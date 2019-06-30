Преемник Путина. Валерий Пякин
Откровенный саботаж и поиски преемника
Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин комментирует поведение властных элит РФ за прошедший месяц.
Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:
Преемник президента. Мистический роман о российской власти, Алексеев Сергей Трофимович
============================================================================
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/preemnik-putina-valeriy-pyakin