“Меня тоже цепляет”: Путин о зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Если перестать платить многомиллиардные оклады руководителям госкорпораций и госбанков, многомиллионные зарплаты чиновникам, то они все уедут за рубеж и некому будет "принимать эффективные решения".

По мнению президента, за Чубайсом, Сечиным, Миллером, Грефом, Медведевым, Орешкиным, Набиуллиной и прочими "слугами народа", окунувшими страну в затяжной системный кризис, деградацию и многолетнее падение уровня жизни населения, выстроилась длинная очередь желающих трудоустроить этих "талантов".

Всё встало на свои места: то, что мы с вами считаем грабительскими реформами, репрессивными законами и разрушительной социально-экономической политикой на деле является "эффективными решениями" "высококвалифицированных кадров".

Секвестр бюджета, закрытие школ, больниц и поликлиник, повышение платности образования и здравоохранения, шоковая девальвация рубля, повышение пенсионного возраста и НДС, увеличение акцизов и пошлин, постоянный рост цен на ЖКХ и бензин, введение десятка поборов (Платон, капремонт, кадастровая оценка недвижимости, торговые и утилизационные сборы) - всё это "эффективные решения", ради которых мы с вами из своего кармана платим "слугам народа" и госолигархам зарплаты и бонусы в сотни и тысячи раз выше среднего уровня доходов по России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J4ipv18xXsc&feature=player_embedded