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Стариков с юмором оценил решение Латвии не покидать ПАСЕ из-за России

15:40. 3 июля 2019 Просмотров - 126 Один комментарий Опубликовал:
Источник: ПолитРоссия

Латвия не планирует покидать ПАСЕ. Об этом заявила парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица.

Ранее в МИД Латвии звучали заявления, что страна в качестве протеста против восстановления права России голосовать в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) может выйти из нее. Однако решение властей переменчиво как погода и, как заявила представитель МИД Латвии, внешнеполитическое ведомство не планирует принимать поспешные и радикальные решения.

По её словам, есть два выхода из ситуации. Первый – это в качестве протеста покинуть ПАСЕ, а второй – остаться в ассамблее и высказывать свою позицию. Однако уход из ассамблеи перекроет возможность влиять на происходящее там, в том числе выбирать судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) или руководителей организации, говорит Калниня-Лукашевица.

Общественный деятель, писатель, политолог Николай Стариков в интервью журналистам «ПолитРоссии» с юмором прокомментировал заявление латвийской стороны и вспомнил исторический анекдот на эту тему.

«России абсолютно безразлично присутствие или отсутствие Латвии в ПАСЕ, также как и на географической карте мира. Это никак не скажется на России, если Латвия вдруг решит вступить  в состав какого-то другого государства, распадется на части, соединится с Эстонией или ещё что-нибудь»,  – отметил эксперт.

По словам писателя, в свое время подобный исторический анекдот произошел во время начала Первой мировой войны.

«Тогда Кайзер Вильгельм спросил своих военных по поводу вступления Румынии в войну. Что делать Германии? На это немецкие военные ответили Кайзеру, что им совершенно все равно. Если Румыния выступит на нашей стороне, сказали они, нам нужно 10 дивизий, чтобы удержать её от разгрома. Если она выступит против нас, то для ее разгрома нам потребуется те же самые 10 дивизий, поэтому: «Ваше величество нам совершенно все равно, на чьей стороне вступит в войну Румынию»», – сыронизировал эксперт.

Ранее «ПолитРоссия» писала о том, что Эстония и Латвия ввели пошлины на дешевое российской электричество.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105319

Метки: чит.клуб

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1008 788
    Женечка 3 июля 2019 в 17:00

    В. Пикуль «Честь имею» Москва, «Просвещение», 1992 год.
    Стр. 414 – 415
    «В генеральном штабе меня ждали, и, естественно, ждали моего доклада. Но мой доклад был чрезвычайно ********* (во как! слово lapidarium запикали).
    … Если румынский король выступит на стороне Германии, нашей России потребуется пятнадцать дивизий, чтобы разбить его армию. Если же румынский король примкнет к нам, то России потребуется пятнадцать дивизий, чтобы спасать румынию от разгрома ее немцами. В любом случае, мы ничего не выигрываем. В любом случае мы теряем лишь пятнадцать боевых дивизий.»

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