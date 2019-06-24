Как Российская империя спасла Грузию от полного уничтожения

Появлению русских войск в Закавказье предшествовал ряд важный событий.В 1586 году Грузия предприняла попытку принять Российское гражданство.К тому моменту в результате бесконечной резни, которую устраивали турки и персы, грузин оставалось не более 40 тысяч. Сейчас их примерно в 100 раз больше. Храмы и святыни были осквернены, земли разорены, дети оставались сиротами, а женщины вдовами.В начале 1780-х годов персидский шах Али Мурад (Иран) стал грозить правителю Картлийско-Кахетинского царства Ираклию II вторжением.В 1782 году Ираклий официально обратился к Российской империи с просьбой о принятии Картли-Кахети под свое покровительство.Надо отметить, что это была – единственная возможность спасти народ в условиях постоянного давления Персии, Османской империи и хищных горских племён.Дело в том, что после гибели Византии, Грузия была отрезана от всего христианского мира.В XVI – XVIII столетия грузинская территория стала ареной борьбы мусульманских Персии и Османской империи за господство в Закавказье.24 июля 1783 года в городе Георгиевске (юг современного Ставрополья) был подписан документ, который вошёл в историю под названием Георгиевский трактат.По нему Картли-Кахетинское царство (Восточная Грузия) добровольно вошло под покровительство России.15 ноября 1783 года два русских батальона с батарей полевых пушек вступили в Тифлис. Отрядом командовал П. Потёмкин (родственник знаменитого Григория Потёмкина). Павлу Сергеевичу Потёмкину принадлежит честь открытия «большого пути» через Большой Кавказский хребет. Под его командованием русские солдаты модернизировали древнюю караванную тропу, которая проходила через Дарьяльское ущелье. В дальнейшем дорогу расширят и благоустроят.Приход русского отряда сыграл свою роль – Персия отказалась от своих агрессивных замыслов.В 1784 году отряд вывели и русские войска отошли опять за Кавказскую пограничную линию.Чтобы понять что грозило Грузии, попробую немного рассказать своими словами, и привести выдержки из книги русского генерала писателя Фадеева Р.А "60 лет кавказской войны".Собственно Грузия оказалась между молотом и наковальней, а именно между Персией (Ираном) и Турцией, которые хоть и ненавидели друг друга но в своей ненависти к Грузии были единодушны.Собственно что турки, что персы – попросту не считали грузин людьми, они вырезали их без жалости и сожаления, порой просто упиваясь собственной жестокостью, женщин угоняли в рабство и свои гаремы.Собственно это одно из малых деяний персов да и турков в принципе, которые они периодически устраивали в Грузии (хотя Грузии как таковой тогда еще не существовало, она была разделена на три царства – Картли, Кахети и Имерети). В общем еще немного и Грузии грозило бы полное физическое уничтожение в буквальном смысле.Собственно это одно из малых деяний персов да и турков в принципе, которые они периодически устраивали в Грузии (хотя Грузии как таковой тогда еще не существовало, она была разделена на три царства – Картли, Кахети и Имерети). В общем еще немного и Грузии грозило бы полное физическое уничтожение в буквальном смысле.Неплохо Грузии жилось и при Советском союзе.В ней был создан режим экономического благоприятствования. Республика ежегодно получала солидные дотации из союзного бюджета. Уровень потребления на душу населения в Грузии был в 4 раза выше этого же показателя производства. В РСФСР же показатель потребления составлял только 75% от уровня производства.Экспорт цветов, цитрусов и других продуктов был настолько доходным делом, что торговцы могли позволить себе каждый год покупать новенький "Жигули".

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8925564.html