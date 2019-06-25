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Сквозь лабиринт времён. Ольга Юнязова. Часть 2

09:22. 25 июня 2019 Просмотров - 37 Нет комментариев Опубликовал:

Родовая память, пробуждение.

Автор-сказительница – Ольга Юнязова
Часть 1 – https://youtu.be/j2pBrtIQtKY

Передача об авторской технологии работы с родовой памятью, которая вплетена в сюжет серии книг «Сквозь лабиринт времён» и преподаётся на Курсе психотранcформации Ольги Юнязовой.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SkwLf7SBt8A

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