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Преемник Путина. Валерий Пякин

20:40. 30 июня 2019 Просмотров - 188 Нет комментариев Опубликовал:

Откровенный саботаж и поиски преемника

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин комментирует поведение властных элит РФ за прошедший месяц.

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:

Преемник президента. Мистический роман о российской власти, Алексеев Сергей Трофимович

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/preemnik-putina-valeriy-pyakin

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