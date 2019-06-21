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“Меня тоже цепляет”: Путин о зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

14:39. 21 июня 2019 Просмотров - 273 8 коммент. Опубликовал:

 Если перестать платить многомиллиардные оклады руководителям госкорпораций и госбанков, многомиллионные зарплаты чиновникам, то они все уедут за рубеж и некому будет "принимать эффективные решения". 

По мнению президента, за Чубайсом, Сечиным, Миллером, Грефом, Медведевым, Орешкиным, Набиуллиной и прочими "слугами народа", окунувшими страну в затяжной системный кризис, деградацию и многолетнее падение уровня жизни населения, выстроилась длинная очередь желающих трудоустроить этих "талантов".

Всё встало на свои места: то, что мы с вами считаем грабительскими реформами, репрессивными законами и разрушительной социально-экономической политикой на деле является "эффективными решениями" "высококвалифицированных кадров".

Секвестр бюджета, закрытие школ, больниц и поликлиник, повышение платности образования и здравоохранения, шоковая девальвация рубля, повышение пенсионного возраста и НДС, увеличение акцизов и пошлин, постоянный рост цен на ЖКХ и бензин, введение десятка поборов (Платон, капремонт, кадастровая оценка недвижимости, торговые и утилизационные сборы) - всё это "эффективные решения", ради которых мы с вами из своего кармана платим "слугам народа" и госолигархам зарплаты и бонусы в сотни и тысячи раз выше среднего уровня доходов по России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=J4ipv18xXsc&feature=player_embedded

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8 Комментариев » Оставить комментарий


  • 3979 3661
    жора шапов 21 июня 2019 в 16:38

    Как всегда, статья “в глаз”. Где вой холуёв?

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    3
  • 264 186
    Евгений 21 июня 2019 в 16:56

    Да, где вой? где там ХОХОЛ ? Чего он молчит, не восхваляет и не воет?

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    2
    • 3043 505
      ХОХОЛЕвгений 21 июня 2019 в 17:36

      Я тут. Получаю насладждение от Вашего скулежа. Вам серенькие хреново.
      Это прерасно.
      )))
      Может Вам уехать или умереть?
      В моей России всё хорошо и Высшие чиновники получапют ОТЛИЧНЫЕ деньги.
      Это правильно.
      Генерал должен получать в СТО раз больше чем рядовой.
      Тогда рядовой или уборщица захочет стать генералом или министром.

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      • 12399 9237
        ЪХОХОЛ 21 июня 2019 в 17:49

        Повторюсь,в твоем случае,слово “конченный” заиграло новыми красками :).Расскажи…какое у тебя наслаждение.Как проявляется?Это моральное или все-таки спазмы? Это как что…Как вкусное яблоко или как соитие с индивидуумом?Нужно больше информации.Мы не можем понять…заболевание или элементарный долб..зм?

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        1
        • 3043 505
          ХОХОЛЪ 21 июня 2019 в 17:53

          Твёрдый ты реально извращенец.
          Наслаждение научное.
          Пересяитываю опарышей в твоей голове и засекаю время за которое они тебя сожрут.
          Это редкая возможность в научном мире.
          Очень ответственный эксперимент.

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          • 12399 9237
            ЪХОХОЛ 21 июня 2019 в 18:06

            Наука и Хохол!!!:)))Хорошо…расскажи как ты получаешь научное наслаждение?Как это у тебя проявляется?Моральное или все-таки спазмы?Почему нужно по два раза повторять вопрос…Все-таки элементарный долб..зм?В твоем случае нужно вводить новый диагноз…”Псевдоквазинаучный онанонарциссизм”.Не парься…Все равно не расшифруешь…Примерно так….Надевая мантию бакалавра,онанируешь на свое одинокое отражение в зеркале…Но это не точное определение.

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            3
  • 141 45
    Aziat 21 июня 2019 в 18:47

    Сало + горилка = ХОХОЛ там больше ничего нет! Вся глубина и соль в этом!

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  • 2892 2476
    Лариса Петрова 21 июня 2019 в 20:16

    Кто-нибудь ожидал услышать от Путина что-то другое? Наивно. Он этих персонажей обожает.

    То ли он на самом деле ничего не понимает в государственном управлении, то ли цинично надел на себя маску простачка. В любом случае радости мало.

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