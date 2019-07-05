САМОЕ ВРЕМЯ ЗАГОТАВЛИВАТЬ ИВАН-ЧАЙ

Как приготовить Иван-чай?

Хочу поделиться рецептом приготовления вкуснейшего и очень полезного чая из кипрея, или, как его называют, иван-чая. Это растение хорошо вам знакомо, так как растет везде, даже рядом с моим домом в Москве.

Ивай-чай является единственным во всех смыслах естественным чаем!

Но сначала немного истории.

Иван-чай — известен на Руси более десяти веков. Этот напиток упоминается в древних русских рукописях, его пили еще во времена строительства Москвы, его знала и любила Европа. В XIX веке иван-чай активно экспортировался в Великобританию. Но, зато на родине в XIX веке российский рынок заполонил индийский чай и целебный национальный напиток был незаслуженно забыт. А ведь этот исконно-русский ароматный, чуть терпкий напиток не только вкусен, но и очень полезен для всего организма.

Какими же волшебно-целебными свойствами обладает иван чай?

Уникальность русского чая состоит в том, что он не содержит кофеин, в отличие от известных азиатских чаев. Все знают о вреде этого веществадля сердечников, гипертоников, людей с расстройствами нервной системы, пожилых. Иван-чай не содержит таких загрязнителей организма, как пуриновые кислоты и алкалоиды.

Заваренный русский чай сохраняет целебные свойства и аромат трое суток, а китайский, по словам его хозяев, на двадцатой минуте от начала заварки превращается в «яд змеи». В обычном восточном чае через некоторое время

после заваривания образуются соединения, мешающие синтезу полезных энзимов и витаминов в организме. Оказывается, этот недостаток можно исправить добавкой иван-чая, скомпоновав сухую заварку из двух частей,

состоящих на 2/3 из восточного и на 1/3 из русского чая.

Свойства иван-чая:

Вяжущее и противовоспалительное

Болеутоляющее и жаропонижающее

Успокоительное при стрессах, нервных нагрузках

Снимает пищевые, алкогольные отравления, отрезвляет

Ощелачивает, очищает кровь

Повышает иммунитет

Восстанавливает силы при истощении

При гипертонии, атеросклерозе и малокровии

При подагре и нарушении солевого обмена

Зарубцовывает язвы желудочно-кишечного тракта

При камнях в печени, почках и болезнях селезенки

При внутренних кровотечениях, болезненных менструациях

Укрепляет корни волос

Уменьшает интоксикацию при раке

Помогает избавиться от простатита и аденомы предстательной железы.

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Итак, как же его приготовить?

1. Идём собирать кипрей.

Приготовьте большой пакет.

Листья собираем крепкие, зелёные, сочные. Можно обрывать кипрей со стволами (всю верхнюю часть стебля) – но это варварский способ, к тому же он практически не экономит время, как показывает личный опыт. Всё равно листья приходится дома обрывать. Так что самый грамотный подход – срывать пару горстей листьев со ствола, можно ещё и горсть цветков. Тогда и Вы будете с чаем, и кипрей не страдает – он продолжает расти дальше; потеря нескольких листьев и цветков не так страшна. Зато в следующем году Вы сможете снова собирать чай на том же месте.

2. Придя домой, подготавливаем листья.

При необходимости их нужно вымытьи обсушить. Далее слегка подвялить.

А дальше есть два варианта: если хотите листовой чай, то листья остаются целыми, если рассыпной, то листья нужно мелко порезать.

3. Можно подготовленные цельные листья по несколько штук перетереть в руках, до образования сока, как бы катать колбаски-шарики, чтобы получилось нечто вроде комочка. Но это неудобно при заготовке большого количества чая. Поэтому я на деревянной доске несколько раз прокатываю по листьям деревянной скалкой, а затем нарезаю. Если это не сделать, листья не ферментируются.

4. Плотно укладываем: или в эмалированную кастрюлю и сверху накрываем влажной марлей и кладем гнет, или туго заворачиваем в льняное влажное полотенце. Если листья в кастрюле, их нужно ворошить, переворачивая верх и них, чтобы равномерно созревали.

5. Далее – самое важное. Ферментация чая.

От ферментации зависит, какой чай Вы получите – зелёный или чёрный.

Время ферментирования зависит от температуры окружающей среды. Чем жарче – тем все процессы идут быстрее. Заметьте – именно ферментация делает из зелёного чёрный чай: в печке, сколько бы Вы ни жарили листья, они не

превратятся в чёрный чай.

Зеленый чай: выдерживается 6-12-24 часов.

Черный чай: выдерживается 2-3-5 суток.

Здесь нужно смотреть, чтобы не забродил и периодически увлажнять ткань.

Чай должен стать тёмным, он будет вкусно пахнуть – тогда его пора сушить.

Мне больше нравится черный (он не похож на то, что продается в магазинах). У него янтарный цвет, приятный аромат и вкус, а зеленый ближе к травяному настою.

6.Сушка чая.

Зеленый чай высушивается естественным образом в тени.

Черный чай обязательно надо сушить активно – либо в печке, либо на солнце, либо на сковороде.

Солнце: расстелить тонким слоем на ткани и до готовности.

Духовка: нагреть духовку до 100 градусов и на полчаса-час, периодически смотреть, чтобы не подгорел и не пересох.

Сковорода: чай выложить на чугунную сковороду и на очень медленном огне "томить" в течении минут сорока. После сорока минут томления включаем

средний огонь и, постоянно помешивая деревянной лопаточкой, доводим лист до сухого состояния.

7.Когда иван-чай высохнет, остынет, его нужно уложить в стеклянную или жестяную посуду с плотными крышками.

8. А что же делать если забродил?

Если чай забродил (Вы это поймёте по запаху) – его также можно высушить и пить его, но он приобретает своеобразный вкус.

Я делаю листовой чай с цветами, в соотношении где-то 70 (лист) на 30 (цвет).

Усилить действие чая можно накладываем соответствующих заговоров во время перетирания листа, таким образом можно получить чай обережный, чай очищающий от лишних ненужных воздействий, чай любовный, чай на прибыль.

По этой же технологии можно заготовить чай из листьев земляники, листьев малины, листьев смородины. Но у меня что-то пока он не получается.

Добавлять в чай мяту, мелиссу, розовые лепестки, цветы жасмина, шиповник, мед.

Здесь открывается целое пространство для творческих импровизаций и поиска.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/samoe_vremja_zagotavlivat_ivan_chaj/2019-07-05-72049