран, чем НАТО, в случае пусков своих БР и КР по нашим объектам.
В мемуарах бывший самый «долгий» министр обороны США Роберт Макнамара писал, что для победоносной войны против СССР было необходимо иметь более чем трехкратное превосходство в ракетно-ядерных средствах. Конгресс выделял запрашиваемые суммы в текущих ценах, но предприниматели тут же поднимали стоимость исходных компонентов и ожидаемого прироста стратегических средств нападения не происходило.
В эти же годы брежневский СССР не только уверенно пресекал попытки США нарушить ядерный паритет, но и многое сделал для победы, скажем, вьетнамских партизан над американской реактивной авиацией. А в СССР тем временем даже не снизили уровень жилищного строительства и бесплатного предоставления квартир трудящимся, как и мирные запуски в космос.
Версия о том, что СССР рухнул под бременем гонки вооружений, справедлива лишь с того момента, как Андропов перевел на хозрасчет советские министерства, сведя тем самым до нуля роль Госплана, то есть централизма и пропорциональности в экономике. Поэтому в современной РФ, как и во всех нормальных рыночных странах, на любое увеличение бюджетных расходов российские бизнесмены будут отвечать ростом цен, то есть инфляцией.
Если честно искать продуктивный путь, на котором РФ была бы способна поддерживать стратегический паритет с НАТО, следовательно, избежать третьей мировой, то необходима централизация всех отраслей и производств – скорее всего в союзе с КНР, СРВ и КНДР.
В.Подгузов. ("Военно-промышленный курьер")
https://www.vpk-news.ru/articles/51176 – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5126583.html
Шариковы тупые.
На фото боевой самолёт подаренный рядовым колхозником что НЕВОЗМОЖНО при плановой экономике ибо где колхозник столько НАВОРОВАЛ.
При плане он не может иметь излишков.
Они принадлежат ГОСУДАРСТВУ.
Потому при Сталине всё было немножечко не так как нам втирают.
Цвел махровый КАПИТАЛИЗМ.
И солдату платили за подбитый танк и воевали ЗА ДЕНЬГИ.
итд итп