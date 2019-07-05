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Парад в Вашингтоне

00:41. 5 июля 2019 Просмотров - 134 Нет комментариев Опубликовал:


Парад в Вашингтоне ко дню независимости США.
Несмотря на все усилия Трампа, провести полноценный военный парад ему не дали, в результате чего было принято решение ограничится демонстрацией БМП "Брэдли" и танков "Абрамс", причем БМП оказались ржавыми и без стволов. Пентагон заявил, что "какую технику попросили, такую и привезли".
Позднее обещают пролет F-35 под Вашингтоном, но в целом, совсем тухло. А разговоров то было, что Трамп горит идеей провести масштабный военный парад в Вашингтоне, чтобы подчеркнуть могущество американских вооруженных сил.






Полная запись парад с вертолетами в конце.

За нормальными военными парадами это в Китай, Россию, КНДР или на худой конец в Иран или Индию (у индийцев они хоть и бестолковые, но масштабные и веселые).

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5111649.html

Метки: Видео, парады, США

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