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Мы в ответе за чужие мысли. Алексей Орлов и Михаил Ять

09:36. 2 июля 2019 Просмотров - 116 Нет комментариев Опубликовал:

Как сделать мысль материальной.

Алексей Орлов и Михаил Ять

В редакцию Народного Славянского Радио пришла такая реплика:
“… что-то я не пойму…, если в наше время нет людей, которые могут сами создавать (себе) мысли, то почему мы должны за эти (чужие) мысли отвечать?”

Чтобы ответить на этот вопрос подробней, мы решили записать эту передачу…
Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CBQhzBjE5lI

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