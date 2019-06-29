Другая история Римской империи. Фильм 1
21:14. 29 июня 2019 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Спасибо Историческому Вольнодумцу за рекламу интересного канала альтернативной истории.
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Каждый данный случай [понимание своей ошибки] и все, к чему он относится, я рассматриваю не просто как камень, о который споткнулся: я понимаю, что в походке моей не всё вообще ладно, и стараюсь выправлять свой шаг.