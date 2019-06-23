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Что происходит в Тбилиси сейчас — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

09:51. 23 июня 2019 Просмотров - 361 4 коммент. Опубликовал:
Что происходит в Тбилиси сейчас — ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ. Смотрите и комментируйте с «Русской Весной» | Русская весна

В Тбилиси на площади у здания парламента в эти минуты продолжается очередная акция протеста.

На кадрах видеотрансляции вы можете увидеть, что людей в центре грузинской столицы не так много.

На ступенях входа в парламент организована импровизированная сцена, где выступают желающие.

Единодушия среди собравшихся не наблюдается — периодически можно увидеть, как участники акции крайне эмоционально общаются между собой.

«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1561231336

Метки: Новости

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 7369 6455
    Руса 23 июня 2019 в 10:10

    Похоже, что у провокаторов Майдан в Тбилиси срывается.

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    • 3173 551
      ХОХОЛРуса 23 июня 2019 в 10:50

      Это безобразие. Где мордобой и кровопролитие? Где “Небесная сотня” и кастрюлеголовые?
      Подговка отвратительная.
      Пусть потренируются и повторят.
      НЕЗАЧЁТ

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      3
  • 785 525
    чужой 23 июня 2019 в 11:07

    Посмотрите лучше какой красивый праздник в Белоруссии. Не трудно представить раскаленное состояние органов в этих условиях. Это как для лошади свадьба, на ушах цветы а жопа в мыле.

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  • 14 14
    Valeriy Bondarik 23 июня 2019 в 11:15

    ,,,З д р а в и я Вам,,,

    [i морально~психоЛОГИЧЕСКОГО]
    ““““““““““““““`
    Значит ТАК – “не” правильное…

    ~~~ Грузинский ШвиLi…~~~

    _”Сьлюшай-Э”…в натуре – ВАХ,ВАХ,ВАХ,
    “Я” – грузинский ШвиLi…и “я” живу В ГОРАХ…
    На склоне горы – “я” имею посадки винограда,
    Но там У МЕНЯ растёт[для продажи]- и другая рассада!

    _ “Я” делаю коньяк,и делаю вино – и уже ДАВНО!
    Рядом – ТОЖЕ САМОЕ делает – и мой сосед “Вано”!
    И дальше – на склонах гор – куда “доходит” взор,
    Разные Швили – ведут ВИНОГРАДА сбор!

    _ И так – ВСЯ страна – полным~ПОЛНА вина!
    МЫ – это ВИНО ПРОДАЁМ – вот ЗА СЧЁТ ЭТОГО и живём!
    А ещё ТУРИСТАМ разным – РУССКИМ в основном,
    МЫ вино~делы – ЖИЛЬЁ СДАЁМ в наём…

    _ ВСЕ знают,что Грузия – наша МАЛЕНЬКАЯ страна,
    НЕ имеет промышленности – и живёт ЗА СЧЁТ вина!
    В основном в Россию – МЫ его ПРОДАЁМ – вот ЗА СЧЁТ этого и живём!
    Но – бизнес СТАЛ УХУДШАТЬСЯ…Мир НАПОЛНЕН вином!

    _ И вот – ПО РУССКИ говоря – НАС ждёт “ОБЛОМ”…
    А ещё – ТУРИСТЫ из России – ПЕРЕСТАНУТ прилетать!
    А ещё – коньяки И вина – Россия ПЕРЕСТАНЕТ покупать!
    ПОТОМУ,что МЫ Россию – СТАЛИ врагами называть!

    _ КОМУ-то выгоДНО,чтобы МЫ(“сами”…)в Грузии,
    НАЧАЛИ Россию – КАК врага(“сами”…)ВОСПРИНИМАТЬ…
    Но КАК-же МЫ будем “жить” – КАК с Россиею торговать…
    Вина НАШИ разные – не куда продавать…
    [в Китай и Польшу - лишь МАЛЫЙ % - мы МОЖЕМ сбывать]

    _ “Сьлюшай-Э”…”я” ШвiLi – горный ГРУЗИН!
    “Я” – со своим вином в Грузии – ТАКОЙ не один…
    “Моя” власть УБЕЖДАЕТ меня – с русскими не дружить!
    Но – “сьлюшай-Э” – КАК-же “я” буду тогда “жить”…?!
    Ведь Русский ВСЕГДА соглашался – МОИ вина пить!
    Соседи ГОВОРЯТ[в-натуре!]:”без России НЕ прожить”!!!
    “Сьлюшай-Э”…в~натуре – КАК нам грузинам б(ж)ить…
    ““““““““““““““““““`[43-52]
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 23-6-19.

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