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Нет такой партии? Рудой vs Тарасов // По-живому

20:18. 28 июня 2019 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

Дебаты между Андреем Рудым и Павлом Тарасовым.

Содержание дебатов:
02:36 Рудой о КПРФ
05:23 Тарасов о КПРФ
10:30 Цитаты Зюганова, Грудинин, “сливы” протестных настроений
14:19 КПРФ мешает развитию левого движения в РФ?
16:22 Тарасов отвечает на претензии к КПРФ
24:19 О качестве пропаганды в КПФР
30:39 Про кружки и youtube-коммунизм
36:16 Что мешает объединению левых?
42:08 Как КПРФ использует выборы?
47:28 Вопросы про КПРФ, веру и бизнес
56:17 Рудой способствует новому майдану?
01:05:00 КПРФ – пассивный наблюдатель?
01:11:53 Может ли измениться отношение Тарасова к КПРФ в будущем?




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m7VbokaJvDQ

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