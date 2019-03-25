Половина Европы и часть Азии спасла государственность или получила её из рук России!

— Польша восстановила с помощью России дважды, в 1918 и 1944 гг. Раздел Польши между СССР и Германией — это лишь короткий эпизод!

— Литва восстановила государственность в 1918 г. тоже благодаря России.

— Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

— Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не имела собственного государства).

— Финляндия в 1802 и 1918 гг. До 1802 г. никогда не имела собственного государства.



— Румыния родилась в результате русско-турецких войн, а суверенной стала по воле России в 1877–1878 гг.

— Молдавия как государство родилась внутри СССР.

— Болгария как государство родилась в результате победы русского оружия в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., которая и имела это своей целью. В качестве благодарности государство Болгария в двух мировых войнах участвовала в составе антирусских коалиций. Сейчас Болгария – член НАТО, и на ее территории размещены базы США. После 1945 года на ее территории не было ни одного русского солдата…

— Сербия как суверенное государство родилась тоже в результате этой войны.

— Азербайджан как государство оформился впервые только в составе СССР.

— Армения сохранилась физически и возродилась как государство только в составе СССР.

— Грузия сохранилась физически при присоединении к Российской империи и возродилась как государство только в составе СССР.

— Туркмения никогда не имела государственности и сформировал ее только в составе СССР.

— Киргизия никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

— Казахстан никогда не имела государственности и сформировала ее только в составе СССР.

— Монголия никогда не имела государственности и сформировала ее только с помощью СССР.

— Белоруссия и Украина также впервые обрели государственность как следствие Великой Октябрьской революции в составе СССР. А в 1991 году полную независимость.



Также нужно учитывать роль России-СССР в рождении и становлении, либо укреплении таких государств как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, Грецию у турков отбила Россия в далёком 1821 году, Алжир, Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик и т.д…

— Независимость Швейцарии отвоеванная у Франции Суворовым 217 лет назад. С тех пор она ни разу (!) не воевала.

— Освобождение Австрии от Третьего рейха 1945 г.

— Освобождение Чехословакии от Третьего рейха 1945 г.

— Позиция Екатерины II в 1780 с созданием Лиги вооруженного нейтралитета и фактическая поддержка Северо-американских Соединённых штатов содействовала поражению Англии и обретению независимости США.

— Дважды за последние 2 века Россия дарила независимость большинству европейских стран перемалывая армии диктаторов Наполеона и Гитлера.

— Позиция Сталина в переговорах с США и Англией дала Германии возможность сохранить государственность после поражения Третьего рейха в 1945г.

— Позиция Горбачева позволила без проблем в 1990 г. повторно объединиться Германии.

— Без помощи СССР Египет не смог бы выстоять и закрепить свою независимость в войне с Израилем, Британией, Францией в 1956-57 гг., в 1967 г. вмешательство СССР остановило войну Израиля с Египтом, фактически спасла арабов от разгрома в двух войнах в 1967-74 годах.

— Ангола завоевала свою независимость к 1975 г. только благодаря СССР.

— Большинство колоний Западной Европы получили свою независимость благодаря мировому движению деколонизации после второй мировой войны, главную роль в котором играл СССР.

Вся история России говорит о том, что она была последовательна при любой власти в отстаивании принципов независимости и самоопределения наций и народов, всячески помогала созданию многополярного мира в любую эпоху. И очень часто, к сожалению, при этом жертвовала своими интересами как государства так и своего населения.



Если бы наша политика была аналогична Британской, то сейчас полмира было бы в Российском Императорском Содружестве наций, а русский народ купался бы в роскоши, как шейхи Саудовской Аравии, за счет освобожденных от других колонизаторов стран.

Veikko Korhonen



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