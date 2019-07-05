Введение в гипотезу о Гиперборее

От Гипербореи до наших дней мало что могло в принципе сохраниться. В древности всё строительство было деревянным. Одежда – перьевой и меховой. Похоронный обряд – сжигание. Как сейчас в Индии. Что сейчас осталось от Махатмы Ганди, Неру и Индиры Ганди? Так и тогда. Осталась только память – мифологическая, ландшафтная, материальная: лабиринты, петроглифы, знаки…

Спасаясь от всемирного природного катаклизма, уцелевшие её обитатели расселились по разным местам Земли, образовав различные страны, народы, языки. В ранних редакциях мифов некоторых народов мира об одной из таких стран говорилось как о стране Золотого Века человечества, как о Райской Земле. Эллины называли эту страну Гиперборей, то есть «расположенную за северным ветром Бореем.

Произошел геофизический катаклизм, известный под емким словом "потоп". Причина его носила космический характер. Или что-то произошло в Солнечной системе, или в Галактике… Мифы свидетельствуют, что на небе зажглись семь солнц. Может быть Солнечная система влетела в какое-то звездное скопление…



Впрочем, существуют десятки объяснений. И все они достаточно убедительны.



Например, Ломоносов считал: сместилась земная ось, Эйнштейн – что был возможен "кувырок" из-за роста полярных ледяных "шапок".



Возможно, мимо Земли пролетело какое-то горячее тело, потому что все мифы описывают пожары и кипение моря. Так сибирские народы описывают потоп. У хантов и у манси, и у нивхов сахалинских, у нанайцев на Амуре есть похожие мифы о потопе.



И все они обязательно связаны с каким-то огнем. Потом наступило похолодание – глобальное изменение климата – гибель почти всего живого. Объяснений много, но факт налицо. Был такой катаклизм.

В результате ПраГиперборея распалась. Часть ее погрузилась на дно океана. Остался архипелаг, потом острова. Академик Алексей Федорович Трешников считает, что еще 10.000 лет назад хребты Ломоносова и Менделеева возвышались над поверхностью Ледовитого океана. И льдов не было, и море было теплым. Везде находят следы жизни людей – и в Ленинградской области, и в Якутии, и на Новой Земле… И в генетической памяти перелетных птиц заложено: раз за разом они возвращаются на родину предков.

Что произошло с людьми? Единая этнолингвистическая общность распалась.

Что касается китайцев, индейцев, они ушли раньше. Но тем не менее что-то общее с остальными потомками гиперборейцев у них осталось – и в языке, и в культуре. Затем началось расчленение индоевропейской общности. По мере того, как расходились составляющие ее народы, стали возникать собственные языки, культура, обычаи. Все это поддается объяснению. Мы знаем, что в Дагестане два соседних аула не понимают друг друга, хотя ясно, что они имеют общие корни и общий язык. Настолько все быстро меняется.

Но, если взять последствия последнего катаклизма, возникла группа индийская и иранская. Возник блок, связывающий современные германские, тюркские и славянские народы. Блок, связанный с будущими эллинами. Каждый из них ждала своя судьба. Они начали мигрировать с севера на юг. Причем миграция занимала долгие годы, когда и могла произойти культурная деградация.

Мы знаем, что индоиранцы составляли единую общность с едиными богами, а потом стали непримиримыми врагами, что видно по их мифологии. Потому что иранские боги – это демоны для индийцев, и наоборот – индийские боги – деви стали дэвами, страшными, кровожадными оборотнями для иранцев. Так вот, в III тысячелетии до н.э. индийцы появились в Индостане, а иранцы – в Иранском нагорье. То есть с Х тысячелетия по III век они где-то мигрировали. Постепенно. Были перевалочные пункты. Одним из них, я считаю, стал Аркаим – перевалочный пункт миграции индоевропейцев с севера на юг. Там они закрепились на тысячу лет. Потом с востока пришли в движение тюрки, сожгли город, уничтожили.

Возьмем Средиземноморье. Египтяне появились там 3,5 тысячи лет до новой эры. А пришли они туда с полярным календарем. С таким же полярным календарем пришли 2500 тысячи лет до н. э. на Средиземное море этруски (у египтян было пять "темных дня" в году, у этрусков – целых два месяца).



Затем там появились эллины – 2000 лет до н.э. – тоже с полярным календарем в 350 солнечных дней (по этим цифрам, кстати, нетрудно рассчитать, где обитали прапредки этих народов, когда создавался их полярный календарь).



Причем, пришли деградированными полностью. Вспомните богатство Одиссея: козы да посуда. Да поэзия и философия, заимствованная на Востоке. О чем, кстати, не любят говорить.



Поэтому "гиперборейское" III тысячелетие до нашей эры мы можем считать началом истории в осознанном ее понимании. И эта история непосредственным образом связана с Севером".

Один из крупнейших представителей сравнительного языкознания и сравнительной мифологии Макс Мюллер (1823 – 1900) не без оснований полагал, что в период, предшествовавший образованию современных этносов, каждое слово в первоначальном арийском языке было мифом, каждое имя – образом, каждое существительное – определенным лицом и каждый предлог – маленькой драмой.



По этой причине многие языческие Боги – индийские, иранские, греческие, германские, славянские и прочие – не что иное, как результат персонификации поэтических обозначений (имен), неожиданных даже для тех, кто их придумал.



Интересно взглянуть под данным углом зрения на скупые сведения древних историков, связанные с преданиями о Гиперборее. Естественно, что в Ведах, Авесте, Библии и других древних книгах не содержится упоминаний ни о Гиперборее, ни о гиперборейцах, поскольку это вообще не автохтонные наименования. Дословно этноним гиперборейцы означает "те, кто живет за Бореем (Северным ветром)", или просто – "те, кто живет на Севере".



В древнерусской географии также было принято разделение мира по ветрам, и территория современной России обозначалась соответственно по направлению северного ветра. "Благословил есть праотец наш Ной, – сказано в "Мазуринском летописце", – прадеда нашего Иафета частию земли западного всего и северного и полунощного ветров".

О гиперборейцах писали многие античные авторы. Одни подвергали сомнению само существование гиперборейцев ввиду отсутствия достоверных фактов. Так, отец истории Геродот, хотя и четко помещает их на крайнем Севере на берегах "последнего моря", опасается домысливать что-либо к известным ему фактам, связанным с регулярным принесением даров в храм Аполлона на острове Делос посланцами гиперборейцев.



Напротив, другой гигант античности Плиний Старший пишет о гиперборейцах, как о реальном древнем народе, живущем у Полярного круга, имеющем древние традиции и генетически связанном с эллинами, а также с культурой и религией всего античного мира – через культ Аполлона.

Плиний Старший – один из самых беспристрастных ученых – старался излагать только бесспорные факты, воздерживаясь от каких-либо комментариев.



Вот что дословно сообщал он в "Естественной истории" (IV, 26): "За этими [Рипейскими] горами, по ту сторону Аквилона [Северный ветер - синоним Борея. - В.Д.], счастливый народ (если можно этому верить), который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил.



Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается (как о том думали бы несведущие) от весеннего равноденствия до осеннего, светила там восходят только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходят только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра.



Домами для этих жителей являются рощи, леса; культ Богов справляется отдельными людьми и всем обществом; там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. После вкушения пищи и легких наслаждений старости с какой-нибудь скалы они бросаются в море. Это – самый счастливый род погребения… Нельзя сомневаться в существовании этого народа" .

Даже из этого небольшого отрывка из "Естественной истории" нетрудно составить ясное представление о Гиперборее. Первое – и это самое главное, – она размещалась там, где Солнце может не заходить по нескольку месяцев.



Другими словами, речь может идти только о приполярных областях, тех, что в русском фольклоре именовались Подсолнечным царством.



Другое важное обстоятельство: климат на Севере Евразии во времена расцвета Гипербореи был совсем другим. Новейшие комплексные исследования, проведенные на севере Шотландии по международной программе, показали, что 4 тысячи лет назад (это – стык III и II тысячелетий до новой эры) климат на данной широте был сравним с нынешним климатом Средиземноморья.



Еще ранее российскими океанографами и палеонтологами было установлено, что в XXX – XVI тысячелетии до н.э. климат Арктики был достаточно мягким, а Северный Ледовитый океан был теплым, несмотря на присутствие ледников на континенте.



Примерно к таким же выводам и хронологическим рамкам пришли американские и канадские ученые. По их мнению, во время Висконсинского оледенения в центре Северного Ледовитого океана существовала зона умеренного климата, благоприятная для такой флоры и фауны, которые не могли существовать на приполярных и заполярных территориях Северной Америки.

Косвенным свидетельством в пользу существования в северных широтах древней высокоразвитой цивилизации могут служить находящиеся повсюду мощные каменные сооружения и другие мегалитические памятники. При зарождении археологии как науки им придавалось исключительно важное значение в понимании далекого прошлого человечества.



Так, в северной Шотландии, на Шетландских и Оркнейских островах хорошо известны развалины могучих доисторических башен-крепостей, воздвигнутых задолго до римских и тем более норманских завоеваний. Функционально эти башни больше всего напоминают такие же каменные сооружения на Северном Кавказе.



А то, что расположены они на самой северной оконечности Британских островов и сориентированы на отражение возможной атаки с Севера, невольно наводит на мысль на их сопряженность с Прародиной цивилизации – Гипербореей. Остатки подобных сооружений обнаружены и на Кольском полуострове.

Несомненно также, что в те далекие времена эллины были близки гиперборейцам и по обычаям и по языку – об этом прямо пишет Диодор Сицилийский (П, 47).



Судя по всему, два родственных народа жили когда-то вместе в северных широтах. Затем некоторые обстоятельства (о них речь пойдет ниже)заставили предков эллинов мигрировать на стыке II и I тысячелетий до н.э., вытесняя и поглощая таких же пришлых (но примерно на тысячелетие раньше) завоевателей – создателей эгейской и минойской культуры, строителей величественных каменных сооружений и лабиринтов.



Трудно, разумеется, если придерживаться научного подхода, и далее детализировать сведения по той стране, которая уже во времена Геродота была объектом легенд.



Но именно научный подход и позволяет найти некоторые зацепки и провести ряд аналогий. Так, известна карта Герхарда Меркатора (1512 – 1594) – одного из самых известных картографов всех времен, опиравшегося на какие-то древние знания, на которой Гиперборея изображена как огромный арктический материк, окружающий Северный полюс и с высокой горой (Меру?) посередине.



С другой стороны, древние авторы и, в частности, Страбон в своей знаменитой "Географии", пишут об окраинной северной территории, полярной оконечности Земли, именуемой Туле (Тула). Туле как раз и занимает то место, где по расчетам должны быть Гиперборея или Арктида (точнее Туле – одна из оконечностей Арктиды).

У Страбона, который опирался на недошедшие до нас тексты предшественников, нет каких-либо подробностей относительно Туле, кроме того, что он (остров) расположен в шести днях плавания на север от Британии и что море там и вся окружающая среда студнеобразные, напоминают тело одной из разновидностей медуз, по-древнегречески называемой "морское легкое".



Если точно следовать тексту Страбона, то в использованном им, но впоследствии утраченном описании плавания Пифея (он, собственно, и посетил таинственную землю, где летом солнце не садится за горизонт по нескольку месяцев и столько же продолжается зимняя ночь), приводимые подробности поддаются лишь гипотетической расшифровке.



В окрестностях Туле "нет более воздуха, а некое вещество, сгустившееся из всех этих элементов, похожее на морское легкое; в нем, говорит Пифей, висят земля, море и все элементы, и это вещество является как бы связью целого: по нему невозможно ни пройти, ни проплыть на корабле". По эзотерическому преданию, столицей легендарной страны Туле был Город Солнца – Гелиополь.



Именно с тех пор священное название, превращенное в своего рода символ, начало свое победное шествие по всему миру. Сам топоним греческого происхождения, но он калькирует исконно-автохтонные названия. Одна из религиозных столиц Древнего Египта известна под названием Гелиополя.



Развалины таких же "гелиополев" – городов-святилищ Солнца разбросаны по всему американскому континенту – от Мексики и Гватемалы до Боливии и Перу. Впоследствии имя Города Солнца как символ достойной и счастливой жизни перекочевал в тайные учения и утопические доктрины – наиболее известной из них явилась знаменитая книга Томмазо Кампанеллы.

Если других фактов не сохранилось, а материальные памятники либо не распознаны, либо скрыты под арктическим льдом, – остается прибегнуть к испытанному средству – реконструкции смысла.



Ибо язык как хранитель мысли и знаний исчезнувших поколений такой же надежный памятник, как каменные мегалиты – дольмены, менгиры и кромлехи.



Нужно только научиться читать скрытый в них смысл. Калькой древнего арктического материка Туле (Тула) является название старинного русского города Тула. Конечно, вряд ли русский город Тула имеет прямое отношение (по принадлежности) к древней Гиперборее (Туле).



Однако налицо, если так можно выразиться, довольно очевидное, хотя и косвенное свидетельство: народ, связанный с Гипербореей (Туле), возможно, пришел или был вынужден бежать из легендарной страны, народ, в чьем языке слово "тула" означало нечто скрытое и заветное – он-то и дал наименование тому месту, где впоследствии возник современный город Тула (дословно – "потаенное место").

Именно такой смысл имеет, согласно Словарю Владимира Даля, понятие "тула". Это – "скрытое, недоступное место" – "затулье", "притулье" ("тулить" – укрывать, скрывать, прятать и т.п.).



Есть и другие русские слова с этим корнем: "туло, туловище" – тело без головы, рук и ног; "туло" – колчан в виде трубки, где хранятся стрелы (отсюда – "втулка").



Производными от той же корневой основы в русском языке являются слова: "тыл" – затылок и вообще – задняя часть чего-либо, "тло" – основание, дно (в современном языке сохранилось устойчивое словосочетание "до тла"); "тлеть" – гнить или чуть заметно гореть и т.д.

Как видим, имя города Тула имеет богатейшее смысловое содержание.



Топонимы с корнем "тул" вообще имеют чрезвычайное распространение: города Тулон и Тулуза во Франции, Тульча – в Румынии, Тульчин – на Украине, Тулымский камень (хребет) – на Северном Урале, река в Мурманской области – Тулома, озеро в Карелии – Тулос. И так далее – вплоть до самоназвания одного из дравидских народов в Индии – тулу.



На американском континенте также известен город Тула – древняя столица доколумбова государства тольтеков (на территории современной Мексики), просуществовавшая до 12 века н.э.



Предположение о лексической и смысловой сопряженности этнонима тольтеков и названия их главного города с легендарной приполярной территории Туле было высказано еще Рене Геноном в его знаменитом эссе "Атлантида и Гиперборея".



Тольтекская Тула с ее реставрированными памятниками (включая знаменитую пирамиду Кецалькоатля) – один из известнейших архитектурно-археологических комплексов Нового Света.



Однако в данном случае нас интересует этимология тольтекского названия города: восходит ли оно к запредельно-древним временам, когда прапредки индейских племен вычленились из общей этнолингвистической массы и начали свое миграционное шествие по американскому континенту, покинув общую прародину всех народов мира (предположительно не ранее 40 тысяч лет до н.э.); принадлежит ли оно исчезнувшему народу, прибывшему с одного из погибших гипотетических материков или архипелагов Атлантиды или Арктиды; 3) является ли автохтонным – с учетом того, что сама культура тольтеков была кратковременной (в пределах трех столетий) и сравнительно поздней.

Но если даже остановиться на последнем возможном объяснении, – нельзя отрицать, что сами тольтеки возникли не на пустом месте и не вдруг – у них были предки и прапредки, в словарном запасе которых непременно были слова с корневой основой "тул[а]", лежащей, кстати, в фундаменте самого этнонима "тольтеки".



Кроме того, на месте разрушенной столицы государства тольтеков ранее существовал легендарный город индейцев науа – Толлан (или Тольян), чье название созвучно лексеме "тул". И эту цепочку поколений, тянущуюся вглубь веков, опять-таки можно проследить до 40-го тысячелетия до н.э., то есть до начала распада единой этнолингвистической общности всех народов и языков мира.

Несмотря на скудные сведения историков, античный мир располагал обширными представлениями и немаловажными подробностями о жизни и нравах гиперборейцев.



Солнцебог Аполлон Гиперборейский – покровитель муз – вдохновил многих поэтов и писателей, дабы воспели они своих северных прапредков. И все потому, что корни давних и тесных связей с гиперборейцами уходят в древнейшую общность праиндоевропейской цивилизации, естественным образом связанную и с Полярным кругом, и с "краем земли" – северной береговой линией Евразии и древней материковой и островной культурой.

Именно здесь, как пишет Эсхил: "на краю земли", "в безлюдной пустыне диких скифов" – по приказу Зевса был прикован к скале непокорный Прометей, который, вопреки запрету, подарил людям огонь, открыл тайну движения звезд и светил, научил искусству сложения букв, земледелию и плаванию под парусами.



Но край, где томился терзаемый драконоподобным коршуном Прометей, покуда его не освободил Геракл, – не всегда был столь безлюдным и бесприютным. Все выглядело иначе, когда сюда, на край Ойкумены, к гиперборейцам приходил знаменитый герой древности – Персей, чтобы сразиться с Горгоной Медусой, завладеть ее несущей смерть головой.



За то и был он прозван "Гиперборейским", о чем в подробностях поведал Пиндар – величайший эпический поэт Эллады:

Но ни вплавь, ни впешь

Никто не вымерил дивного пути

К сходу гипербореев -

Лишь Персей,

Водитель народа,

Переступил порог их пиров,

Там стожертвенным приношением Богу закалывались ослы,

Там длящимся весельям и хвалебным словам

Радуется Аполлон,

И смеется на ослиную встающую спесь.

Не чуждается их нрава и Муза:

Хоры дев, звуки лир, свисты флейт

Мчатся повсюду,

Золотыми лаврами сплетены их волосы,

И благодушен их пир.

Ни болезни, ни губящая старость

Не вмешиваются в святой их род.

Без мук, без битв

Живут они, избежавшие

Давящей правды Немезиды.

Смелостью дыша,

Это в их счастливые сборища

Шагнул, предводимый Афиною,

Сын Данаи.

Он убил Горгону,

Он принес островитянам

Ту голову, пеструю змеиною гривой,

Каменную смерть.

И дивному вера есть, коль вершитель – Бог.

Не иначе – картина "золотого века": равные олимпийским Богам гиперборейцы не знают ни нужды, ни войн, ни внутренней вражды, ни болезней, ни смерти. Гиперборея – воистину родина Богов, героев и всего человечества.



О том же свидетельствует и вышеприведенный отрывок из Плиния Старшего. Вопрос о подвигах и приключениях Персея интересен не только своей географической привязанностью к гиперборейцам, но и заглубленностью в те пласты древнего мировоззрения, когда действовала совершенно иная по сравнению с классической система мифологических ориентиров.



Персей отправился на "край земли", в царство гиперборейцев как на прародину и самих эллинов, и Олимпийских Богов. Там, на Крайнем Севере, обитали потомки титанов первого поколения Богов, названных в 37-м Орфическом гимне "истоком и началом всего, что смерти подвластно", но побежденных все же Олимпийцами в жестокой борьбе.



Там, видимо, и произошла Титаномахия – битва Богов и Титанов – ближайших потомков одной и той же матери Земли-Геи и одного и того же отца Неба-Урана.



В действительности же Титаномахия отразила в мифологической форме распад праэтноса и столкновение двух тотемных структур – старой и новой, одна из которых, возможно, потерпев, поражение, вынуждена была мигрировать на Юг, оставив, однако, потомкам выгодную для себя версию происходивших событий.

Не вдаваясь в перипетии древней войны (ее точные подробности все равно не известны), отметим, что титаны и их окружение были изничтожены дважды: первый раз – физически, второй раз – морально. На них была наложена Каинова печать сатанинского племени, им были приписаны все мыслимые и немыслимые грехи.



Так, впрочем, было всегда, когда одна религия приходила на смену другой: прежние кумиры в прямом смысле уничтожались, на былые верования накладывалось табу, а все, что с ними было связано, извращалось и изгаживалось. Именно так произошло при распаде индоиранской общности.



Первоначально у древних индийцев и иранцев были общие Боги. После разделения религий и культур одни и те же Боги стали восприниматься с противоположными знаками народами, перешедшими во враждебные отношения друг к другу.



В индоиранской мифологии существовало разделение мира демонов и Богов на дэвов и асуров.



Но если в индийской традиции деви – синоним Божества, то в иранской интерпретации (а в дальнейшем и у других народов, оказавшихся в орбите персидской культуры) дэвы – злобные, кровожадные оборотни, главные враги рода людского.



Примерно тот же смысл вкладывают индийцы в понятие асуров; зато у древних иранцев ахуры – божественные существа, боровшиеся за упорядочение мира и общества против сил хаоса, зла и тьмы, а Ахурамазда – верховное Божество зороастрийского пантеона. По такой же примерно схеме развивались события при cтановлении олимпийской мифологии.



Среди эллинов были распространены три концепции сотворения мира: 1) пеласгийская 2) орфическая, обе развивавшие общеиндоарийские представления о космическом яйце как первоколыбели Богов и людей, и 3) олимпийская, превратившаяся в официозную религию и идеологию после вторжения эллинов на Балканы.

По олимпийской традиции первоначально существовало четыре поколения Божеств.



Второе и третье поочередно свергали своих предшественников. Согласно Гесиоду, прародителями всего живого считались Гея-Земля и Уран-Небо.



От их брака народились чудовища – сторукие великаны гекатонхейры, одноглазые циклопы, а также титаны и титаниды. Титаны во главе с Кроном (Хроносом) восстали против отца Урана, свергли его после оскопления и стали править миром. Но не вечно. От брака Крона – владыки мира – с сестрой-титанидой Реей родилось пятеро детей. Дабы не допустить своего свержения, отец тотчас же их проглатывал, пока очередь не дошла до последнего – Зевса.



Мать-Рея подменила ребенка камнем, а сына надежно спрятала и вырастила. Возмужав, Зевс освободил из утробы отца своих братьев и сестер и вместе с ними объявил десятилетнюю войну всем титанам. Победа досталась Зевсу, титаны во главе с Кроном были низвергнуты, а миром стал править Зевс и его соратники: братья Посейдон и Плутон, сестра Деметра и супруга Гера.



В дальнейшем в число Олимпийских Богов были включены дети Зевса от разных жен: Гефест, Гермес, Аполлон, Артемида, Афина, Арес, Дионис, Афродита.



Относительно происхожденя последней имеется иная, более древняя версия: Афродита – не дочь, а, скорее, тетка Зевса. Она появилась на свет еще до рождения будущего владыки Олимпа: плоть оскопленного Урана упала в море, образовав пену, из нее-то и возникла Пенорожденная Богиня.

Спрашивается: какое отношение все это имеет к русскому мировоззрению? А вот какое: подавляющее большинство упомянутых событий, описанных в классической Теогонии, происходило не на Балканах – территории древней и современной Греции, а в местах расселения той части индоевропейской этнической общности, которая впоследствии непосредственно разделилась на прапредков эллинов и прапредков славян.



Находился этот этнический котел народов в северных широтах Евразии, то есть главным образом на территориях современной России, именуемых в древности Гипербореей. Греки и русские – народы, близкие по генетическим корням и духовному мироощущению; неспроста впоследствии они вновь духовно объединились в православии.

Вообще же вопрос о титанах достаточно запутан и относится к числу "темных". Расхождения по поводу их генезиса существовали уже между Гомером и Гесиодом.



По Гесиоду, как уже отмечалось, отец двенадцати титанов и титанид – это Уран-Небо, а мать – Гея-Земля. В дальнейшем титанами именовались и дети первого поколения, например, Прометей – сын Япета (Иапета) и Климены. У Гомера титаны – дети не Урана и Геи, а Океана и Тефиды – родоначальников всего живущего.



(Между прочим, то, что наименование "титаны" образовано от имени матери – Тефиды (Титии), свидетельствует о матриархальности отношений, доминировавших во времена их владычества. Напротив, с воцарением Олимпийцев утвердились отношения патриархальные.) Аполлодор в "Мифологической библиотеке" придерживается версии Гесиода.



Впоследствии их точка зрения и была канонизирована, хотя уже многие античные авторы – и в их числе знаменитый философ Гераклит Эфесский – выражали глубокие сомнения в компетенции Гесиода. Это подтверждают и некоторые, как принято выражаться, независимые источники.

Сохранились свидетельства так называемых Сивиллиных книг, некогда обширных мифологических источников древнейшего происхождения. Первоначально Кумская Сивилла принесла последнему царю Древнего Рима Тарквинию Гордому девять священных книг, и уже тогда шесть из них были сожжены.



Оставшиеся не раз переписывались, сокращались, пока их окончательно не уничтожили варвары после захвата Рима. Тем не менее некоторые отрывки уцелели, среди них – касающиеся происхождения титанов.



Иногда утверждают: перед нами не подлинник, а позднейший пересказ. Ну и что! Ничуть не меркнет заслуга нередко безымянных авторов, сумевших донести до нас голос подлинника, в том или ином виде бывшего у кого-то перед глазами. Ценность первоначальных свидетельств не снижается, оттого что они передаются от поколения к поколению.

В III Сивиллиной книге излагается версия, отличная от общепринятой: титаны вовсе не были Первобогами, а представляли десятое поколение, жившее после потопа (какого по счету потопа – не говорится).



Самое интересное, что Титан в Сивиллиной книге – имя собственное: "И владычествовали тогда Крон, Титан и Япет, названные превосходнейшими детьми Геи (Земли) и Урана (Неба), по причине того, что они были лучшими земными людьми.



Вся земля была разделена между ними на три части и каждый владычествовал в своей части бесспорно, ибо отец наложил на них клятву, а дележ был справедливый.



Но когда старому отцу пришел конец и он умер, тогда клятва была нарушена постыдным образом, и сыновья заспорили о царском достоинстве и владычестве над всеми людьми. Воевали же (преимущественно) Крон и Титан".



Далее подробно рассказывается о перипетиях этой борьбы.

Поражает обыденность и приземленность данной версии: титаны и будущие Олимпийцы оказываются простыми людьми (Зевс, кстати, прозывается Дисом и признается таким же смертным, как все люди, Боги и полубоги). Любопытна интерпретация и самого образа Титана: первоначально это брат-соперник Крона и Япета (в Сивиллиной книге – вопреки Гесиоду и Аполлодору – они не называются титанами; зато таковыми именуются 60 сыновей первородителя).

Имеются веские основания предполагать, что Титан – вообще не имя, а прозвище. Исходя из значения древнегреческого слова и близких ему по смыслу слов, "титан" означает: "простирающий руку", "стремящийся", "мыслитель", "властелин", "питатель" ("властелин" уместно признать основным смыслом).



Точно так же Прометей – сын Япета (Ипета) – не имя собственное, а прозвище: "провидец", "промыслитель", "прозорливец", "ведун" (от слов: "ведать, "проведать"), то есть из одного ряда с русскими словами: "ведьма" (ж. род), "волхв" (м. род). Крон также в известном смысле прозвище: имена Крон[ос] и Хронос тождественны, а Хронос означает Время.



Косвенно это подтверждает и один из фундаментальных памятников мировой историографии – "История Армении" (V в. н.э.). Ее автор – выдающийся сын армянского народа Мовсес Хоренаци также опирался на III Сивиллину книгу, но другую ее редакцию, где вместо Крона-Хроноса фигурирует его персидский эквивалент Зрван (Зерван).



В древнеиранской мифологии Зрван – Время, являющееся первоначальной мировой субстанцией; отсюда – зерванизм (зрванизм) – самобытная философская концепция, оказавшая непосредственное влияние на зороастризм, маздеизм, иудаизм, гностицизм, каббалистику, а в манихействе Зрван и вовсе является Верховным Богом.

Вообще же имя древнегреческого Первобога-титана Крона родственно таким русским словам, как "крона" (дерева) или "корона" (от лат. corona – венок). [Ну да, в русском языке части дерева имеют единый корень -кр- ( кор ень, кор а, кр она), но, оказывается, -крона- пришла в Россию из немецкого, а туда – из вышеупомянутой латыни.



Вот только этимология латинского слова полна противоречий.



"De l’indo-européen commun *(s)ker [1] (« tourner ») qui donne aussi curvus (« courbe »), cortina (« vase rond »), circa (« autour »), etc. Comparez avec κορώνη, korônê (« objet recourbé ») en grec ancien."



„Индоевропейский общий корень * (s) ker [1] («крутить»), которые также дал curvus («кривой»), curtain («круглая ваза»), circa («вокруг») и т. Д. Сравните с κορώνη, korônê («объект искривлённый») в древнегреческом.”



Это вообще замечательно! Смотрите, как ничтоже сумнящеся в европейских языках нахально соседствуют согласные -б- и -в-, т.е. латинские -В- и -V-. И ведь это их нисколько не смущает, что такие разные в латинском написании символы по сути отражают ту путаницу, которую допустили переписчики-создатели латыни, спутав русские графемы Б и В!



Соседствуют слова с одним и тем же значением CUR V US и COUR B E!!! Будто и нет русского слова -кри в ой-…



И почему это слово -крона- произошло от слов -крутить-, -кривой-??? В природе вообще нет прямых линий, кроме воображаемого горизонта – тогда всё что угодно можно свести к кривизне. Да и кроны деревьев разными бывают…



И, вообще-то, в Германию (Европу) арии пришли с востока, а в Индию – с севера.



И не было у них, если верить г. Max Vasmer, такого кор ня: - кр -. Не у кр ывали ничего наши предки, не со хр аняли, хор омов у них не было, ни кар манов. И кр она дерева как у кр ытие тоже отсутствовала. - Прим. ss69100.]



Поэтому изначальный смысл самого имени Крон можно реконструировать как: "верховник", "венценосец". Одновременно в русском языке прижился и вторичный смысл имени Крона – Хронос-Время. Имя Крона, олицетворяющее им онтологическое и историософское значение времени, сохранилось и в современном слове "хроника".



Древнее русифицированное его звучание – "кроника", где корневая основа "крон" наличествует в первозданном виде.



Термин "кроника" в различных ее вокализациях был достаточно широко распространен в старинной книжной литературе, где выступал синонимом слова "летопись", обозначая исторические своды – в особенности иноязычные и переводные.



Из общего корневого гнезда проистекают и другие исконно русские слова: глагол "кроить" и существительное "край", восходящее к тому же к авестийскому karаna – "край", "сторона" (см.: Словарь М.Фасмера).

Несмотря на олимпийский переворот, Крон продолжал почитаться практически во всех странах древнего мира – от Египта до территорий, заселенных славянами, ибо, по мнению древних – свидетельствует Плутарх, – "все произошло от Крона и Афродиты", то есть – от всепоглощающего времени и всепобеждающей любви.



Древние считали его еще и Богом холода и зимы – еще одно указание на полярную прародину. Некоторые авторы прямо называют Крона гиперборейским Божеством, владыкой Полюса и полярных стран. Неспроста ведь в отдельных античных источниках современная акватория Ледовитого океана именовалась Кронидским морем. Латинским эквивалентом Бога Крона был Сатурн.

Именно под этим именем он упоминается как Божество славян в книге арабского путешественника Аль-Массуди. В X веке, еще до введения христианства на Руси, он посетил нынешние российские территории, путешествуя по Хазарии и Волжской Булгарии. В одном из славянских Храмов на Черной горе, рассказывает Аль-Массуди в книге "Золотые луга", стоял идол, представлявший Сатурна в образе старца с палкою в руках, ею он разгребал могильные кости смертных; под правою ногой были изображены разного рода муравьи, а под левою вороны и другие подобные птицы.

Ясно, что упомянутое славянское Божество Времени и Смерти имело свое собственное имя – в прошлом веке его пытались реконструировать известные европейские мифологи. Со ссылкой на чешские хроники считали, что имя его Ситоврат, созвучное Сатурну и означающее Солнцеворот (или, возможно также, Врата Солнца). Со ссылкой на средневековые латинские словари считали,Крона, а также названию одной из разновидностей сокола – "кречета". Подобной точки зрения придерживался Якоб Гримм, проделавший скрупулезный лингвистический анализ данного теонима. В конечном счете родственными имени Крът(Крон) признаются слова с корнем "крес" – ("огонь") и "крад-крак", включая название древнего польского города Краков.

От себя добавим, не менее созвучен имени Крът и топоним Крит – название средиземноморского острова, очага эгейской цивилизации.



Для имени Зевс – низвергателя Крона и других титанов – тоже нетрудно подыскать аналоги в русском языке. Это слово "зев", и "зов", и сопряженные с ними единоосновные глаголы "зиять", "звать", "зевать".



Последний, по Далю, помимо общераспространенного смысла, означал также: "кричать", "орать", "реветь". "Зев – рев" – вот, вероятнее всего, та смысловая "вилка", которая нашла свое отражение в имени Олимпийского Громовержца…

В.Н. Дёмин



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