Что происходит в Тбилиси сейчас — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Тбилиси на площади у здания парламента в эти минуты продолжается очередная акция протеста.

На кадрах видеотрансляции вы можете увидеть, что людей в центре грузинской столицы не так много.

На ступенях входа в парламент организована импровизированная сцена, где выступают желающие.

Единодушия среди собравшихся не наблюдается — периодически можно увидеть, как участники акции крайне эмоционально общаются между собой.

«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.

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