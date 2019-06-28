Нет такой партии? Рудой vs Тарасов // По-живому

Дебаты между Андреем Рудым и Павлом Тарасовым.



Содержание дебатов:

02:36 Рудой о КПРФ

05:23 Тарасов о КПРФ

10:30 Цитаты Зюганова, Грудинин, “сливы” протестных настроений

14:19 КПРФ мешает развитию левого движения в РФ?

16:22 Тарасов отвечает на претензии к КПРФ

24:19 О качестве пропаганды в КПФР

30:39 Про кружки и youtube-коммунизм

36:16 Что мешает объединению левых?

42:08 Как КПРФ использует выборы?

47:28 Вопросы про КПРФ, веру и бизнес

56:17 Рудой способствует новому майдану?

01:05:00 КПРФ – пассивный наблюдатель?

01:11:53 Может ли измениться отношение Тарасова к КПРФ в будущем?









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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m7VbokaJvDQ