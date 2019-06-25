Сквозь лабиринт времён. Ольга Юнязова. Часть 2

Родовая память, пробуждение.



Автор-сказительница – Ольга Юнязова

Часть 1 – https://youtu.be/j2pBrtIQtKY



Передача об авторской технологии работы с родовой памятью, которая вплетена в сюжет серии книг «Сквозь лабиринт времён» и преподаётся на Курсе психотранcформации Ольги Юнязовой.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SkwLf7SBt8A