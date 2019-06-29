Что сказал Путин в интервью Financial Times. Главное

В четверг Financial Times опубликовала большое интервью с президентом России Владимиром Путиным. В материале, текст которого также опубликован на сайте Кремля, были затронуты такие темы, как предстоящий саммит G20, торговая война Пекина и Вашингтона, причины победы Трампа на выборах, преемственность власти и демократия, позитивная динамика в российско-китайских отношениях, российская операция в Сирии и ситуация вокруг расследования отравления Скрипалей в Великобритании. Президент также прокомментировал политику Вашингтона в отношении Каракаса, влияние соглашения нефтепроизводителей на ситуацию на мировых рынках и назвал самую важную задачу в российской экономике.

Президент России ожидает, что участники G20 подтвердят намерение вырабатывать общие правила. Прорывных решений на саммите в Осаке российский лидер не ждет .

на саммите в Осаке российский лидер .

Путин, комментируя свои слова о том, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой XX века, сказал, что считает распад СССР трагедией прежде всего в гуманитарном смысле. Президент рассказал, что его удивили комментарии об этом высказывании в западной прессе. "Вот попробовали бы они [комментаторы] пожить, когда у вас отец, брат или другой близкий родственник оказался в другой стране, и там совсем другая жизнь началась", – заметил он.

трагедией прежде всего в гуманитарном смысле. Президент рассказал, что об этом высказывании в западной прессе. "Вот попробовали бы они [комментаторы] пожить, когда у вас отец, брат или другой близкий родственник оказался в другой стране, и там совсем другая жизнь началась", – заметил он.

Отвечая на вопрос, "какой процесс" будет использован для выбора преемника , Путин сказал, что думает об этом "всегда, начиная с 2000 года". "Я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге решение должен принять российский народ ", — сказал президент. Он также отметил, что в России больше демократии, чем в Великобритании. "Разумеется, это не так, как у вас, в Великобритании. У нас демократическая страна ", — сказал он.

, Путин сказал, что думает об этом "всегда, начиная с 2000 года". "Я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге ", — сказал президент. Он также отметил, что в России больше демократии, чем в Великобритании. "Разумеется, это не так, как у вас, в Великобритании. ", — сказал он.

По словам президента, в России нет олигархов . Путин отметил, что есть крупные частные компании, есть компании с госучастием, но он не знает "таких крупных компаний, которые так используют какие‑то преференции от близости к власти".

. Путин отметил, что есть крупные частные компании, есть компании с госучастием, но он не знает "таких крупных компаний, которые так используют какие‑то преференции от близости к власти".

Путин назвал важными задачами изменение структуры российской экономики и рост производительности труда посредством технологий .

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По словам главы государства, работа Банка России в целом заслуживает поддержки. Путин отметил, что благодаря ей с рынка уходят "маломощные, либо неэффективные, либо вообще полукриминальные финансовые организации".



По мнению президента, история с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии не стоит и пяти копеек . Путин считает, что нужно "оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться".

. Путин считает, что нужно "оставить это в прошлом и позволить спецслужбам во всем разобраться".

Путин назвал предательство самым большим и мерзким преступлением . Комментируя дело осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковника ГРУ Скрипаля, президент сказал: "Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, — совсем нет. Но предатели должны быть наказаны".

. Комментируя дело осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковника ГРУ Скрипаля, президент сказал: "Я не говорю, что нужно наказывать таким образом, как имело место в Солсбери, — совсем нет. Но предатели должны быть наказаны".

По словам Путина, Москва и Лондон могут бесконечно предъявлять друг другу претензии , однако какую-либо причастность России к отравлению "нужно будет доказать ". Путин подчеркнул, что премьер-министр Тереза Мэй даже при том, что она должна покинуть свой пост в следующем месяце, "не могла быть не озабочена тем, что из-за этих шпионских скандалов наши отношения зашли в такую тупиковую ситуацию". По словам главы государства, и Россия, и Британия заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений.

, однако какую-либо причастность России к отравлению "нужно ". Путин подчеркнул, что премьер-министр Тереза Мэй даже при том, что она должна покинуть свой пост в следующем месяце, "не могла быть не озабочена тем, что из-за этих шпионских скандалов наши отношения зашли в такую тупиковую ситуацию". По словам главы государства, в полноформатном восстановлении отношений.

Президент считает Дональда Трампа талантливым , хоть и не признает многих его методов. Глава государства отметил, что его американский коллега не является карьерным политиком, но "очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают".

, хоть и не признает многих его методов. Глава государства отметил, что его американский коллега не является карьерным политиком, но "очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают".

Говоря о причинах победы Трампа на выборах, Путин заявил, что нынешний глава Белого дома сумел тонко почувствовать изменения в американском обществе .

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Российский лидер считает, что дипломатия с позиции силы в отношении Каракаса стала бы унижением для всей Латинской Америки . В этом контексте президент напомнил о свержении странами Запада Муаммара Каддафи: "Все это привело к конфликту, к межплеменным противоречиям. До сих пор в Ливии идет война, по сути дела".

. В этом контексте президент напомнил о свержении странами Запада Муаммара Каддафи: "Все это привело к конфликту, к межплеменным противоречиям. До сих пор в Ливии идет война, по сути дела".

Касаясь темы прекращения действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, Путин заявил, что без СНВ-3 в мире не останется инструментов для предотвращения гонки вооружений .

по сокращению стратегических наступательных вооружений, Путин заявил, что без СНВ-3 в мире не останется инструментов для .

Путин уверен, что мир должен думать о безопасности КНДР, а не о ее разоружении. По словам президента, "нужно подумать о гарантиях, и на этой базе вести переговоры с Северной Кореей".



По словам Путина, сложно предсказать, как завершится торговый конфликт между США и Китаем и не сделает ли Вашингтон необдуманные шаги, хватит ли у американцев терпения. При этом он не считает, что "какие-то угрозы подобного рода" возникнут со стороны Китая. "Просто не могу себе этого представить", — заметил президент.

хватит ли у американцев терпения. При этом он не считает, что "какие-то угрозы подобного рода" возникнут со стороны Китая. "Просто не могу себе этого представить", — заметил президент.

Президент заявил, что политика России и Китая не нацелена против кого бы то ни было .

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На вопрос, не слишком ли много, образно выражаясь, Москва "кладет яиц в одну корзину", делая большую ставку на взаимодействие с Пекином , президент подчеркнул, что Россия всегда проводит оценку рисков , отметив, что "у нас есть достаточно яиц, но не так много корзин, чтобы положить туда эти яйца".

, президент подчеркнул, что Россия , отметив, что "у нас есть достаточно яиц, но не так много корзин, чтобы положить туда эти яйца".

Глава государства положительно оценивает влияние на нефтяной рынок соглашения о стабилизации добычи стран, входящих и не входящих в ОПЕК, включая Россию. По его словам, в ближайшие дни станет известно, будет ли оно продлено .

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Россия добилась в Сирии больших результатов , чем ожидала, заявил президент. По словам Путина, в результате было уничтожено большое количество боевиков, сохранена сирийская государственность и достигнута стабилизация обстановки в регионе. Кроме того, Москва установила "достаточно хорошие, деловые отношения со всеми странами региона", а российские вооруженные силы "получили такую практику, которую невозможно было бы себе представить ни при каких учениях".

, чем ожидала, заявил президент. По словам Путина, в результате было уничтожено большое количество боевиков, сохранена сирийская государственность и достигнута стабилизация обстановки в регионе. Кроме того, Москва установила "достаточно хорошие, деловые отношения со всеми странами региона", а российские вооруженные силы "получили такую практику, которую невозможно было бы себе представить ни при каких учениях".

Путин рассказал, что среди зарубежных политиков, с которыми ему приходилось общаться, очень серьезное впечатление на него произвел бывший президент Франции Жак Ширак . Говоря о своих отношениях с президентами США, Путин сказал, что в целом все американские лидеры, с которыми ему приходилось работать, как и все нормальные люди, отличаются друг от друга . Путин сказал, что благодарен экс-президенту США Биллу Клинтону за партнерское выстраивание отношений.

. Говоря о своих отношениях с президентами США, Путин сказал, что в целом все американские лидеры, с которыми ему приходилось работать, как и все нормальные люди, . Путин сказал, что экс-президенту США за партнерское выстраивание отношений.

Отвечая на вопрос, кем из лидеров он больше всего восхищается, Путин сказал: " Петром I ".

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Президент подчеркнул, что в России ничего не имеют против нетрадиционной сексуальной ориентации, но за этим нельзя забывать культуру и традиционные устои миллионов людей.

миллионов людей.

Российский лидер выступил против диктата либеральной идеологии , подчеркнув, что она должна существовать, но не доминировать.

, подчеркнув, что она должна существовать, но не доминировать.

Путин заявил, что задача властей России – создание стабильной и безопасной жизни для людей, причем с прогнозом на улучшение.

для людей, причем с прогнозом на улучшение.

Глава государства разъяснил свои слова о "геополитической катастрофе" в контексте распада СССР. Он считает распад Советского Союза трагедией прежде всего в гуманитарном смысле , так как 25 млн этнических русских в одночасье стали жителями заграницы.

, так как 25 млн этнических русских в одночасье стали жителями заграницы.

Президент признался, что ему приходится рисковать, но взвешивая последствия. Он отметил, что риск должен быть оправданным.



TACC

Президент ответил на вопросы журналистов о том, как будет выбран его преемник, чем закончилась российская операция в Сирии и что он считает важнейшей задачей в экономике нашей страны.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8940986.html