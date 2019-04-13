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О ведической психологии и о себе. Александр и Ольга Юнязовы

09:23. 13 апреля 2019 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:

Ведическая психология что это.

Алексей Орлов, Ольга и Александр Юнязовы

Ольга Юнязова – автор серии книг “Сквозь лабиринт времён” – в художественной форме излагающих теорию и практику авторского Курса “Ведической психологии”. Вместе с супругом, Ольга кратко расскажет о своём жизненном пути и своём понимании работы с психикой и родовой памятью.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0-Qlr3NX-lQ

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