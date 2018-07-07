Военный парад в Венесуэле
01:57. 7 июля 2018 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Военный парад в Венесуэле 05.07.2018
В столице Венесуэлы Каракасе 5 июля 2018 года состоялся военный парад в честь 207-й годовщины со Дня Независимости страны. Венесуэльские военные представили на параде поступившие в последнее время на вооружение многочисленные образцы российской и китайской военной техники.
Председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосадо Кабельо заявил, что Каракас устроит Вашингтону «еще один Вьетнам», если власти США примут решение о вторжении в страну. Об этом сообщает газета El Tiempo. Ранее в СМИ появилась информация о том, что год назад президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения санкций против Венесуэлы, поинтересовался у своих советников о возможности военного вторжения на территорию Венесуэлы.
«Они даже не знают, как потом будут выбираться. Они будут глотать пыль, если попытаются ступить на нашу родину. Мы станем для них еще одним Вьетнамом, их кошмаром», — сказал Кабельо. При этом накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовыми к возможной агрессии США. Президент также добавил, что Трамп начал рассматривать военный сценарий в отношении Каракаса после того, как состоялся визит венесуэльской оппозиции в Вашингтон.
https://dambiev.livejournal.com/1234864.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com