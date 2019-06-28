Нет такой партии? Рудой vs Тарасов // По-живому
Дебаты между Андреем Рудым и Павлом Тарасовым.
Содержание дебатов:
02:36 Рудой о КПРФ
05:23 Тарасов о КПРФ
10:30 Цитаты Зюганова, Грудинин, “сливы” протестных настроений
14:19 КПРФ мешает развитию левого движения в РФ?
16:22 Тарасов отвечает на претензии к КПРФ
24:19 О качестве пропаганды в КПФР
30:39 Про кружки и youtube-коммунизм
36:16 Что мешает объединению левых?
42:08 Как КПРФ использует выборы?
47:28 Вопросы про КПРФ, веру и бизнес
56:17 Рудой способствует новому майдану?
01:05:00 КПРФ – пассивный наблюдатель?
01:11:53 Может ли измениться отношение Тарасова к КПРФ в будущем?
________________________________________________
Поддержать рублем проект “По-живому”:
https://agitblog.ru/donate.html
________________________________________________
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#поживому #КонстантинСемин