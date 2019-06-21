“Меня тоже цепляет”: Путин о зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Если перестать платить многомиллиардные оклады руководителям госкорпораций и госбанков, многомиллионные зарплаты чиновникам, то они все уедут за рубеж и некому будет "принимать эффективные решения".
По мнению президента, за Чубайсом, Сечиным, Миллером, Грефом, Медведевым, Орешкиным, Набиуллиной и прочими "слугами народа", окунувшими страну в затяжной системный кризис, деградацию и многолетнее падение уровня жизни населения, выстроилась длинная очередь желающих трудоустроить этих "талантов".
Всё встало на свои места: то, что мы с вами считаем грабительскими реформами, репрессивными законами и разрушительной социально-экономической политикой на деле является "эффективными решениями" "высококвалифицированных кадров".
Секвестр бюджета, закрытие школ, больниц и поликлиник, повышение платности образования и здравоохранения, шоковая девальвация рубля, повышение пенсионного возраста и НДС, увеличение акцизов и пошлин, постоянный рост цен на ЖКХ и бензин, введение десятка поборов (Платон, капремонт, кадастровая оценка недвижимости, торговые и утилизационные сборы) - всё это "эффективные решения", ради которых мы с вами из своего кармана платим "слугам народа" и госолигархам зарплаты и бонусы в сотни и тысячи раз выше среднего уровня доходов по России.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J4ipv18xXsc&feature=player_embedded
Как всегда, статья “в глаз”. Где вой холуёв?
Да, где вой? где там ХОХОЛ ? Чего он молчит, не восхваляет и не воет?
Я тут. Получаю насладждение от Вашего скулежа. Вам серенькие хреново.
Это прерасно.
)))
Может Вам уехать или умереть?
В моей России всё хорошо и Высшие чиновники получапют ОТЛИЧНЫЕ деньги.
Это правильно.
Генерал должен получать в СТО раз больше чем рядовой.
Тогда рядовой или уборщица захочет стать генералом или министром.
Повторюсь,в твоем случае,слово “конченный” заиграло новыми красками :).Расскажи…какое у тебя наслаждение.Как проявляется?Это моральное или все-таки спазмы? Это как что…Как вкусное яблоко или как соитие с индивидуумом?Нужно больше информации.Мы не можем понять…заболевание или элементарный долб..зм?
Твёрдый ты реально извращенец.
Наслаждение научное.
Пересяитываю опарышей в твоей голове и засекаю время за которое они тебя сожрут.
Это редкая возможность в научном мире.
Очень ответственный эксперимент.
Наука и Хохол!!!:)))Хорошо…расскажи как ты получаешь научное наслаждение?Как это у тебя проявляется?Моральное или все-таки спазмы?Почему нужно по два раза повторять вопрос…Все-таки элементарный долб..зм?В твоем случае нужно вводить новый диагноз…”Псевдоквазинаучный онанонарциссизм”.Не парься…Все равно не расшифруешь…Примерно так….Надевая мантию бакалавра,онанируешь на свое одинокое отражение в зеркале…Но это не точное определение.
Сало + горилка = ХОХОЛ там больше ничего нет! Вся глубина и соль в этом!
Кто-нибудь ожидал услышать от Путина что-то другое? Наивно. Он этих персонажей обожает.
То ли он на самом деле ничего не понимает в государственном управлении, то ли цинично надел на себя маску простачка. В любом случае радости мало.