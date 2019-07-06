«Летающая лаборатория» под управлением Конюхова достигла Крыма (ФОТО)

Российский путешественник Фёдор Конюхов на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, достиг Крыма, сообщили РИА Новости в штабе организации полета.

Конюхов и глава федерации планерного спорта России Сергей Рябчинский вылетели с аэродрома «Северка» (Московская область) утром в пятницу. Конечная точка маршрута — Евпатория. При этом полет пришлось временно прервать из-за окончания светового дня, поэтому команда остановилась на ночёвку в Темрюке. Полет в Крым был возобновлён в субботу.

«Самолет находится в воздушном пространстве Крыма. Они пересекли Керченский пролив и находятся в Крыму. По маршруту следования будет совершена посадка рядом с посёлком Коктебель на горе Клементьева. Полет проходит в штатном режиме», — сказал собеседник агентства.

По его словам, конечной точкой маршрута станет крымский город-курорт Евпатория.

Самолет «Летающая Лаборатория» оборудован гибкими солнечными модулями отечественного производства и системами накопления энергии. Задача полета — провести испытания работы солнечных модулей на разных высотах, под разным углом к солнцу и в различных географических широтах. Размах крыла самолета — 25 метров, вес — 900 килограммов. Маршрут полета включал в себя: Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Евпатория.

Коктебель — поселок городского типа на юго-востоке Крыма. Входит в городской округ Феодосия. Поселок расположен на берегу Коктебельского залива, у подножия вулканического массива Карадаг.

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