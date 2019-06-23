Что происходит в Тбилиси сейчас — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Тбилиси на площади у здания парламента в эти минуты продолжается очередная акция протеста.
На кадрах видеотрансляции вы можете увидеть, что людей в центре грузинской столицы не так много.
На ступенях входа в парламент организована импровизированная сцена, где выступают желающие.
Единодушия среди собравшихся не наблюдается — периодически можно увидеть, как участники акции крайне эмоционально общаются между собой.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1561231336
Похоже, что у провокаторов Майдан в Тбилиси срывается.
Это безобразие. Где мордобой и кровопролитие? Где “Небесная сотня” и кастрюлеголовые?
Подговка отвратительная.
Пусть потренируются и повторят.
НЕЗАЧЁТ
Посмотрите лучше какой красивый праздник в Белоруссии. Не трудно представить раскаленное состояние органов в этих условиях. Это как для лошади свадьба, на ушах цветы а жопа в мыле.
,,,З д р а в и я Вам,,,
[i морально~психоЛОГИЧЕСКОГО]
““““““““““““““`
Значит ТАК – “не” правильное…
~~~ Грузинский ШвиLi…~~~
_”Сьлюшай-Э”…в натуре – ВАХ,ВАХ,ВАХ,
“Я” – грузинский ШвиLi…и “я” живу В ГОРАХ…
На склоне горы – “я” имею посадки винограда,
Но там У МЕНЯ растёт[для продажи]- и другая рассада!
_ “Я” делаю коньяк,и делаю вино – и уже ДАВНО!
Рядом – ТОЖЕ САМОЕ делает – и мой сосед “Вано”!
И дальше – на склонах гор – куда “доходит” взор,
Разные Швили – ведут ВИНОГРАДА сбор!
_ И так – ВСЯ страна – полным~ПОЛНА вина!
МЫ – это ВИНО ПРОДАЁМ – вот ЗА СЧЁТ ЭТОГО и живём!
А ещё ТУРИСТАМ разным – РУССКИМ в основном,
МЫ вино~делы – ЖИЛЬЁ СДАЁМ в наём…
_ ВСЕ знают,что Грузия – наша МАЛЕНЬКАЯ страна,
НЕ имеет промышленности – и живёт ЗА СЧЁТ вина!
В основном в Россию – МЫ его ПРОДАЁМ – вот ЗА СЧЁТ этого и живём!
Но – бизнес СТАЛ УХУДШАТЬСЯ…Мир НАПОЛНЕН вином!
_ И вот – ПО РУССКИ говоря – НАС ждёт “ОБЛОМ”…
А ещё – ТУРИСТЫ из России – ПЕРЕСТАНУТ прилетать!
А ещё – коньяки И вина – Россия ПЕРЕСТАНЕТ покупать!
ПОТОМУ,что МЫ Россию – СТАЛИ врагами называть!
_ КОМУ-то выгоДНО,чтобы МЫ(“сами”…)в Грузии,
НАЧАЛИ Россию – КАК врага(“сами”…)ВОСПРИНИМАТЬ…
Но КАК-же МЫ будем “жить” – КАК с Россиею торговать…
Вина НАШИ разные – не куда продавать…
[в Китай и Польшу - лишь МАЛЫЙ % - мы МОЖЕМ сбывать]
_ “Сьлюшай-Э”…”я” ШвiLi – горный ГРУЗИН!
“Я” – со своим вином в Грузии – ТАКОЙ не один…
“Моя” власть УБЕЖДАЕТ меня – с русскими не дружить!
Но – “сьлюшай-Э” – КАК-же “я” буду тогда “жить”…?!
Ведь Русский ВСЕГДА соглашался – МОИ вина пить!
Соседи ГОВОРЯТ[в-натуре!]:”без России НЕ прожить”!!!
“Сьлюшай-Э”…в~натуре – КАК нам грузинам б(ж)ить…
““““““““““““““““““`[43-52]
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 23-6-19.