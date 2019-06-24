Как Российская империя спасла Грузию от полного уничтожения
09:24. 24 июня 2019 Просмотров - 353 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Появлению русских войск в Закавказье предшествовал ряд важный событий.
В 1586 году Грузия предприняла попытку принять Российское гражданство.
К тому моменту в результате бесконечной резни, которую устраивали турки и персы, грузин оставалось не более 40 тысяч. Сейчас их примерно в 100 раз больше. Храмы и святыни были осквернены, земли разорены, дети оставались сиротами, а женщины вдовами.
В начале 1780-х годов персидский шах Али Мурад (Иран) стал грозить правителю Картлийско-Кахетинского царства Ираклию II вторжением.
В 1782 году Ираклий официально обратился к Российской империи с просьбой о принятии Картли-Кахети под свое покровительство.
Надо отметить, что это была – единственная возможность спасти народ в условиях постоянного давления Персии, Османской империи и хищных горских племён.
Дело в том, что после гибели Византии, Грузия была отрезана от всего христианского мира.
В XVI – XVIII столетия грузинская территория стала ареной борьбы мусульманских Персии и Османской империи за господство в Закавказье.
24 июля 1783 года в городе Георгиевске (юг современного Ставрополья) был подписан документ, который вошёл в историю под названием Георгиевский трактат.
По нему Картли-Кахетинское царство (Восточная Грузия) добровольно вошло под покровительство России.
15 ноября 1783 года два русских батальона с батарей полевых пушек вступили в Тифлис. Отрядом командовал П. Потёмкин (родственник знаменитого Григория Потёмкина). Павлу Сергеевичу Потёмкину принадлежит честь открытия «большого пути» через Большой Кавказский хребет. Под его командованием русские солдаты модернизировали древнюю караванную тропу, которая проходила через Дарьяльское ущелье. В дальнейшем дорогу расширят и благоустроят.
Приход русского отряда сыграл свою роль – Персия отказалась от своих агрессивных замыслов.
В 1784 году отряд вывели и русские войска отошли опять за Кавказскую пограничную линию.
Чтобы понять что грозило Грузии, попробую немного рассказать своими словами, и привести выдержки из книги русского генерала писателя Фадеева Р.А "60 лет кавказской войны".
Собственно Грузия оказалась между молотом и наковальней, а именно между Персией (Ираном) и Турцией, которые хоть и ненавидели друг друга но в своей ненависти к Грузии были единодушны.
Собственно что турки, что персы – попросту не считали грузин людьми, они вырезали их без жалости и сожаления, порой просто упиваясь собственной жестокостью, женщин угоняли в рабство и свои гаремы.
Фадеев Р.А «60 лет Кавказской войны» (стр 5): 1859 г
- «В Россию долетали стоны православной Грузии, стоптанной варварскими нашествиями, изнеможенной бесконечною борьбой, бившейся в это время уже не за право быть самостоятельным народом, а только за право не отречься от Христа.
Мусульманское изуверство, распаленное перед этим новым учением шиитства, было в полном разгаре. Отчаявшись преодолеть твердость христианского племени, персияне систематически вырезали население целых областей.
Начиная с 16 века почти каждое грузинское семейство могло молится мученикам собственной крови. В Москву одну за другой привозили грузинские святыни, спасаемые от поругания мусульман. И царь, и простолюдин с одинаковой скорбью слушали рассказы о неистовствах, совершаемых неверными над православным населением Грузии.»
Фадеев Р.А «60 лет Кавказской войны» (стр 6-7): 1859 г
События 1795 года, когда персы, преодолев р. Кура, многократно превосходя грузинские войска, разбили их в Крцанисской битве 8-11 сентября, после чего захватили и полностью уничтожили Тбилиси –
«на Курском мосту в Тифлисе персияне заставляли православных плевать в чудотворный образ Богородицы и свергали непокорных (а непокорными были все) с моста в Куру, скоро запруженную телами; или как две тысячи молельщиков Давидо-Гареджийской пустыни были по очереди подводимы под топор во время совершения заутрени на Светлое воскресенье»..
Собственно это одно из малых деяний персов да и турков в принципе, которые они периодически устраивали в Грузии (хотя Грузии как таковой тогда еще не существовало, она была разделена на три царства – Картли, Кахети и Имерети). В общем еще немного и Грузии грозило бы полное физическое уничтожение в буквальном смысле.
Собственно это одно из малых деяний персов да и турков в принципе, которые они периодически устраивали в Грузии (хотя Грузии как таковой тогда еще не существовало, она была разделена на три царства – Картли, Кахети и Имерети). В общем еще немного и Грузии грозило бы полное физическое уничтожение в буквальном смысле.
Неплохо Грузии жилось и при Советском союзе.
В ней был создан режим экономического благоприятствования. Республика ежегодно получала солидные дотации из союзного бюджета. Уровень потребления на душу населения в Грузии был в 4 раза выше этого же показателя производства. В РСФСР же показатель потребления составлял только 75% от уровня производства.
Экспорт цветов, цитрусов и других продуктов был настолько доходным делом, что торговцы могли позволить себе каждый год покупать новенький "Жигули".
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8925564.html
Исторический бред, с вкраплениями правды! Картвело-Кахетинское царство было создано (по официальной истории) в 1762 году, а по факту гораздо позже! До этого времени картвелы и кахетинцы приплывали в Колхиду (на землю Русин) на плотах, как современные арабские беженцы в Европу! И Русины, не зная подлость этого народца позволили им обосноваться на своих землях, за что и поплатились!
Да много кого Россия спасла!
Да только неблагодарные потомки спасенных забыли.