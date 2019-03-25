Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Половина Европы и часть Азии спасла государственность или получила её из рук России!

15:33. 25 марта 2019 Просмотров - 67 2 коммент. Опубликовал:

Итак, кто получил государственности из рук России?

Финляндия в 1802 и 1918 гг. До 1802 г. никогда не имела собственного государства.

Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России.

Польша восстановила с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий эпизод!


Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.

Молдавия как государство родилась внутри СССР.

Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата…

Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.

Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.

Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.

Грузия сохранилась физически при присоединении к Российской империи и возродилась как государство только в составе СССР.

Туркмения никогда не имела государственности и сформировал ее только в составе СССР.

Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

Казахстан никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.

Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе СССР. А в 1991 году полную независимость.

Также нужно учитывать роль России-СССР в рождении и становлении, либо укреплении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Грецию у турков отбила Россия в далёком 1821 году, Алжир, Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик и т.д…

— Независимость Швейцарии отвоеванная у Франции Суворовым 217 лет назад. С тех пор она ни разу (!) не воевала.

— Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г.

— Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.

— Позиция Екатерины II в 1780 с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов содействовала поражению Англии и обретению независимости США.

— Дважды за последние 2 века Россия дарила независимость большинству европейских стран перемалывая армии диктаторов Наполеона и Гитлера.

— Позиция Сталина в переговорах с США и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения Третьего рейха в 1945г.

— Позиция Горбачева позволила без проблем в 1990 г. повторно объединиться Германии.

— Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией, Францией в 1956-57 гг., в 1967 г. вмешательство СССР остановило войну Израиля с Египтом, фактически спасла арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах.

Ангола завоевала свою независимость к 1975 г. только благодаря СССР.

Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря мировому движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором играл СССР.

Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов, всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху. И очень часто, к сожалению, при этом жертвовала своими интересами как государства так и своего населения.

Если бы наша политика была аналогична Британской, то сейчас полмира было бы в Российском Императорском Содружестве наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других колонизаторов стран.

Veikko Korhonen





***


Источник.
.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4384536.html

Метки: Австрия, азербайджан, азия, армения, белоруссия, Болгария, война, вьетнам, Германия, грузия, Европа, египе, Израиль, империя, история, Казахстан, киргизия, колония, Латвия, молдавия, польша, Россия, русский, ссср, США, Украина, Франция, швейцария, эстония

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Половина Европы и часть Азии получили государственность из рук России (СССР)!!!
...:"Результаты "агрессий" России - половина Европы и часть Азии получила государственность из рук России (СССР... собственного государства).- Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже ... Израиля с Египтом, фактически спасла арабов от разгрома в двух...
Половина Европы и часть Азии спасла государственность или получила её из рук России!
...собственного государства).— Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже... с Египтом, фактически спасла арабов от разгрома в...СССР.— Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря...любую эпоху. И очень часто, к сожалению, при ...
Половина стран Европы и Азии получила государственность из рук России!
... государства). — Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже ...Израиля с Египтом, фактически спасла арабов от разгрома в... — Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря мировому...любую эпоху. И очень часто, к сожалению, при ...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...половина четвертой семейные купели оказались расположены в северо-западной части... убийства, далее его спасла царская дочь. Эта...морем, на границе Европы и Азии, стал столицей ...ее народной, товарищеской, государственной идеей. Гордость восстановленного ...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...половина четвертой семейные купели оказались расположены в северо-западной части... убийства, далее его спасла царская дочь. Эта...морем, на границе Европы и Азии, стал столицей хрестиянинской... в Санкт-Петербурге (государственное управление), Морскую школу ...
Почему Европа враждебна России? Исследование 1869 года
... же спасла Францию от мщения Европы, как спасла Европу от ...Гаронною и Роною.Восточная половина прорезывается параллельным течением Оби... владениях. В Европе 5570; в Азии 63 706;...в прочие части своей, составляющей одно физическое целое государственной области,...

2 коммент.»

  • 546 482
    Айва 25 марта 2019 в 15:43 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Дак, ведь, не ценят.

    Ответить
    • 1416 1236
      mary Айва 25 марта 2019 в 15:52 Ссылка
      GD Star Rating
      loading...

      Айва ,посмотри прессконференцию,если неохота ,то последние пять мин .Думала, как он сподобился то убежать,но потом в конце оказалось ,что русский -какой восторг,но он родился и вырос там ,работал в СБУ .но все-таки душа победила .Уверена ,что не постановка Гусманов, как с Янеком.

      Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>