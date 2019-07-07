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Стариков объяснил, зачем комитет ПА ОБСЕ обвинил Россию в срыве ДРСМД

16:12. 7 июля 2019 Просмотров - 112 Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ПолитРоссия @ Марина Гончарова

США и их союзники пытаются в информационном пространстве возложить ответственность за срыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на Россию, для того чтобы сохранить лицо перед своими собственными избирателями. Так прокомментировал политолог Николай Стариков внесение в текст резолюции Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ пункта о возможной ответственности РФ за нарушение договора.

Напомним, комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию по ДРСМД поправку, которая перекладывает ответственность за приостановку договора на РФ. Рассматривать резолюцию комитет начал в пятницу, 5 июля. Сегодня он поддержал поправку, внесённую членами делегации США и несколькими парламентариями из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии.

В первоначальной версии документа отмечалось, что ассамблея сожалеет о том, что стороны приостановили свое участие в ДРСМД.  Поправка корректирует формулировку и перекладывает ответственность за приостановку ДРСМД на Москву. Член палаты представителей конгресса США Ричард Хадсон, представляя поправку, подчеркнул, что «ДРСМД подрывается системным и намеренным нарушением условий договора Россией».

В беседе с журналистом издания «ПолитРоссия» общественный деятель, политолог, писатель Николай Стариков объяснил цель поправки.

«России эта поправка ничем не грозит. Перед нами корректировка, что называется, на информационную войну. США и их союзники вслед за Вашингтоном говорили, что причина разрыва американцами договора –  это якобы нарушение, которое осуществляет Москва. В этом смысле Вашингтон и европейцы последовательны. Ну а по сути, они просто обязаны переложить в информационном пространстве ответственность на другую сторону, для того чтобы сохранить лицо перед своими собственными избирателями», – сказал эксперт.

Стариков напомнил, что такая же политика ведется и в торговой войне с Китаем.

«Ведь точно также они поступают и в торговой войне, где ответственность за введение пошлин Трамп и его команда возложили на Китай, хотя совершенно очевидно, что инициатором разрушения сегодняшней мировой экономики и тех правил, по которым она функционирует, является именно Вашингтон», – заключил политолог.

Ранее «ПолитРоссия» писала о том, что совет «НАТО – Россия» не принес прорыва по ДРСМД.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105420

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