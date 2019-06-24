Чаще благодарите Бога

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Главное говорить богу спасибо за начальника, чиновника, полицая, ростовщика-лихоимца, мэрина, губера, министра, президента!
Цените, что вы имеете начальника, чиновника, полицая, ростовщика-лихоимца, мэрина, губера, министра, президента! Или может за то, что вас имеют начальники, чиновники, полицаи, ростовщики-лихоимцы, мэры, губеры, министры и президент!
ПыСы
А как надо креститься:
- с лева на право?
- с права на лево?
- ладонью?
- двумя пальцами?
- щипотью?
Я не Бог у меня другая фамилия
…З Д Р А В С Т В У Й Т Е…
~~~ ПОСРЕДСТВОМ религии!~~~
_Религия – ментальной БОЛЕЗНЬЮ является!
И то общество БОЛЬНОЕ,где эта БОЛЕЗНЬ распространяется!
И…ДВАЖДЫ больно,если “ЭТО” – властью ВНЕДРЯЕтя…
Такое общество – ИЗ~ЗА религии – ДЕСТАБИЛИЗИРУЕТСЯ!
Оно – ЭКСТЕМИНИЗИРУЕТСЯ и…разрушается!
Религия – ДЕТОНАТОРом КРАХа,в итоге ЯВЛЯЕТСЯ!
_Власть – опираясь на религию – НЕ стабильна!
Та страна,где “ТАКОЕ” – на ПРОТЕСТЫ обильна!
Общество,где КЛЕРИКАЛИЗМ навязан – оЗЛОблено!
Такое “общество” превращается В – социальное ДНО…
Для такого “ДНА” – религия в КАНДАЛЫ превращается И -
Социум – кандалы РВЁТ!ВОССТАЁТ – против реLiгii народ!
_Общество АГРЕССИРУЕТСЯ – после реLiгiозного “окормления”!
Более ЗЛОбным и РАДИКАЛЬНЫМ – СТАНОВИТСЯ население!
РеLiгiёй “окормлённые” – как-бы в РАДИКАЛОВ превращённые…
Тот,в кого религия ВНЕДРЯЕТСЯ – во “ЧТО-то” превращается…
А во “ЧТО” страна превращается,где религия расространяется…
ДЛЯ ЧЕГО…в людей и страну – религия ВНУШАЕТСЯ…?
_Цель “друзей” России – в Россию – РЕЛИГИЮ ВНЕДРЯТЬ!
И – соц-обязательтства траны – ПОСРЕДСТВОМ рел-ии разрушать!
ЧТОБЫ Россию ИЗНУТРИ – рел-ей ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ,
Надо ЧТОБЫ массы[iз-за реLiгii]- НАЧАЛИ ДЕГРАДИРОВАТЬ!
Но это РАЗРУШЕНИЕ – “окормлением” ПРИКРЫВАТЬ!
Религия ПОМОГАЕТ “друзьям” – Русь ЗАХВАТ,ЫВАТЬ!
_НЫНЕшнюю “власть” России – НА реLiгiю уже “ПОДСАДИЛИ”!
“нужность” религии – “ИМ” – уже ВНУШИЛИ…
Благодаря чему “ОНИ” – бюджет ХАРЧИТЬ – религии РАЗРЕШИЛИ!
Соц-гарантии страны – благодаря религии – РАЗРУШИЛИ!
ЧУЖ`ИХ…ПОСРЕДСТВОМ религии – во власть России ВНЕДРИЛИ…
ВСЕ уровни власти в России – ЧУЖ`ИМ – Уже Подчинили…
ПОСРЕДСТВОМ религии – Россию ПОЧТИ поРАБотили…![43-29]
“““““““““`
Пожалуйста – Аргументируйте(если есть чем…)Обратное…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо П Р О Х О Д Я Щ Е Г О…Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 24-6-19.
Ни ведизмом, ни индуизмом в этих напутствиях даже не пахнет. Это из другой религии и для особого класса людей.
Можно развить кстати.
Благодарите за чувство голода: значит у вас еще функционируют органы пищеварения и вы живы.
Можно вообще довести до логического конца. Благодарите тех кто паразитирует на вас, грабит ули убивает вас: он приближает вас к царствию небесному.
Быть благодарным богу, судьбе за волшебный пендаль – не значит целовать пнувшего или кланяться ему.
Испытывать Благодарность за нечаянно (отчаянно?) обретённое Счастье – значит испытывать один из видов Счастья.
Счастье разнообразно. Благодарность – особый вид Счастья.
Каждый имеет в другом зеркало, в котором можно ясно разглядеть собственные пороки. Однако он большею частью поступает при этом, как собака, лающая на зеркало в том предположении, что видит там не себя, а другую собаку. Шопенгауэр
Почаще смотри в зеркало, дабы не быть безобразным. Сократ
Бога можно за что угодно благодарить и прибаутками комментировать каждую жизненную ситуацию.
Напоминает ответы на прямой линии с президентом.