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Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

14:04. 29 июня 2019 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:
Президент ответил на вопросы журналистов о том, как будет выбран его преемник, чем закончилась российская операция в Сирии и что он считает важнейшей задачей в экономике нашей страны.



В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным. В материале, текст которого также опубликован на сайте Кремля, были затронуты такие темы, как предстоящий саммит G20, торговая война Пекина и Вашингтона, причины победы Трампа на выборах, преемственность власти и демократия, позитивная динамика в российско-китайских отношениях, российская операция в Сирии и ситуация вокруг расследования отравления Скрипалей в Великобритании. Президент также прокомментировал политику Вашингтона в отношении Каракаса, влияние соглашения нефтепроизводителей на ситуацию на мировых рынках и назвал самую важную задачу в российской экономике.


  • Президент России ожидает, что участники G20 подтвердят намерение вырабатывать общие правила. Прорывных решений на саммите в Осаке российский лидер не ждет.

  • Путин, комментируя свои слова о том, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой XX века, сказал, что считает распад СССР трагедией прежде всего в гуманитарном смысле. Президент рассказал, что его удивили комментарии об этом высказывании в западной прессе. "Вот попробовали бы они [комментаторы] пожить, когда у вас отец, брат или другой близкий родственник оказался в другой стране, и там совсем другая жизнь началась", – заметил он.

  • Отвечая на вопрос, "какой процесс" будет использован для выбора преемника, Путин сказал, что думает об этом "всегда, начиная с 2000 года". "Я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге решение должен принять российский народ", — сказал президент. Он также отметил, что в России больше демократии, чем в Великобритании. "Разумеется, это не так, как у вас, в Великобритании. У нас демократическая страна", — сказал он.

  • По словам президента, в России нет олигархов. Путин отметил, что есть крупные частные компании, есть компании с госучастием, но он не знает "таких крупных компаний, которые так используют какие‑то преференции от близости к власти".

  • Путин назвал важными задачами изменение структуры российской экономики и рост производительности труда посредством технологий.

  • По словам главы государства, работа Банка России в целом заслуживает поддержки. Путин отметил, что благодаря ей с рынка уходят "маломощные, либо неэффективные, либо вообще полукриминальные финансовые организации".

  • По мнению президента, история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не стоит и пяти копеек. Путин считает, что нужно "оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться".

  • Путин назвал предательство самым большим и мерзким преступлением. Комментируя дело осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковника ГРУ Скрипаля, президент сказал: "Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, — совсем нет. Но предатели должны быть наказаны".

  • По словам Путина, Москва и Лондон могут бесконечно предъявлять друг другу претензии, однако какую-либо причастность России к отравлению "нужно будет доказать". Путин подчеркнул, что премьер-министр Тереза Мэй даже при том, что она должна покинуть свой пост в следующем месяце, "не могла быть не озабочена тем, что из-за этих шпионских скандалов наши отношения зашли в такую тупиковую ситуацию". По словам главы государства, и Россия, и Британия заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений.

  • Президент считает Дональда Трампа талантливым, хоть и не признает многих его методов. Глава государства отметил, что его американский коллега не является карьерным политиком, но "очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают".

  • Говоря о причинах победы Трампа на выборах, Путин заявил, что нынешний глава Белого дома сумел тонко почувствовать изменения в американском обществе.

  • Российский лидер считает, что дипломатия с позиции силы в отношении Каракаса стала бы унижением для всей Латинской Америки. В этом контексте президент напомнил о свержении странами Запада Муаммара Каддафи: "Все это привело к конфликту, к межплеменным противоречиям. До сих пор в Ливии идет война, по сути дела".

  • Касаясь темы прекращения действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, Путин заявил, что без СНВ-3 в мире не останется инструментов для предотвращения гонки вооружений.

  • Путин уверен, что мир должен думать о безопасности КНДР, а не о ее разоружении. По словам президента, "нужно подумать о гарантиях, и на этой базе вести переговоры с Северной Кореей".

  • По словам Путина, сложно предсказать, как завершится торговый конфликт между США и Китаем и не сделает ли Вашингтон необдуманные шаги, хватит ли у американцев терпения. При этом он не считает, что "какие-то угрозы подобного рода" возникнут со стороны Китая. "Просто не могу себе этого представить", — заметил президент.

  • Президент заявил, что политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было.

  • На вопрос, не слишком ли много, образно выражаясь, Москва "кладет яиц в одну корзину", делая большую ставку на взаимодействие с Пекином, президент подчеркнул, что Россия всегда проводит оценку рисков, отметив, что "у нас есть достаточно яиц, но не так много корзин, чтобы положить туда эти яйца".

  • Глава государства положительно оценивает влияние на нефтяной рынок соглашения о стабилизации добычи стран, входящих и не входящих в ОПЕК, включая Россию. По его словам, в ближайшие дни станет известно, будет ли оно продлено.

  • Россия добилась в Сирии больших результатов, чем ожидала, заявил президент. По словам Путина, в результате было уничтожено большое количество боевиков, сохранена сирийская государственность и достигнута стабилизация обстановки в регионе. Кроме того, Москва установила "достаточно хорошие, деловые отношения со всеми странами региона", а российские вооруженные силы "получили такую практику, которую невозможно было бы себе представить ни при каких учениях".

  • Путин рассказал, что среди зарубежных политиков, с которыми ему приходилось общаться, очень серьезное впечатление на него произвел бывший президент Франции Жак Ширак. Говоря о своих отношениях с президентами США, Путин сказал, что в целом все американские лидеры, с которыми ему приходилось работать, как и все нормальные люди, отличаются друг от друга. Путин сказал, что благодарен экс-президенту США Биллу Клинтону за партнерское выстраивание отношений.

  • Отвечая на вопрос, кем из лидеров он больше всего восхищается, Путин сказал: "Петром I".

  • Президент подчеркнул, что в России ничего не имеют против нетрадиционной сексуальной ориентации, но за этим нельзя забывать культуру и традиционные устои миллионов людей.

  • Российский лидер выступил против диктата либеральной идеологии, подчеркнув, что она должна существовать, но не доминировать.

  • Путин заявил, что задача властей России – создание стабильной и безопасной жизни для людей, причем с прогнозом на улучшение.

  • Глава государства разъяснил свои слова о "геополитической катастрофе" в контексте распада СССР. Он считает распад Советского Союза трагедией прежде всего в гуманитарном смысле, так как 25 млн этнических русских в одночасье стали жителями заграницы.

  • Президент признался, что ему приходится рисковать, но взвешивая последствия. Он отметил, что риск должен быть оправданным.


TACC

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8940986.html

Метки: интервью, Путин

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