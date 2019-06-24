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Чаще благодарите Бога

09:27. 24 июня 2019 Просмотров - 297 8 коммент. Опубликовал:


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8924639.html

Метки: православие

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 6932 3866
    XAPOH 24 июня 2019 в 9:57

    Главное говорить богу спасибо за начальника, чиновника, полицая, ростовщика-лихоимца, мэрина, губера, министра, президента!
    Цените, что вы имеете начальника, чиновника, полицая, ростовщика-лихоимца, мэрина, губера, министра, президента! Или может за то, что вас имеют начальники, чиновники, полицаи, ростовщики-лихоимцы, мэры, губеры, министры и президент!
    ПыСы
    А как надо креститься:
    - с лева на право?
    - с права на лево?
    - ладонью?
    - двумя пальцами?
    - щипотью?

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    3
  • 328 238
    Золотой_дракон 24 июня 2019 в 9:58

    Я не Бог у меня другая фамилия

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  • 21 21
    Valeriy Bondarik 24 июня 2019 в 10:38

    …З Д Р А В С Т В У Й Т Е…

    ~~~ ПОСРЕДСТВОМ религии!~~~

    _Религия – ментальной БОЛЕЗНЬЮ является!
    И то общество БОЛЬНОЕ,где эта БОЛЕЗНЬ распространяется!
    И…ДВАЖДЫ больно,если “ЭТО” – властью ВНЕДРЯЕтя…
    Такое общество – ИЗ~ЗА религии – ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТСЯ!
    Оно – ЭКСТЕМИНИЗИРУЕТСЯ и…разрушается!
    Религия – ДЕТОНАТОРом КРАХа,в итоге ЯВЛЯЕТСЯ!

    _Власть – опираясь на религию – НЕ стабильна!
    Та страна,где “ТАКОЕ” – на ПРОТЕСТЫ обильна!
    Общество,где КЛЕРИКАЛИЗМ навязан – оЗЛОблено!
    Такое “общество” превращается В – социальное ДНО…
    Для такого “ДНА” – религия в КАНДАЛЫ превращается И -
    Социум – кандалы РВЁТ!ВОССТАЁТ – против реLiгii народ!

    _Общество АГРЕССИРУЕТСЯ – после реLiгiозного “окормления”!
    Более ЗЛОбным и РАДИКАЛЬНЫМ – СТАНОВИТСЯ население!
    РеLiгiёй “окормлённые” – как-бы в РАДИКАЛОВ превращённые…
    Тот,в кого религия ВНЕДРЯЕТСЯ – во “ЧТО-то” превращается…
    А во “ЧТО” страна превращается,где религия расространяется…
    ДЛЯ ЧЕГО…в людей и страну – религия ВНУШАЕТСЯ…?

    _Цель “друзей” России – в Россию – РЕЛИГИЮ ВНЕДРЯТЬ!
    И – соц-обязательтства траны – ПОСРЕДСТВОМ рел-ии разрушать!
    ЧТОБЫ Россию ИЗНУТРИ – рел-ей ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ,
    Надо ЧТОБЫ массы[iз-за реLiгii]- НАЧАЛИ ДЕГРАДИРОВАТЬ!
    Но это РАЗРУШЕНИЕ – “окормлением” ПРИКРЫВАТЬ!
    Религия ПОМОГАЕТ “друзьям” – Русь ЗАХВАТ,ЫВАТЬ!

    _НЫНЕшнюю “власть” России – НА реLiгiю уже “ПОДСАДИЛИ”!
    “нужность” религии – “ИМ” – уже ВНУШИЛИ…
    Благодаря чему “ОНИ” – бюджет ХАРЧИТЬ – религии РАЗРЕШИЛИ!
    Соц-гарантии страны – благодаря религии – РАЗРУШИЛИ!
    ЧУЖ`ИХ…ПОСРЕДСТВОМ религии – во власть России ВНЕДРИЛИ…
    ВСЕ уровни власти в России – ЧУЖ`ИМ – Уже Подчинили…
    ПОСРЕДСТВОМ религии – Россию ПОЧТИ поРАБотили…![43-29]
    “““““““““`
    Пожалуйста – Аргументируйте(если есть чем…)Обратное…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 24-6-19.

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    1
  • 22307 11145
    Ursus 24 июня 2019 в 11:28

    Ни ведизмом, ни индуизмом в этих напутствиях даже не пахнет. Это из другой религии и для особого класса людей.

    Можно развить кстати.
    Благодарите за чувство голода: значит у вас еще функционируют органы пищеварения и вы живы.

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  • 22307 11145
    Ursus 24 июня 2019 в 11:35

    Можно вообще довести до логического конца. Благодарите тех кто паразитирует на вас, грабит ули убивает вас: он приближает вас к царствию небесному.

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    2
  • 155 131
    Goodworld 24 июня 2019 в 12:28

    Быть благодарным богу, судьбе за волшебный пендаль – не значит целовать пнувшего или кланяться ему.
    Испытывать Благодарность за нечаянно (отчаянно?) обретённое Счастье – значит испытывать один из видов Счастья.
    Счастье разнообразно. Благодарность – особый вид Счастья.

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    • 155 131
      GoodworldGoodworld 24 июня 2019 в 12:30

      Каждый имеет в другом зеркало, в котором можно ясно разглядеть собственные пороки. Однако он большею частью поступает при этом, как собака, лающая на зеркало в том предположении, что видит там не себя, а другую собаку. Шопенгауэр

      Почаще смотри в зеркало, дабы не быть безобразным. Сократ

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  • 576 332
    Онуфрий 24 июня 2019 в 12:31

    Бога можно за что угодно благодарить и прибаутками комментировать каждую жизненную ситуацию.
    Напоминает ответы на прямой линии с президентом.

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    2

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