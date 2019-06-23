Опять не летим в Грузию. Авиасообщение отменяется, туроператорам «рекомендовано» не продавать туры в эту страну, генацвале нам больше не друг. Как у Пушкина: «На холмах Грузии лежит ночная мгла». Москва резко отреагировала на последние тбилисские события, которые, как считается, были спровоцированы скандалом с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Сел, мол, не в то кресло в грузинском парламенте, что обернулось в Тбилиси многотысячным митингом, с антироссийскими, в том числе, лозунгами. Масло в огонь добавили и слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, высказавшейся в привычной уже риторике грузинской стороны: «Россия враг и агрессор». И хотя сейчас она уже опомнилась и пытается все повернуть обратно, заявляя, что политические проблемы не должны влиять на поток туристов из России, что российские туристы должны ездить в Грузию, потому что любят эту страну, — маховик уже запущен.

«Ответочка» из Москвы прилетела быстро — хлоп, и прикрыли авиасообщение. Мол, хрен вам, а не российских туристов, которые в последние годы приносят немалый доход грузинскому бюджету. Для Грузии, которой помимо сельского хозяйства и похвастать в экономике особо нечем, это серьезный удар — именно на отдыхающих из России держится в основном курортный бизнес, который активно развивается. Вспомнился вдобавок и должок за аэронавигационную деятельность в сумме 793 тысячи долларов, который тянется еще с 2008 года. Зашла речь и о требованиях обеспечения достаточного уровня авиабезопасности. В общем, полеты в Грузию из России с 8 июля отменяются.

Вряд ли депутат Гаврилов хотел обидеть принимающую грузинскую сторону на сессии Международной ассамблеи православия, на которую приехал в составе российской делегации. Ну, сел по незнанию в кресло спикера грузинского парламента (на тот момент отсутствующего), мог бы и пересесть на другое место. Уж точно не повод, чтобы «поставить на уши» едва ли не половину Тбилиси. Впрочем, последовавшие митинги в столице Грузии, как выяснилось, носили требования отставки главы МВД Георгия Гахарии и проведения досрочных выборов по пропорциональной системе — это местные грузинские разборки. Что касается России, так в Тбилиси, да и во всей стране, вам каждый встречный-поперечный выскажет недовольство по поводу утраты Абхазии и Южной Осетии, которые здесь считаются «оккупированными» территориями.

Так что тут ничего нового для Москвы не прозвучало в словах Зурабишвили, не говоря уже о возбудившемся в Киеве экс-президенте Михаиле Саакашвили, заговорившем об «обнаглевших россиянах». И претензии к России по поводу Абхазии и Южной Осетии со стороны Тбилиси будут бесконечными, их нельзя снять окончательно. Палестина, например, (если подобное сравнение корректно) до сих пор не признает Израиль и считает его враждебным, при этом оба государства как-то сосуществуют. Россия и Грузия сейчас вроде тоже нашли пути пусть некоего подобия, но отношений — частично торговых, а в большей степени туристических. После отмены авиарейсов на курорты Египта, достаточно дорогой Турции, Кипра, еще в большей степени Европы, не дешевого опять же Крыма и Сочи, россияне потянулись в Грузию.

В последнее время у россиян действительно стало модным ездить в Грузию, благо такая возможность появилась (8 июля она частично закроется). В Тбилиси, Батуми, Кобулети, Махинджаури все чаще звучит русская речь — едут из Москвы, Питера и других городов. Отзывы — самые положительные: «Грузия прекрасна, а отношение и сервис замечательные». Отдых-отдыхом, но из впечатлений от поездки отмечается и такой нюанс — грузины не попрекают отдыхающих россиян за присутствие армии РФ на территории Абхазии и Южной Осетии. Эту тему старательно обходят стороной, а уж если заходит подобный разговор, то «принимающая сторона» не использует агрессивную тональность, а всякий раз недобрым словом поминает своего бывшего президента, который испортил отношения с «регионами».

Так что наказывая сейчас Тбилиси за высказывания политиков отменой авиасообщения, Москва одновременно бьет и по российским туристам — билеты-то уже куплены, люди настроились на отдых. Им по большому счету не интересны политические разногласия, важнее солнце, море, комфорт и безопасность. С последним пунктом в Грузии тоже все в порядке, в том же Батуми, по отзывам отдыхающих, особых проблем не возникает. В отличие от, например, считающейся пророссийской Абхазии, где крайне высокий уровень преступности, а туристы из России подвергаются реальной опасности — кражи, грабежи, изнасилования стали здесь нормой курортного сезона. При этом никаких ограничений со стороны российских властей на посещение согражданами Сухуми, Гагры или Гадауты не выдвигается, о чем мы не раз писали.

Для большинства жителей самой России Грузия является по большому счету неизвестной и непознанной страной. У более старшего поколения остались в памяти кинофильм «Мимино» с Вахтангом Кикабидзе в главной роли, песня «Сулико», вина «Хванчкара» и «Киндзмараули». Кому-то довелось еще в советские времена съездить на черноморское побережье Грузии. Потом был длительный период отдаления и отчуждения, была пятидневная война 2008 года, которая не улучшила отношения между двумя странами. И как-то же жили россияне все эти годы без грузинского гостеприимства не испытывая особых проблем. А тут отношения стали налаживаться, вино грузинское опять же вернулось на прилавки российских магазинов, туристы снова поехали на курорты Грузии. Казалось, что возможно потепление и в политическом плане.

Но не стоит обольщаться — отношения между Россией и Грузией не восстановлены в полном объеме. А с учетом нынешнего обострения с отменой авиасообщения, они могут только в большей степени разладиться. Тут следует сделать небольшую ремарку. Тбилиси никогда (читаем — в ближайшие десятилетия) не откажется от претензий на территории Абхазии и Южной Осетии, которые считает «исторически» своими. Москва никогда (тоже читаем — в ближайшее время) не «отдаст» Абхазию и Южную Осетию стране, которая активно участвует в программах НАТО и представляет свою территорию для размещения там объектов альянса. Замкнутый круг какой-то получается. Но причем здесь обычные люди, которые на бытовом уровне находят между собой общий язык и понимание? Их кто-то спросил?

Источник: https://svpressa.ru/politic/article/236252/